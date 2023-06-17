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عبد الصمد ناصر يرقص على الطبلة بحفل توديعه في الدوحة (فيديو)

بالدف والرق.. حفل تكريم عبد الصمد ناصر في قطر من قبل زملائه "مغاربة الجزيرة" بعد مغادرته القناة القطرية

كتب خالد الأحمد
عبد الصمد ناصر يرقص على الطبلة بحفل توديعه في الدوحة
عبد الصمد ناصر يرقص على الطبلة
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وطن- بأجواء شعبية اختلط فيها الرقص بالموسيقى على الطريقة المغربية، ودع العاملين المغاربة بقناة الجزيرة، زميلهم المذيع المغربي عبد الصمد ناصر في حفل تكريمي له.

ويأتي ذلك ليؤكد الأخبار التي تم تداوله مؤخرا عن انتهاء عمله بالقناة القطرية، والتي ظلت وقتها لأيام مجرد أنباء فجرت الكثير من الجدل لم يصدر عن قناة “الجزيرة” بشأنها أي تأكيد رسمي.

حفل تكريم عبد الصمد ناصر في قناة الجزيرة

ونشر الإعلامي المغربي تغريدة على حسابه في “تويتر” شملت فيديو وثق حفل تكريمه ووداعه من قبل العاملين بالقناة القطرية.

وقال في تغريدته متقدما بالشكر للقناة القطرية وزملائه فيها:”شكراً للزملاء الأعزاء مغاربة الجزيرة، على حفل الوفاء وصون العِشرة.”

وأضاف :”بالمحبة التقينا وبهذه الحفاوة نودع يا أولاد الأصول”.

ونشر عبد الصمد ناصر، مقطع فيديو لحفلة التوديع التي بدا فيها عدد من الأشخاص وهم يغنون ويقرعون بالدف والرق.

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فيما بدا عبد الصمد في المنتصف حاملاً طبلة صغيرة يضرب عليها ويرقص.

وظهرت على أحد جدران المكان صورة كبيرة للإعلامي المغربي وقد كتب تحتها: “حفل تكريم الإعلامي الكبير عبد الصمد ناصر”، وظهر على الطاولة قالب تورتة أبيض عليه ألوان العلم المغربي.

عبد الصمد ناصر
حفل تكريم عبد الصمد ناصر في قناة الجزيرة

مغادرة قطر والخطوة القادمة

وكانت صحيفة “القدس العربي” قد فجّرت قنبلة مدوية جعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر تشتعل أكثر مما هي مشتعلة، بخبر استغناء قناة الجزيرة الإخبارية عن الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، والمذيعة السودانية نانسي محجوب.

وانتقلت القضية من واقعة فصل قناة لإعلامي (صلة بين موظف ومكان عمله) إلى حرب تغريدات سياسية وتراشق بين مغردين من المغرب والجزائر.

وانتقد مغردون ما وصفوه التراشق الإلكتروني التي اشتعل على خلفية إقالة المذيع المغربي، معتبرين أن إقالة قناة إعلامية مذيعاً أخذ منحنًى متصاعداً لا يستدعيه، وتحوّل من مشكلة داخلية بين إعلامي في قناة وإدارتها إلى حملة تراشق سياسي بين بلدين جارين.

وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من قبل قناة الجزيرة، وكذلك الإعلامي عبد الصمد ناصر، وقتها عن سبب استغناء القناة عنه، فإن بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية آنذاك كشف تفاصيل دقيقة عن الواقعة.

وقالت النقابة في بيانها الذي نقلته “وطن” آنذاك، إنها علمت بأن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية أبلغت الصحافي عبد الصمد ناصر بإنهاء تعاقدها معه، بما يعني تسريحه بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.

ولم يكشف عبد الصمد ناصر عن خطوته الإعلامية المقبلة، مؤكّداً أن تركيزه حالياً منصبّ على ما وصفه “المرحلة الانتقالية” التي يعيشها هو وأسرته، وكذلك إتمام إجراءاته الإدارية لمغادرة قطر.

من هو عبد الصمد ناصر؟

عبد الصمد ناصر مواليد أبريل 1968 في الرباط هو إعلامي مغربي، عمل في القناة الأولى المغربية لثلاث سنوات قبل أن ينتقل لقناة الجزيرة حيث عمل مقدما للأخبار والبرامج لما يقارب 26 سنة منذ 15 مايو 1997.

حصل على درجة الإجازة في الأدب العربي من جامعة محمد الخامس عام 1992، عمل بعدها لثلاث سنوات بالقناة المغربية الأولى صحفيًا ومذيعًا للأخبار (1994 – 1997).

انتقل بعدها عبد الصمد ناصر لقناة الجزيرة القطرية حيث قدّم بعدها عدة برامج من ضمنها بين السطور، منبر الجزيرة، “المشهد العراقي من بغداد” ، الشريعة والحياة لسنتين، لقاء اليوم، لقاء خاص.

كما غطّى أحداثًا دُوَلية كثيرة أبرزها الانتفاضة الفلسطينية الثانية وهجمات 11 سبتمبر والحرب على أفغانستان وغزو العراق وحرب لبنان 2006 والحرب على غزة ومحاكمة صدام حسين، فضلًا عن أحداث دولية أخرى.

كما أجرى عبد الصمد ناصر لقاءات عديدة مع شخصيات دولية رفيعة المستوى من عالم الفكر والسياسة، من بينهم رؤساء دول وحكومات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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