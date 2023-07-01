لماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟

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وطن- عند الانقطاع عن التمارين الرياضية، فإن زيادة الوزن هي من الأعراض الجانبية التي لا مفر منها.

يميل الكثير من الأشخاص إلى البقاء بانتظام في صالة الألعاب الرياضية لبضعة أشهر وفقدان الوزن بعد القيام بتمارين عالية الكثافة.

ولكن بمجرد أن يتوفقوا عن ممارسة التمارين الصباحية أو المسائية في صالة الألعاب الرياضية، سيزداد وزنهم.

لكن لماذا يحدث هذا وهل هو أمر طبيعي؟!

هذه الأسئلة سيجيب عنها خبير اللياقة البدنية المعتمد في مومباي، فيشنو فينوغوبال، والذي كشف لموقع ” Health Shots” عن الأسباب وراء زيادة الوزن بعد الإنقطاع عن ممارسة الرياضة.



زيادة الوزن بعد التوقف عن التمرين

يقول فينوغوبال إنك لن تصاب بالسمنة بعد ترك الصالة الرياضية مباشرة، ولكن يمكن أن يكون ذلك عاملاً لزيادة الوزن.

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عندما تتمرن بانتظام، ينتهي بك الأمر بحرق مجموعة من السعرات الحرارية. تساعد التمارين على تعزيز التمثيل الغذائي لديك، مما يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

ولكن عندما تتوقف عن التمارين الرياضية ولا تستبدلها بنشاط بدني آخر أو تقوم بتعديل عاداتك الغذائية، فقد ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرق. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

وإذا كنت تتساءل متى ستبدأ في زيادة الوزن بمجرد التوقف عن ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، فقد يعتمد الأمر في الواقع كثيرًا على عوامل فردية مثل التمثيل الغذائي والنظام الغذائي ونمط الحياة وحتى الجينات.

بالنسبة للبعض، قد يلاحظون حدوث تغيير في غضون بضعة أسابيع، بينما قد لا يرى البعض الآخر فرقًا كبيرًا لبضعة أشهر.

لكن بشكل عام، إذا كنت تأكل نفس ما كنت تأكله عندما كنت تمارس الرياضة بانتظام وتحرق تلك السعرات الحرارية، فمن المحتمل أن تبدأ في زيادة الوزن.

كيفية تجنب زيادة الوزن بعد الإنقطاع عن التمارين الرياضية؟

راقب نظامك الغذائي

بما أنك لا تمارس الرياضة بنفس القدر الذي تمارسه في صالة الألعاب الرياضية، فقد تحتاج إلى تعديل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

يقترح الخبير محاولة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والتأكد أيضًا من تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات عالية السعرات الحرارية. كما ينصح كذلك بتجنب تناول البطاطس المقلية والبرغر والمشروبات الغازية.



ﻛُﻦ ﻧﺸﻄﺎ

يمكنك أن تكون نشطًا حتى لو لم تكن تمارس الرياضة. يمكنك على سبيل المثال ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجة أو تجربة بعض التمارين في المنزل.

اشرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعدك البقاء رطبًا على تجنب تناول وجبات خفيفة غير ضرورية وبالتالي يمكن أن يمنع ذلك في زيادة الوزن.

نَمْ جيداً

يقول الخبير إن قلة النوم يمكن أن تفسد عملية الأيض وتجعلك تشتهي طعامًا غير صحي.

لذا، حاول النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة حتى لا يزداد وزنك.