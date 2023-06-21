صحيفة إماراتية: صراع أجنحة داخل السلطة في الجزائر مسؤول عن نشر خبر السفير الإماراتي!

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وطن- كشفت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات تفاصيل جديدة عن أزمة نشر خبر طرد السفير الإماراتي من الجزائر ومن يقف خلفه ومدى مسؤولية وزير الإعلام مجمد بوسلماني.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه للصحيفة، إن نشر قناة “النهار” وموقع “الجزائر ديلي” اللذين نشرا خبر طرد السفير الإماراتي لم يكن اعتباطيا أو دون توجيه.

وأكد المصدر على وجود “جهة ما في السلطة قد أملته عليهما، بغرض تلغيم العلاقات بين البلدين، وإشاعة أجواء من نظرية المؤامرة لدى الرأي العام”.

وعن سبب عزل وزير الإعلام محمد بوسليماني، وضح المصدر بأن “الخبر له تداعياته على العلاقات الثنائية وعلى المناخ العام في المنطقة، ولذلك سارعت السلطة إلى عزل الوزير من منصبه، رغم عدم وجود علاقة مهنية مباشرة بينه وبين وسائل الإعلام بشكل عام، خاصة وأن الوسيلتين الإعلاميتين مملوكتان للقطاع الخاص”.

وأوضح المصدر أن عملية عزل الوزير ليست إلا “محاولة استباقية لاحتواء الموقف ومحاصرة التداعيات المنتظرة، خاصة وأن رئيس دولة الإمارات كان قد وجه منذ أسابيع قليلة دعوة للرئيس تبون من أجل زيارة بلاده”.

وادعت الصحيفة أن قيام قناة “النهار” و”الجزائر دايلي” على عدم الرد أو التعليق على الخبر الذي نشراه وحذفاه لاحقا، يوحي بأن مفعول القوة التي تدخلت لعزل الوزير وسحب الخبر من الموقعين أثقل بكثير من المصدر الذي زودهما بالخبر، على حد قولها.

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وقالت الصحيفة كذلك، إن غياب المعلومات التي تفسر كل ما جرى وأربك المشهد الجزائري يؤكد وجود ما وصفته بـ”صراع الأجنحة” داخل السلطة.

قناة “النهار” أعلنت طرد السفير الإماراتي

وكانت قناة “النهار” الجزائرية قد فجرت قنبلة مدوية بإعلانها في خبر عاجل لها نشرته عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل قبل أن تقوم بحذفه، أن الجزائر طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني.

وقالت إنه تم “منح مهلة 48 ساعة لـ السفير الإماراتي من أجل مغادرة الجزائر”.

وعن سبب الخطوة الجزائرية، “أوضحت قناة “النهار” أن قرار طرد السفير الإماراتي جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد لدولة الاحتلال”.

وتابعت القناة الجزائرية سرد تفاصيل عملية التجسس، موضحة أن “الجواسيس الموقوفين حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية”.

عجيب هذا التصريح والتصعيد تجاه #الامارات

هل اصبحت #الجزائر موتورة وتبحث عن تصعيد والشعار قديم (الموساد، فلسطين، اسرائيل) الجزائر الا تعلم أننا بالقرن الواحد والعشرين والامور لم تعد تجري كالاتحاد السوفييتي بايجاد عملاء على الارض الان من خلال الاقمار الصناعية تستطيع معرفة كل شيء pic.twitter.com/Nb0KQH6gV3 — دلال السبر (@dalal_sa23) June 20, 2023

حذف الخبر

ولم تمر دقائق على نشر قناة “النهار” خبرها الذي أربك المشهد السياسي في الجزائر ككل، حتى عادت وحذفت ما نشرتها عبر موقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخارجية تنفي

ولاحقا ومع منتصف الليل، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا كذبت فيه ما نشر، مشددة على العلاقات الاخوية التي تجمع الجزائر والإمارات.

إقالة وزير الإعلام

إعلان الخارجية الجزائرية هذا، أتبعه بيان من رئاسة الجمهورية، أعلن من خلاله إقالة وزير الإعلام محمد بو سليماني من منصبه.