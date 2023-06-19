فيديو الصياد الجريء الذي صارع قرش الغردقة في الماء ليس حقيقيا (شاهد)

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وطن- عقب مصرع سائح روسيّ في هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة في مصر منذ أيام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنّه يُظهر شابّاً يقفز في الماء ويصطاد تلك السمكة المفترسة. ليتبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بهذه الحادثة المؤلمة التي أثارت صدمة المصريين.

ويظهر في الفيديو شابّ يقفز ممّا يبدو أنه مركب في البحر، ثم يُمسك بما يبدو أنّها سمكة كبيرة. وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يُظهر “لحظة اصطياد صيّاد مصريّ لقرش الغردقة“.

وقالت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس” إن ظهور هذا المنشور بهذا السياق جاء بعد أيّام من مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش، قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلّة على البحر الأحمر في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.

وقالت وزارة البيئة إن فرقها المختصة قامت بـ “صيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها”، وذلك “في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش”.

حقيقة فيديو صياد يمسك بسمكة قرش الغردقة

وفي هذا السياق، انتشر الفيديو الذي قيل إنّه يُظهر صياداً مصرياً يُمسك بسمكة القرش.

لكن الفيديو المتداول لا شأن له بذلك، وأظهر التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث أنّه منشور قبل سنوات، ما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادعت المنشورات.

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ويُمكن العثور على الفيديو على صفحات على مواقع التواصل في العام 2019 مرفقاً بتعليقات مختلفة.

ولم يتسنّ لصحافيي “فرانس برس” التثبّت من ملابسات الفيديو لكن نشره في العام 2019 ينفي أن يكون حديثاً.

تحنيط قرش الغردقة

ويشار إلى أنه تم العثور داخل معدة القرش المفترس على أجزاء من جسد السائح الروسي فلاديمير بوبوف.

وأظهر مقطع فيديو متداول بوبوف 23 عامًا ، وهو يسبح في البحر قبل أن يسحبه الحيوان المفترس تحت الماء بينما يصرخ المتفرجون الخائفون طلبًا للمساعدة.

وسط حالة من الجدل.. تحنيط "قرش الغردقة" الذي التهم سائحًا روسيًّا قبل أيام تمهيدًا لوضعه بمتحف علوم البحار pic.twitter.com/qntqY8gM9s — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 15, 2023

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إن المتخصصين انتزعوا من أمعاء القرش نصف جثة الرجل الروسي، بما في ذلك رأسه وصدره وذراعيه قبل أن يتم تحنيطه. وبعد الحادث بقليل ، وجد الصيادون النصف الآخر من رفاته في البحر.

وكاد قرش الغردقة أن يلتهم جسد بوبوف بالكامل ، لكنه تخلص من النصف الثاني بعد أن لاحظ قارب صياد يحاول القدوم إلى مكان الحادث ومساعدة الرجل.

وبحسب ما ورد تمكنت صديقة بوبوف من الهروب من المياه سالمة حيث حاول المارة إنقاذه دون جدوى.

وقال والد الرجل المقتول إن الزوجين “ذهبا إلى الشاطئ للاسترخاء” عندما فجأة ، تعرض ابنه لهجوم سمكة قرش.