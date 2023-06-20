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هل تورط دبلوماسيون جزائريون مع شبكة دعارة في دبي؟.. مشهد مرتبك في قضية طرد سفير الإمارات!

قناة النهار نشرت خبر طرد السفير الإماراتي في الجزائر والكشف عن توقيف 4 جواسيس مرتبطين بالموساد قبل أن تحذفه لاحقاً

كتب سالم حنفي
تبون ومحمد بن زايد
توتر في العلاقات بين الجزائر والإمارات
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وطن- في ظل المشهد المرتبك، نفت وزارة الخارجية الجزائرية ما روجته قناة “النهار” المحلية عن منح السلطات مهلة 48 ساعة للسفير الإماراتي لمغادرة البلاد، بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح الموساد.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“، قالت وزارة الخارجية الجزائرية: “ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفياً قاطعاً ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة”.

التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين

كما أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، “عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للارتقاء بها الى أعلى المراتب تنفيذاً للإرادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

قناة “النهار” أعلنت طرد السفير الإماراتي

وكانت قناة “النهار” الجزائرية قد فجرت قنبلة مدوية بإعلانها في خبر عاجل لها نشرته عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل قبل أن تقوم بحذفه، أن الجزائر طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني.

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وقالت إنه تم “منح مهلة 48 ساعة لـ السفير الإماراتي من أجل مغادرة الجزائر”.

قناة النهار
خبر قناة النهار عن طرد السفير الإماراتي الذي حذفته لاحقاً

وعن سبب الخطوة الجزائرية، “أوضحت قناة “النهار” أن قرار طرد السفير الإماراتي جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد لدولة الاحتلال”.

وتابعت القناة الجزائرية سرد تفاصيل عملية التجسس، موضحة أن “الجواسيس الموقوفين حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية”.

وعلى الرغم من نفي الخارجية الجزائرية، أكد الناشط الإعلامي الجزائري والمقرب من السلطات ودوائر صنع القرار، أحمد داوود، أن العلاقات بين الجزائر والإمارات “متوترة جداً”.

هل تورط دبلوماسيون جزائريون مع شبكة دعارة بالإمارات؟

ومع قتامة المشهد، وعدم معرفة سبب إقدام قناة “النهار” على نشر مثل هذا الخبر دون الاعتماد على مصدر معتبر، ثم حذفه لاحقاً، وما شاب الأمر من غموض، قال الصحفي المغربي “هرباز نبيل”، إن “إهانة سفير دولة الامارات لن يمر دون حساب، الموضوع على ما يبدو خاص بالمسؤولين الجزائريين المتورطين بالدعارة في دبي، حيث كشف الناشط أمير ديزاد عن وجود 13 فيديو خليعاً من فئة 18+ لـ13 مسؤولاً جزائرياً بيد المخابرات الإماراتية حيث كانوا يزورون بانتظام إحدى شبكات الدعارة الجزائرية هناك”.

فيديوهات خليعة

وزعم أنه “تم تسجيل فيديوهات خليعة لهم من طرف العا/هرات الجزائريات هناك وتم تسليم التسجيلات للمخابرات الاماراتية وعلى مايبدو ان هذا فاجأ المسؤولين الجزائيين مما جعلهم يفتعلون ازمة مع الامارات لتسهيل التنصل من الفيديوهات واتهام الموساد والامارات بفبركة الفيديوهات إن خرجت للوجود”.

عبد المجيد تبون ينهي مهام وزير الإعلام

اللافت للنظر في هذا المشهد المرتبك في الجزائر، أنه لم تمرّ دقائق معدودة على تداول خبر طرد السفير الإماراتي ونفيه في وقت متأخر من الليل، حتى أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام وزير الإعلام محمد بوسليماني.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب عبر “فيسبوك“: إنه “بعد استشارة الوزير الأول، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلّف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.

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