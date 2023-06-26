الإثنين, يونيو 26, 2023
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غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

عشاء ملكي واستقبال مبهر حظي بهما غوارديولا وعائلته خلال زيارتهم إلى مصر، بعد فوزه رفقة مانشيستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا

كتب فهمي الورغمي
غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني
بيب غوارديولا
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وطن- استمتع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعشاء ملكي بين جدران قصر أعظم ملوك مصر، رمسيس الثاني. كان غوارديولا في زيارة إلى محافظة الأقصر، حيث تجول في معابد وآثار تعود إلى عصور الفراعنة.

وبعد أن انتهى من جولته السياحية، توجه إلى قصر رمسيس الثاني، الذي يقع على ضفاف نهر النيل، والذي يزخر بالجداريات والنقوش التي تحكي قصص حروبه وانتصاراته. هناك، استقبله فريق من الطهاة المحليين، الذين أعدوا له وجبة شهية من الأطباق التقليدية المصرية.

عشاء فاخر لـ غوارديولا في الأقصر
عشاء فاخر لـ غوارديولا في الأقصر

عشاء فاخر لـ غوارديولا في الأقصر

وبينما يتذوق غوارديولا من هذه الأطايب، كان يستمع إلى عزف على العود والناي، وغناء لأشهر الأغاني الطربية.

وفي نهاية العشاء، قدم له مضيفوه هدية تذكارية عبارة عن تمثال صغير لرمسيس الثاني، تعبيرًا عن تقديرهم واحترامهم لزائرهم المُتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، مانشيستر سيتي الإنجليزي.

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وعقب نهاية زيارات السائحين للمعبد في التاسعة مساءا، تم تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد للمدرب بيب غوارديولا وأسرته فقط، للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد في جلسة خاصة وعشاء ملوكي يليق بأهم مدرب في العالم حاليا.

وشملت رحلة بيب غوارديولا وصوله للمطار صباحا، برفقة أسرته لقضاء أجازة لمدة 24 ساعة في الأقصر، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة في العالم.

وقضي رحلته النيلية داخل ما تسمى “الفضية النيلية” والمخصصة لزيارات المشاهير والأثرياء من حول العالم والتي تبلغ تكلفة الرحلة فيها حوالي 50 ألف دولار، فهي بمساحة وحجم يصل لـ40 مترا وتضم 4 أجنحة فاخرة. وتقدم خدمات أعلى من الخدمات الفندقية وباقي المراكب النيلية، وهي الفضية الوحيدة في العالم والموجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر.

زيارة غوارديولا لمصر
زيارة غوارديولا لمصر

زيارة غوارديولا لمصر

والسبت، بدأ بيب جوارديولا، برفقة أفراد أسرته، زيارتهم إلى الأقصر لقضاء رحلة سياحية والاستمتاع بزيارة المقاصد السياحية والأثرية بعاصمة السياحة العالمية على مدار يومين.

حيث بدأها بزيارة معابد الكرنك وزار كافة المزارات المخصصة للزيارة بالمعبد من تماثيل الكباش في الفناء الأول، وصالة الأعمدة والبحيرة المقدسة ومسلة حتشبسوت والجعران المقدس وباقى مزارات الكرنك.

بالإضافة إلى سير غوارديولا في طريق الكباش الذي يربط الكرنك بمعبد الأقصر بطريق طوله 2700 متر، وتتراص على جانبيه تماثيل الكباش الضخمة.

هذا وكشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ السلطات المصرية قد قامت يوم السبت، بفتح أبواب معبد الأقصر لتمكين مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بتنظيم حفل عشاء ملكي داخله، وهو ما يمثل أمرًا فريدًا من نوعه.

وأشارت الوكالة إلى أنّه تمّ تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد، تضم طاولة متكوّنة من 5 مقاعد للمدرب غوارديولا وعائلته.

وقال عمرو القاضي رئيس هيئة السياحة في تصريحات إعلامية إنّ بيب غوارديولا كان قد وعد أبنائه بزيارة مصر في حالة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وهو ما حصل بالفعل، حيث يقضي مدرب مانشستر سيتي صحبة عائلته عطلتهم الصيفية بمصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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