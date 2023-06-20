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نيمار وخطيبته.. 3 شروط وضعها اللاعب ليكون مخلصاً أهمها ممارسة الجنس مع أخريات!

كشفت بوابة الويب "Em Off" عن تفاصيل غير عادية في العلاقة بين برونا بيانكاردي ونيمار

كتب رفيف عبدالله
نيمار وخطيبته.. 3 شروط وضعها اللاعب ليكون مخلصاً لها أهمها ممارسة الجنس مع أخريات!
نيمار وخطيبته
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وطن- نيمار دائمًا في دائرة الضوء على أرض الملعب. جعلته موهبته وسرعته ورؤيته نجمًا منذ أن بدأ لعب كرة القدم لنادي سانتوس البرازيلي ، ومرورا ببرشلونة ثم إلى باريس سان جيرمان.

فرصة أخرى

ومع ذلك ، فإن سمعته كـ “فتى الحفلة” وأنشطته الرياضية الإضافية جعلت منه أيضًا مركز الاهتمام خارج الرياضة.

تصدرت غيابات نيمار خلال الموسم عن فرقه لحضور عيد ميلاد أخته ، وحضوره في كرنفال ريو ، عناوين الصحف لأشهر.

المهاجم البرازيلي حاليا على علاقة مع برونا بيانكاردي. في الواقع ، منح الاثنان مؤخرًا بعضهما البعض فرصة ثانية وأعلنا قبل بضعة أسابيع أنهما ينتظران طفلًا معًا.

سيكون هذا الطفل هو الثاني لنيمار جونيور ، بعد ديفي لوكا.

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لا يمكن نشر شؤونهم على الملأ

ومع ذلك ، كشفت بوابة الويب “Em Off” عن تفاصيل غير عادية في العلاقة بين برونا بيانكاردي ونيمار.

وفقًا للصحيفة ، كانت برونا بيانكاردي ستوافق على الاستسلام لخيانات نيمار جونيور ، وقد وضع كلاهما ثلاثة شروط لا يمكن للاعب كسرها إذا أراد أن يكون غير مخلص.

ذكر تقريرEm Off “نيمار جونيور لديه اتفاق مع صديقته ، برونا بيانكاردي”.

لقد توصل الاثنان إلى اتفاق ألا تكون علاقتهما علنيةً أبداً.

هذه هي الشروط الثلاثة لنيمار

وفقًا للمعلومات التي أكدها الكاتب الصحفي إرلان باستوس ، فإن لاعب باريس سان جيرمان له الحرية في المغازلة وحتى ممارسة الجنس مع نساء أخريات.

وقد وضع المؤثر ثلاث قواعد لقبول هذا النوع من القضايا.

وأعلن التقرير أنه “يجب أن يكون حذرًا ، وأن يستخدم الواقي الذكري ولا يقبلهم على فمهم.

بينما لم يتحدث أي منهما عن الشائعات. لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تم رصد نيمار في تبادل مزعوم للرسائل مع عشيقته في منتصف عيد الحب.

خيانة سبب الانفصال

بدأ نيمار وبيانكاردي في المواعدة في عام 2021، وتمّ الكشف عن علاقتهما رسميًا في يناير من عام 2022.

لكن في وقت لاحق من العام (أغسطس من عام 2022)، انفصلا بعد فترة وجيزة من إعلان خطوبتهما.

وكتبت العارضة البرازيلية على “إنستغرام”: “لم نعد معاً منذ فترة”.

كما ردّت على إنستغرام حيث يتابعها نحو 1،5 مليون على عدة شائعات حول علاقتها بالنجم نيمار، وكتبت: “كنت دائماً منخرطة في الأمور الخاصة بي، لكن لأنهم دائماً ما يدخلون في النميمة، فإني أرغب أن أوضح هنا أنني لم أقم بعلاقة منذ فترة”.

وأضافت: “لا تصدق كلّ ما يظهر هناك، أنا أحبه كثيراً وكذلك عائلته، من فضلك توقف عن إشراك اسمي شكراً لك”.

وفي حينه، وبحسب تقارير إعلامية، فقد اكتشفت خطيبة نيمار خيانته لها من خلال تواجده مع فتاة في أثناء حفلة، وقررت إنهاء الارتباط بينهما، حيث جمعت كل أغراضها وغادرت في الصباح الباكر.

المصدرEm Off- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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