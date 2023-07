5 أسباب تكشف لماذا العالم على شفير اضطرابات اقتصادية خطيرة؟

- Advertisement -

وطن- حذّر تقرير جديد نشرته مجلة “تايم”(Time) الأمريكية للكاتب راي داليو، وهو مستثمر ومؤلف كتاب “مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير”(Principles for Dealing with the Changing World Order)، من أن العالم يواجه خطر اندلاع أزمة اقتصادية عالمية كبيرة بسبب تأثيرات جائحة كورونا والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية.

ولفت التقرير إلى أن هذه العوامل تهدد بزعزعة استقرار النظام المالي العالمي وتقويض النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وبحسب التقرير، فإن جائحة كورونا أثرت سلبا على الإنتاج والطلب والتجارة والاستثمار في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم المساواة والفقر والبطالة.

كما أن جائحة كورونا أجبرت الحكومات على زيادة الإنفاق العام لدعم القطاعات المُتضررة والفئات المحرومة، مما زاد من حجم الديون العامة وخلق ضغوطا على الميزانيات.

وأضاف راي داليو، أنّه قرّر دراسة الارتفاعات والانخفاضات في الأسواق المالية واقتصاديات البلدان العالمية، لذلك ألقى نظرة على 3 أحداث مهمة في التاريخ حدثت في الفترة من 1930 إلى 1945، وهي:

1- أكبر حجم للديون، وأسرع معدلات نمو لهذه الديون وشرائها، وأكبر مبالغ يقوم بطباعتها البنك المركزي.

2- أكبر الفجوات في الثروة والدخل والقيم.

3- أكبر صراع دولي بين القوى العظمى، وأهمها بين الولايات المتحدة والصين.

