هل تورط دبلوماسيون جزائريون مع شبكة دعارة في دبي؟.. مشهد مرتبك في قضية طرد سفير الإمارات!

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وطن- في ظل المشهد المرتبك، نفت وزارة الخارجية الجزائرية ما روجته قناة “النهار” المحلية عن منح السلطات مهلة 48 ساعة للسفير الإماراتي لمغادرة البلاد، بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح الموساد.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“، قالت وزارة الخارجية الجزائرية: “ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفياً قاطعاً ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة”.

التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين

كما أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، “عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للارتقاء بها الى أعلى المراتب تنفيذاً للإرادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

قناة “النهار” أعلنت طرد السفير الإماراتي

وكانت قناة “النهار” الجزائرية قد فجرت قنبلة مدوية بإعلانها في خبر عاجل لها نشرته عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل قبل أن تقوم بحذفه، أن الجزائر طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني.

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وقالت إنه تم “منح مهلة 48 ساعة لـ السفير الإماراتي من أجل مغادرة الجزائر”.

وعن سبب الخطوة الجزائرية، “أوضحت قناة “النهار” أن قرار طرد السفير الإماراتي جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد لدولة الاحتلال”.

وتابعت القناة الجزائرية سرد تفاصيل عملية التجسس، موضحة أن “الجواسيس الموقوفين حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية”.

عجيب هذا التصريح والتصعيد تجاه #الامارات

هل اصبحت #الجزائر موتورة وتبحث عن تصعيد والشعار قديم (الموساد، فلسطين، اسرائيل) الجزائر الا تعلم أننا بالقرن الواحد والعشرين والامور لم تعد تجري كالاتحاد السوفييتي بايجاد عملاء على الارض الان من خلال الاقمار الصناعية تستطيع معرفة كل شيء pic.twitter.com/Nb0KQH6gV3 — دلال السبر (@dalal_sa23) June 20, 2023

وعلى الرغم من نفي الخارجية الجزائرية، أكد الناشط الإعلامي الجزائري والمقرب من السلطات ودوائر صنع القرار، أحمد داوود، أن العلاقات بين الجزائر والإمارات “متوترة جداً”.

متوترة جداً — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) June 20, 2023

هل تورط دبلوماسيون جزائريون مع شبكة دعارة بالإمارات؟

ومع قتامة المشهد، وعدم معرفة سبب إقدام قناة “النهار” على نشر مثل هذا الخبر دون الاعتماد على مصدر معتبر، ثم حذفه لاحقاً، وما شاب الأمر من غموض، قال الصحفي المغربي “هرباز نبيل”، إن “إهانة سفير دولة الامارات لن يمر دون حساب، الموضوع على ما يبدو خاص بالمسؤولين الجزائريين المتورطين بالدعارة في دبي، حيث كشف الناشط أمير ديزاد عن وجود 13 فيديو خليعاً من فئة 18+ لـ13 مسؤولاً جزائرياً بيد المخابرات الإماراتية حيث كانوا يزورون بانتظام إحدى شبكات الدعارة الجزائرية هناك”.

اهانة سفير دولة الامارات لن يمر دون حساب ، الموضوع على مايبدو خاص بالمسؤولين الجزائريين المتورطين بالدعارة فدبي،حيث كشف الناشط امير ديزاد عن وجود 13 فيديو خليع من فئة 18+ ل13 مسؤول جزائري بيد المخابرات الاماراتية حيث كانوا يزورون بانتظام احدى شبكات الدعارة الجزائرية هناك..يتبع pic.twitter.com/BHsc0WZRfm — Harbaz Nabil (@HarbazNabil) June 20, 2023

فيديوهات خليعة

وزعم أنه “تم تسجيل فيديوهات خليعة لهم من طرف العا/هرات الجزائريات هناك وتم تسليم التسجيلات للمخابرات الاماراتية وعلى مايبدو ان هذا فاجأ المسؤولين الجزائيين مما جعلهم يفتعلون ازمة مع الامارات لتسهيل التنصل من الفيديوهات واتهام الموساد والامارات بفبركة الفيديوهات إن خرجت للوجود”.

وتم تسجيل فيديوهات خليعة لهم من طرف العا/هرات الجزائريات هناك وتم تسليم التسجيلات للمخابرات الاماراتية وعلى مايبدو ان هذا فاجأ المسؤولين الجزائيين مما جعلهم يفتعلون ازمة مع الامارات لتسهيل التنصل من الفيديوهات واتهام الموساد والامارات بفبركة الفيديوهات إن خرجت للوجود .. — Harbaz Nabil (@HarbazNabil) June 20, 2023

عبد المجيد تبون ينهي مهام وزير الإعلام

اللافت للنظر في هذا المشهد المرتبك في الجزائر، أنه لم تمرّ دقائق معدودة على تداول خبر طرد السفير الإماراتي ونفيه في وقت متأخر من الليل، حتى أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام وزير الإعلام محمد بوسليماني.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب عبر “فيسبوك“: إنه “بعد استشارة الوزير الأول، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلّف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.