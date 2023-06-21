“بكى على الهواء”.. ابنة الإعلامي الكويتي “عادل عيدان” تفاجئه بـ لحظات مؤثرة في عيد الأب

- Advertisement -

وطن- فوجىء مذيع قناة العربية عادل عيدان بابنته في مداخلة على الهواء وهي تعايده بكلمات مؤثرة بمناسبة عيد الأب، الذي صادف يوم الأحد الماضي، 18 يونيو.

وكان فريق برنامج “صباح العربية” فاجأ المذيع الكويتي “عيدان” ببث تقرير مُصور يظهره مع ابنته المريضة بالسرطان “عذوب”.

مذيع العربية أمام مفاجأة سارة من ابنته

وأثناء بث التقرير، لم يتمالك عيدان نفسه من البكاء على الهواء، وأظهر التقرير صوراً لابنة عيدان مع والدها أثناء فترة علاجها وبدت في إحداها حليقة الرأس.

وامتدحت ابنة مذيع قناة العربية أباها واصفة إياه بأنه “أقوى أب في الكرة الأرضية”، وهو – حسب قولها – من جعلها قوية وصبورة، متمنية له العمر الطويل.

وختمت باللهجة الكويتية :”وايد أحبك اللي خليلنياك يارب”

وحينها بدا عيدان في حالة تأثر شديد، وقال للمشاهدين إن ‘عذوب’ مرّت بحالة مرضية صعبة وأن الله أكرمهم بشفائها من مرض السرطان.

ابنة عادل عيدان تفاجئه في يوم الأب بكلمات مؤثرة على الهواء.. ورد فعل مذيع #صباح_العربية غير متوقع@adeleidan#صباح_العربية

شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/DMBwOWaocH — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 21, 2023

- Advertisement -

وخاطب ابنته “أنا تعلمت منك يابابا” وبدا في حالة من الحزن والأسى مما دفع زميلته في البرنامج للقول “حرام اللي عملتوه يا فريق صباح العربية اليوم”.

من هو عادل عيدان

عادل عيدان من مواليد 2 أغسطس 1975، إعلامي وصحفي كويتي شغل منصب مدير مكتب قناة العربية في دولة الكويت، درس اللغة العربية في جامعة الكويت وتخرّج عام 1996.

"بكى على الهواء".. ابنه مذيع #صباح_العربية عادل عيدان تفاجئه بكلمات مؤثرة في يوم عيد الأب@adeleidan pic.twitter.com/i0adsXcQi2 — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 21, 2023

كانت بدايته في الإعلام عام 1998 عندما عرض عليه أحد المخرجين التقدم لدورة مقدمي البرامج في تلفزيون الكويت وكان ضمن المائة شخص الذين تقدموا. بعدها تلقّى دروسا في الإلقاء على يد الفنان علي المفيدي.

وكانت انطلاقته الفعلية عام 2000 من خلال تقديمه لحفلات مهرجان “هلا فبراير”.

وغاب العيدان بعدها ليعود لتقديم برنامج شعري منوع بعنوان “ليلكم شمس” عام 2002 واستمر لموسمين انتقل للعمل في 20 مارس 2003، وهو تحديداً اليوم الذي بدأ فيه الغزو الأمريكي للعراق، حيث عمل مراسلاً ميدانياً ينقل أخبار الحرب من جنوب العراق وصولا إلى مدينة النجف نهاية عام 2005.

وفي يناير 2005 اعتقل على خلفية نقله خبرا عن اشتباكات جرت في منطقة حولي وعلى رغم أن العربية بثت نفي وزارة الداخلية للخبر غير مرة في نشراتها المتلاحقة، إلّا أنها فوجئت باعتقاله من قبل السلطات الكويتية، بحسب ما ذكرته القناة في موقعها الإلكتروني على الإنترنت آنذاك.