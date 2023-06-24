وعبّرت طالبة الدكتوراه فالنتينا باز من مجلس البحوث الطبية للصحة والشيخوخة في جامعة كاليفورنيا، عن أهمية الدراسة التي شاركت فيها قائلة: “توصلت دراستنا إلى وجود علاقة سببية بين القيلولة المعتادة وحجم الدماغ الكلي الأكبر”.

القيلولة تُبطئ شيخوخة الدماغ
قيلولة الساعة الـ12 ظهرًا