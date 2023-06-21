احذر.. علامات تظهر في الفم تخبرك أنك مصاب بالسكري

- Advertisement -

وطن- يمكن أن يستمر مرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة قبل أن تقرر المشكلة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض – ارتفاع مستويات السكر في الدم – تحفيز العلامات التحذيرية.

مرض السكري



ووفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، تعد رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم من العلامات التي يمكن أن تشير إلى أن الشخص يعاني من مرض السكري.

ويقول في هذا السياق طبيب الأسنان الرائد رضوان محمود:”كأطباء أسنان، نحن في طليعة اكتشاف الحالات الصحية الخطيرة مثل مرض السكري الذي يمكن أن يتطور في الجسم دون علم الشخص.”

وأضاف:”لهذا السبب يجب على الناس زيارة طبيب أسنانهم مرتين في السنة على الأقل لإجراء الفحوصات والتنظيف. ومن الحكمة أيضًا أن تكون على دراية بأي تغييرات في الفم. إذا لاحظت أي شيء غير مرغوب فيه، فاستشر طبيب الأسنان أو الممارس الطبي.”



وأوصى طبيب الأسنان بالبحث عن العلامات التالية التي يمكن أن تشير إلى حالة السكر في الدم:

نزيف اللثة.

التهاب اللثة.

رائحة الفم الكريهة.

فقدان الأسنان.

فم جاف.

القلاع الفموي.

رئحة الفم تشبه رائحة الفواكه.

الالتهابات الفطرية في الفم.

قد يكون النزيف والتهاب اللثة من أعراض أمراض اللثة التي يمكن أن تكون سائدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة، مثل مرض السكري.

- Advertisement -

اقرأ أيضا:

وقال الدكتور محمود:”إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المرجح أن تعاني من أمراض اللثة.”

رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم



وفقًا للخبير، يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى ظهور رائحة الفم الكريهة بشكل كبير وحتى فقدان الأسنان.

كما حذر الطبيب من علامة أخرى وهي جفاف الفم، والتي قد تجعلك أكثر عرضة للتقرح وتسوس الأسنان.

وتابع بالقول: “علاوة على ذلك، أنت أيضًا عرضة للإصابة بمرض القلاع الفموي لأنه يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يحارب بها جسمك الالتهابات.”

رائحة الفم الكريهة هي إحدى العلامات الرئيسية لمرض السكري التي يمكن أن تشير إلى حالة تهدد الحياة.

وقال الدكتور محمود: “يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى حامضي.”

مضيفََا:”ولكن كأطباء أسنان، فإننا نعمل باستمرار حول فم المريض ويمكننا التعرف بالتالي على هذه الرائحة.”

آخر علامة يجب الانتباه لها هي الالتهابات الفطرية في الفم.

وأضاف الطبيب: “تابع الفحوصات المنتظمة حتى يتمكن طبيب أسنانك من مراقبة أي تغيرات توجد في الفم”.