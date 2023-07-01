السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةحياتنالماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟
حياتنا

لماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟

عند التوقف عن التدريب تماماً، سوف تلاحظ بمرور الوقت زبادة في وزنك

كتب ايمان الباجي
لماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟
زيادة الوزن
- Advertisement -

وطن- عند الانقطاع عن التمارين الرياضية، فإن زيادة الوزن هي من الأعراض الجانبية التي لا مفر منها.

يميل الكثير من الأشخاص إلى البقاء بانتظام في صالة الألعاب الرياضية لبضعة أشهر وفقدان الوزن بعد القيام بتمارين عالية الكثافة.

ولكن بمجرد أن يتوفقوا عن ممارسة التمارين الصباحية أو المسائية في صالة الألعاب الرياضية، سيزداد وزنهم.

لكن لماذا يحدث هذا وهل هو أمر طبيعي؟!

هذه الأسئلة سيجيب عنها خبير اللياقة البدنية المعتمد في مومباي، فيشنو فينوغوبال، والذي كشف لموقع ” Health Shots” عن الأسباب وراء زيادة الوزن بعد الإنقطاع عن ممارسة الرياضة.

زيادة الوزن بعد التوقف عن التمرين

يقول فينوغوبال إنك لن تصاب بالسمنة بعد ترك الصالة الرياضية مباشرة، ولكن يمكن أن يكون ذلك عاملاً لزيادة الوزن.

- Advertisement -
زيادة الوزن
بمجرد أن تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية، ستلاحظ أن وزنك سيزيد

عندما تتمرن بانتظام، ينتهي بك الأمر بحرق مجموعة من السعرات الحرارية. تساعد التمارين على تعزيز التمثيل الغذائي لديك، مما يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

ولكن عندما تتوقف عن التمارين الرياضية ولا تستبدلها بنشاط بدني آخر أو تقوم بتعديل عاداتك الغذائية، فقد ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرق. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

وإذا كنت تتساءل متى ستبدأ في زيادة الوزن بمجرد التوقف عن ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، فقد يعتمد الأمر في الواقع كثيرًا على عوامل فردية مثل التمثيل الغذائي والنظام الغذائي ونمط الحياة وحتى الجينات.

بالنسبة للبعض، قد يلاحظون حدوث تغيير في غضون بضعة أسابيع، بينما قد لا يرى البعض الآخر فرقًا كبيرًا لبضعة أشهر.

لكن بشكل عام، إذا كنت تأكل نفس ما كنت تأكله عندما كنت تمارس الرياضة بانتظام وتحرق تلك السعرات الحرارية، فمن المحتمل أن تبدأ في زيادة الوزن.

كيفية تجنب زيادة الوزن بعد الإنقطاع عن التمارين الرياضية؟

  • راقب نظامك الغذائي

بما أنك لا تمارس الرياضة بنفس القدر الذي تمارسه في صالة الألعاب الرياضية، فقد تحتاج إلى تعديل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

يقترح الخبير محاولة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والتأكد أيضًا من تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات عالية السعرات الحرارية. كما ينصح كذلك بتجنب تناول البطاطس المقلية والبرغر والمشروبات الغازية.

  • ﻛُﻦ ﻧﺸﻄﺎ

يمكنك أن تكون نشطًا حتى لو لم تكن تمارس الرياضة. يمكنك على سبيل المثال ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجة أو تجربة بعض التمارين في المنزل.

  • اشرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعدك البقاء رطبًا على تجنب تناول وجبات خفيفة غير ضرورية وبالتالي يمكن أن يمنع ذلك في زيادة الوزن.

  • نَمْ جيداً

يقول الخبير إن قلة النوم يمكن أن تفسد عملية الأيض وتجعلك تشتهي طعامًا غير صحي.

زيادة الوزن
لتجنب زيادة الوزن، حاول الحصول على قسط كاف من النوم

لذا، حاول النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة حتى لا يزداد وزنك.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

دراسة أميركية: الموظّفون المُصابون بالسمنة أقل إنتاجية في العمل

حياتنا

10 علامات تدل على أنك بحاجة إلى إنقاص الوزن

حياتنا

زيادة الوزن: 13 نصيحة لمساعدة طفلك على إنقاصه

حياتنا

لمرضى السكري..إليك 5 تمارين رياضية مفيدة

حياتنا

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحميك من هذه المشاكل الصحية

حياتنا

لماذا نملّ سريعًا من التمارين الرياضية؟ فيما يلي 5 نصائح للتعلّق بالتدريب البدني

حياتنا

بدون معدات..إليك 4 تمارين يمكنك ممارستها في المنزل لإنقاص الوزن

غير مصنف

طريقة 12-5-30: طريقة هائلة لحرق الدهون وتقوية العضلات بسرعة؟

حياتنا

للحفاظ على لياقة الجسم..4 تمارين يجب أن يمارسها الرجال كل يوم

حياتنا

لن تصدق ما حصل لصيني مارس الرياضة 8 ساعات في اليوم لمدة 20 عامًا

حياتنا

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميََا..6 فوائد قد تحصل عليها

حياتنا

دراسة أمريكية: تناول هذه الكمية من اللوز يحافظ على صحة عضلاتك بعد التمارين الرياضية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يدعى “نار الجماهير” وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

محمد العيسى يبرر لحرق المصحف في السويد ويرفض مقاطعة المنتجات السويدية

فيلم “تاج” لتامر حسني يحقق رقماً قياساً في 3 أيام ومتابعون: “سيء جداً”

اختفاء غامض ليوتيوبر أمريكي بعد عثوره على كهف سري بالقرب من المنطقة 51

بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟! (شاهد)

تمرد فاغنر يعيد صياغة السياسة الخارجية الروسية.. ماذا ينتظر سوريا ودول إفريقيا؟

ميريام فارس بـ إطلالة مثيرة وعفوية على الشاطئ بـ بيكيني عارٍ وتغيير حفاظات أبنائها! (شاهد)

“رفعوا لافتات ورددوا شعارات”.. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرة لحجاج طهران أثناء المناسك (شاهد)

أمجد طه يدافع عن فرنسا ويصف الضحية بمهرب مخدرات والمتضامنين معه بوقود الإخوان!

هل تتمكّن الروبوتات من خلق البشر.. وهل سنصبح بعد ذلك أسيادهم أم خَدمهم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC