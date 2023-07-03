تجربة مذهلة لا تفوتك.. طريقة إمساك هاتفك تكشف أسرار شخصيتك

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وطن- في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن المثير للاهتمام أن طريقة امساكنا للهاتف يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتنا وصفاتنا الفريدة.

إن طريقة امساكك للهاتف تعكس تفضيلاتك واعتياداتك، وتكشف عن بعض الصفات الشخصية التي تميزك عن الآخرين.

هل تعلم أن طريقة امساكك للهاتف يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتك؟ دعنا نستكشف معًا كيف يمكن لطريقة امساكك للهاتف أن تعكس جوانب شخصيتك الفريدة.

في هذه المقالة المُترجمة عن موقع (JagranJosh)، ستتعرّف معنا على الأنماط المختلفة التي تُرافق طريقة امساك الهاتف وماذا تعني تلك الأنماط في علاقة بحياتك اليومية.

إمساك الهاتف بيد واحدة وباستخدام إبهام اليد نفسها

هل تمسك هاتفك بيد واحدة بإبهام اليد نفسها؟ تكشف شخصيتك أنّك شخص واثق ومجازف وحيوي وهادئ.

أنت شخص دائم التطلع إلى الأمام وتحرص دائمًا على التقدم في الحياة، بغض النظر عن الوضع الراهن الذي أنت فيه. أنت لست خائفًا من مواجهة التحديات والعمل الشاق الذي يساعدك على جني الثمار.

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قد تكون أحيانًا متهورًا ومتهورًا للغاية عند العمل على أهدافك. يمكنك أيضًا الاندفاع إلى الأشياء دون الانتباه إلى التفاصيل. قد تكون متفائلًا وممتنًا للغاية لكل ما حققته أو ستُحققته. ومع ذلك، قد تواجه صعوبات في العلاقات إذا كنت مع شريك يماطل أو كسول أو متشائم.

السمات الشخصية الرئيسية: واثق، مجازف، حيوي، سهل المراس، صاحب رؤية مستقبلية، جريء، متفائل للغاية، مليء بالامتنان لكنك أحيانًا تُصبح شخصاً متهوراً.

إمساك الهاتف بكلتا اليدين واستخدام إبهام واحد فقط

هل تمسك الهاتف بكلتا يديك وتستخدم إبهامًا واحدًا فقط؟ تكشف شخصيتك أنّك شخص منضبط ومنهجي واستباقي في الطريقة التي تفعل بها الأشياء.

قد تكون أيضاً مستمعا ًجيداً. قد يأتي الناس إليك للحصول على نصائح عملية. تحب أن تنظر إلى الأشياء بعمق لتكوين استنتاجات صلبة ومعقولة. يمكنك أيضًا توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء. تحب أن تزن طرفي القصة وتقييم جميع المخاطر قبل الانتهاء من أي شيء.

قد يكون اهتمامك بالتفاصيل لا تشوبه شائبة. لا شيء يغيب عن بصرك. أنت جيد في ملاحظة الأشياء الصغيرة وكذلك النظر إلى الصورة الكبيرة.

قد تكون أيضًا قاضيًا جيدًا فيما يتعلق بتحديد ماتريد وما تكره. قد يكون لديك القدرة على تقييم المواقف. أنت أيضًا جيد في قراءة نوايا ودوافع الناس.

أنت شخص يمكن الاعتماد عليه. قد يقترب منك الناس في كثير من الأحيان لمساعدتهم. عادة ما تكون قريباً من أقرانك ومن حولك ومتواضعاً في التعامل معهم. قد ينضح وجودك بالهدوء. (إذا كنت تجهل ذلك فاسأل من حولك أو ممن عرفوك).

السمات الشخصية الرئيسية: منضبط، منهجي، استباقي، مستمع جيّد، حذر، اهتمام شديد بالتفاصيل وحكم جيد على الشخصية، موثوق، متزن ومتواضع وهادئ.

إمساك الهاتف بكلتا اليدين واستخدام كلتا الإبهامين

هل تمسك الهاتف بكلتا يديك وتستخدم كلتا الإبهامين؟ تكشف شخصيتك أنّك شخص عادة ما يكون لديه مستويات عالية من الطاقة. لديك أيضًا الحزم في كيفية تقديم نفسك أو التحدث بأفكارك.

قد تكون أيضًا قابلاً للتكيف بدرجة كبيرة مع التغييرات. أنت ترحب بالتغيير بلباقة. قد تكون جيدًا في تعدد المهام.

يساعدك هذا في القيام بمشاريع متعددة في نفس الوقت، ومعالجة الأفكار المختلفة والتحقق من قائمة المهام الخاصة بك.

من المحتمل أن تعمل أو تستمتع بقطاعات شديدة التنافسية ومتطلبة. أنت تقدر وقتك كثيرا. قد تجد نفسك أيضًا تعتقد أن 24 ساعة ليست كافية للقيام بكل ما تريد القيام به في يوم واحد.

سمات الشخصية الرئيسية: نشط، حازم، قابل للتكيف، جيد في العمل على مهام متعددة، القدرة على العمل في بيئة تنافسية وعالية الكفاءة.

إمساك الهاتف بيد واحدة واستخدام السبابة بيد أخرى

هل تمسك الهاتف بإحدى يديك وتستخدم السبابة بيد أخرى؟ تكشف شخصيتك أنّك شخص حدسي ولطيف وذكي. لديك عقل نشط. لديك قدرة عالية على التحمل العقلي ومستوى عالٍ من النضج.

نادرا ما تتسرع في التصرف. أنت تميل إلى التفكير في الأشياء قبل اتخاذ أي إجراء. أنت أيضا لست شخصاً سهلاً. عادة ما تكون مليئًا بالحكمة والمعرفة من خلال تجاربك الخاصة. قد يكون لديك أيضًا معدل ذكاء إبداعي عالي.

تحب الاستمتاع خلال القيام بعمليات العصف الذهني. قد تكون جيدًا في حل الألغاز، وألعاب الوهم البصري الدماغ، وما إلى ذلك.

ربما تكون أيضًا قد طورت رباطة جأش صلبة تساعدك في الحفاظ على هدوئك حتى عندما يحاول الناس التقليل من شأنك. وهذا في الواقع يحميك أيضًا من عدم الرّد بسرعة في أي موقف.

السمات الشخصية الرئيسية: حدسي، لطيف، ذكي، قدرة تحمل ذهنية عالية، معدل ذكاء إبداعي عالي، استمتع بالعصف الذهني، ليس سريع الاستجابة.