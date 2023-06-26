وكيل أشرف حكيمي يهاجم والدة كيليان مبابي ويدعوها لتكون محترمة..لماذا؟

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وطن- شنّ أليخاندرو كامانو، مدير أعمال لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، هجوماً عنيفاً على فايزة العماري والدة صديق موكله المقرب كيليان مبابي.

واتهمت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، بـ”عدم الاحترام”، وسط شائعات بأنها حاولت سرقة زميل ابنها في فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي كعميل ثانٍ.

جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه فايزة العماري على التفاوض بشأن خروج ابنها من النادي الباريسي بعد أن حدد أمس شروطه للبقاء في النادي.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” عن صحية “آس” الإسبانية، فإنه من المحتمل أنه سيذكر بعقده وسيحصل على 130 مليون جنيه إسترليني قبل الانتقال إلى ريال مدريد في وقت كانت والدته محورية في تلك المحادثات.

والدة كيليان مبابي ترغب بضم حكيمي لقائمة وكلائها

وبحسب الصحيفة، فإنه ليس سراً أن والدة كيليان مبابي فايزة العماري كانت تتطلع إلى إضافة اسم آخر إلى قائمة عملائها، حيث تم ربط زميله في فريق باريس سان جيرمان وصديقه المقرب حكيمي كهدف محتمل.

وقد طلب وكيل أعماله أليخاندرو كامانو، البالغ من العمر 48 عامًا، من فايزة العماري والدة كيليان مبابي أن تبتعد عن حكيمي.

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وقال كامانو، ممثل وكالة كرة القدم فوتفيل، إنه فوجئ بالشائعات التي تربط موكله بوكيل آخر، وبدّد المزاعم قائلاً: “لا توجد فرصة لمغادرة حكيمي”.

وقال لصحيفة “آس”: “نحن مندهشون من أن الحقيقة الوحيدة المتمثلة في كونها والدة لاعب مهم تسمح لنفسها بالتدخل في السوق”.

وأضاف: “أشرف هو جزء من عائلة فوتفيل، وهو مقتنع بالمشروع لسنوات عديدة ولديه علاقة ودية مع كيليان مبابي ونحترمها”.

وتابع منتقداً والدة “مبابي”: “كوني أماً للاعب لا يكفي، يبدو لي عدم احترام المهنة، هناك وكلاء رائعون يتعاملون في سوق صعبة للغاية.. نعتقد أن هذا خطأ، ولا يوجد فرصة انضمام لحكيمي”.

أشرف حكيمي مستعد لمغادرة باريس سان جيرمان

يأتي ذلك في الوقت الذي من المحتمل أن يكون فيه أشرف حكيمي مستعدًا لمغادرة بارك دي برينس هذا الصيف، حيث يقال إن مانشستر سيتي يستعد لاتخاذ خطوة للاستحواذ على اللاعب المغربي الدولي الذي جذب أنظار كثيرين في مونديال 2022.

وبحسب ما ورد، قد يكون فريق بيب جوارديولا مستعدًا لخسارة كايل ووكر، الذي يخوض محادثات متقدمة للانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، وقد يكون حكيمي هدفًا مثاليًا ليحل محله، حيث أثبت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا دوره المحوري في باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث شارك في 23 مباراة من أصل 28 مباراة في الدوري وسجّل أربعة أهداف.

وكيل حكيمي يطالب والدة مبابي بالتصرف باحترام

وعلى الرغم من أن أليخاندرو كامانو اعترف بأنه يمكن لحكيمي مغادرة النادي في فترة الانتقالات المقبلة، لكن في حديثه عن والدة “مبابي”، قال إنه بينما كان يتمنى لها الأفضل، طلب من منها أن تتصرف باحترام.

وقال كامانو: “فايزة العماري لديها شركة ليس لديها سوى كيليان مبابي، وهو أمر مهم للغاية، لكنها تقوم على علاقة بين الأم وابنها”.

وأردف: “ليس لدي ما أقوله لفايزة العماري. يمكنني أن أحييها وأظهر لها احترامي وأهنئها على ابنها. لكن لا شيء أكثر من ذلك”.

وزاد: “أتمنى لها طريقًا طويلاً وسط الوكلاء في العالم، وآمل أن يكون لديها أفضل اللاعبين، لكنني أطلب احترام المهنة، لمن عملوا في هذه المهنة لسنوات، أتمنى لها التوفيق، لكن في حالة أشرف لن يكون ممكناً”.

والدة كيليان مبابي تهاجم نيمار وداني ألفيس

وكان لفايزة العماري صوت قوي فيما يخص نجلها “مبابي” لبعض الوقت، حيث ارتقت إلى الدفاع عن ابنها وسط المشاكل المستمرة وراء الكواليس التي طغت على السنوات الأخيرة التي قضاها في باريس سان جيرمان.

وفي عام 2018، انتقدت بشكل ملحوظ نيمار وداني ألفيس بسبب معاملتهما لابنها بعد أن سخروا من مظهره بعد أن قالوا إنه يشبه “دوناتيلو” من سلاحف النينجا.

زلاتان إبراهيموفيتش يهاجم فايزة العماري

لكنها تلقت أيضًا انتقادات من لاعبين آخرين في الماضي، حيث طلب زلاتان إبراهيموفيتش، الذي شوهد مع مبابي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة فردي الرجال في وقت سابق من هذا الشهر، من والدي مبابي “الصمت”.

وقال “إبراهيموفيتش” حينها لموقع “كانال بلس: “اليوم مع هذا الجيل الجديد، الآباء والأمهات والأب والأم الذين تريدهم، يعتقدون أنهم أصبحوا نجوماً”.

وأضاف: “يتحدثون في الصحف. لكن من تعتقد نفسك؟ اسكت. الأمر متروك لابنك، اللاعب، للعمل والانضباط”.