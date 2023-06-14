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صادم.. هذا ما تم العثور عليه في معدة سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في الغردقة!

سمكة القرش اقتلعت رأس السائح الروسي فلاديمير بوبوف وفتحت صدره

كتب سالم حنفي
قرش الغردقة
تم العثور على رأس بشري في أحشاء قرش الغردقة
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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه تم العثور في أحشاء سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي على أحد شواطئ الغردقة الأسبوع الماضي على رأس بشري، مشيرة إلى مسؤولية سمكة القرش عن قتل اثنين آخرين في الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، إن هذه النظرية صدرت من عالم أحياء بحرية أدلى بهذه الادعاءات بعد شهادة أحد شهود العيان على وفاة السائح الروسي فلاديمير بوبوف البالغ من العمر 23 عامًا.

السائح الروسي شوهد بدون يد

وبحسب ما قاله أحد شهود العيان، فإن “بوبوف” كان يسبح في البحر عندما تعرض له “القرش”، موضحا أنه رأيى الأمر برمته، وقال: “رأيت أنه لم يعد له يد. ثم ظهرت سمكة القرش”.

وأضاف: “أدركت على الفور أنه لا يمكن إنقاذه. كانت هناك امرأة في الماء أيضًا..كانت في حالة صدمة كاملة. تمكنت من إخراجها من الماء وإحضارها إلى الشاطئ ، ثم سبحت على الفور إلى الرجل”.

ونقلت الصحيفة البريطانية ما قاله خبراء الطب الشرعي الذين أكدوا على أن رفات السائح الروسي “بوبوف” وصلت إلى المشرحة “مشوهة وبها أجزاء كثيرة مفقودة”.

السائح الروسي الذي التهمه القرش في الغردقة
السائح الروسي فلاديمير بوبوف

اقتلعت رأسه!

وأوضحوا أن سمكة القرش اقتلعت رأسه، وفتحت صدره وأكلت أجزاء من جذعه، لافتين إلى انه تم انتشال بعض أجزاء من جسده من الماء بشكل منفصل.

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ونوهت الصحيفة إلى أنه تم العثور على رأس ويد داخل معدة سمكة القرش القاتلة.

لحظة اقتضاض سمكة القرش على السائح الروسي

وكان السائح الروسي فلاديمير بوبوف يسبح في البحر الأحمر في منتجع الغردقة الفاخر في مصر ، عندما قُتل على يد سمكة قرش النمر التي يبلغ طولها 10 أقدام.

ورأى شهود عين وهم مذعورين أن الماء يتحول إلى اللون الأحمر بينما كان القرش يأكل السائح الروسي البالغ من العمر 23 عامًا وهو على قيد الحياة.

وفي مقطع فيديو تم التقاطه من الشاطئ ، كان من الممكن سماع صوت الرجل وهو يصرخ “بابا ، أنقذني”.

المصدرديلي ستار + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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