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فيديو الصياد الجريء الذي صارع قرش الغردقة في الماء ليس حقيقيا (شاهد)

أظهر التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث أنّه منشور قبل سنوات، ما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادعت المنشورات وأنه يخص حادث قرش الغردقة المرعب

كتب خالد الأحمد
فيديو الصياد الجريء الذي صارع قرش الغردقة في الماء ليس حقيقيا
الصياد صارع قرش الغردقة
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وطن- عقب مصرع سائح روسيّ في هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة في مصر منذ أيام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنّه يُظهر شابّاً يقفز في الماء ويصطاد تلك السمكة المفترسة. ليتبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بهذه الحادثة المؤلمة التي أثارت صدمة المصريين.

ويظهر في الفيديو شابّ يقفز ممّا يبدو أنه مركب في البحر، ثم يُمسك بما يبدو أنّها سمكة كبيرة. وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يُظهر “لحظة اصطياد صيّاد مصريّ لقرش الغردقة“.

وقالت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس” إن ظهور هذا المنشور بهذا السياق جاء بعد أيّام من مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش، قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلّة على البحر الأحمر في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.

وقالت وزارة البيئة إن فرقها المختصة قامت بـ “صيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها”، وذلك “في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش”.

صياد يمسك بسمكة قرش الغردقة
صياد يمسك بسمكة قرش الغردقة

حقيقة فيديو صياد يمسك بسمكة قرش الغردقة

وفي هذا السياق، انتشر الفيديو الذي قيل إنّه يُظهر صياداً مصرياً يُمسك بسمكة القرش.

لكن الفيديو المتداول لا شأن له بذلك، وأظهر التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث أنّه منشور قبل سنوات، ما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادعت المنشورات.

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ويُمكن العثور على الفيديو على صفحات على مواقع التواصل في العام 2019 مرفقاً بتعليقات مختلفة.

ولم يتسنّ لصحافيي “فرانس برس” التثبّت من ملابسات الفيديو لكن نشره في العام 2019 ينفي أن يكون حديثاً.

صياد يمسك بسمكة قرش الغردقة
صياد يمسك بسمكة قرش الغردقة

تحنيط قرش الغردقة

ويشار إلى أنه تم العثور داخل معدة القرش المفترس على أجزاء من جسد السائح الروسي فلاديمير بوبوف.

وأظهر مقطع فيديو متداول بوبوف 23 عامًا ، وهو يسبح في البحر قبل أن يسحبه الحيوان المفترس تحت الماء بينما يصرخ المتفرجون الخائفون طلبًا للمساعدة.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إن المتخصصين انتزعوا من أمعاء القرش نصف جثة الرجل الروسي، بما في ذلك رأسه وصدره وذراعيه قبل أن يتم تحنيطه. وبعد الحادث بقليل ، وجد الصيادون النصف الآخر من رفاته في البحر.

وكاد قرش الغردقة أن يلتهم جسد بوبوف بالكامل ، لكنه تخلص من النصف الثاني بعد أن لاحظ قارب صياد يحاول القدوم إلى مكان الحادث ومساعدة الرجل.

وبحسب ما ورد تمكنت صديقة بوبوف من الهروب من المياه سالمة حيث حاول المارة إنقاذه دون جدوى.

وقال والد الرجل المقتول إن الزوجين “ذهبا إلى الشاطئ للاسترخاء” عندما فجأة ، تعرض ابنه لهجوم سمكة قرش.

المصدرفيسبوك، تويتر، وكالة "فرانس برس، صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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