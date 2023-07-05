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السويد تسلم حارق القرآن الكريم للسفارة العراقية.. فيديو يشعل “فيسبوك” ويثير جدلاً كبيراً (شاهد)

الفيديو لا علاقة له باللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا ويعود لعام 2015

كتب باسل سيد
السويد تسلم حارق القرآن الكريم للسفارة العراقية.. فيديو يشعل
السويد تسلم حارق القرآن الكريم
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بتداول مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق لحظة تسليم السويد اللاجئ العراقي وحارق المصحف الشريف سلوان موميكا للسلطات العراقية.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر أفراد أمن يقتادون رجلا مجهولا مغطى الرأس، ومعصوب العينين حتى لا يتم التعرف عليه، في حين أشار التعليق المرفق مع الفيديو بأنه يوثق لحظة تسليم سلوان موميكا للسفارة العراقية في ستوكهولم.

حقيقة الفيديو

من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية بأن الفيديو المزعوم، قديم، ولا علاقة بواقعة حرق نسخة من المصحف الشرف من قبل اللاجئ العراقي سلوان موميكا في السويد.

مجزرة سبايكر

وقالت الوكالة أن اللقطات الظاهرة في الفيديو المزعوم، سبق وأن نشرت “فرانس برس” جزءا منها عام 2015، مؤكدة أنها تعود لشاب عراقي في قبضة السلطات الفنلنديّة اتُّهم مع شقيقه بالتورّط مع تنظيم الدولة الإسلاميّة في مذبحة قرب مدينة تكريت في شمال العراق عام 2014.

وعُرفت تلك المذبحة باسم مجزرة “سبايكر”، وخُطف فيها المئات من المجندين الشباب من قاعدة عسكرية في حزيران/يونيو 2014 ثمّ أُعدموا، ووصل عدد الضحايا إلى نحو 1700 ضحية.

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وأكدت خدمة تقصي الحقائق على أن المقطع المزعوم بث في كانون الأول/ديسمبر من العام 2015، مرفقاً بتقرير عن رفض السلطات الفنلنديّة تسليم الشقيقين إلى السلطات العراقيّة.

السويد تسلم حارق القرآن الكريم
السويد تسلم حارق القرآن الكريم

الخارجية العراقية طالبت السويد بتسليم سلوان موميكا للعراق

وكانت السلطات العراقية قد طالبت السويد بتسليمها سلوان موميكا البالغ من العمر 37 عاما بعد إقدامه على حرق النسخة من المصحف الشريف صباح يوم عيد الأضحى المبارك.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها أن “الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم هو عراقيّ الجنسيّة، لذا نطالب السلطات السويديّة بتسليمه للحكومة العراقيّة لمحاكمته وفق القانون العراقيّ”.

المصدريوتيوب، تويتر، وكالة الانباء الفرنسية، رصد وتحرير وطن

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