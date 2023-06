غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

- Advertisement -

وطن- استمتع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعشاء ملكي بين جدران قصر أعظم ملوك مصر، رمسيس الثاني. كان غوارديولا في زيارة إلى محافظة الأقصر، حيث تجول في معابد وآثار تعود إلى عصور الفراعنة.

وبعد أن انتهى من جولته السياحية، توجه إلى قصر رمسيس الثاني، الذي يقع على ضفاف نهر النيل، والذي يزخر بالجداريات والنقوش التي تحكي قصص حروبه وانتصاراته. هناك، استقبله فريق من الطهاة المحليين، الذين أعدوا له وجبة شهية من الأطباق التقليدية المصرية.

وبينما يتذوق غوارديولا من هذه الأطايب، كان يستمع إلى عزف على العود والناي، وغناء لأشهر الأغاني الطربية.

وفي نهاية العشاء، قدم له مضيفوه هدية تذكارية عبارة عن تمثال صغير لرمسيس الثاني، تعبيرًا عن تقديرهم واحترامهم لزائرهم المُتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، مانشيستر سيتي الإنجليزي.

Pep Guardiola and his family in Egypt [ via @ExploreLuxor] pic.twitter.com/JccN1ZA9Qw

— The Pep (@GuardiolaTweets) June 24, 2023