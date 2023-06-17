السبت, يونيو 17, 2023
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بايدن متهم بالتحرش.. حاول لمس ثدي فنانة شهيرة والكاميرا اصطادته

الرئيس الأمريكي تعرض لانتقادات حادة بعدما اقترب بشكل زائد عن الحد من جسد إيفا لونغوريا

كتب خالد السعدي
بايدن متهم بالتحرش.. حاول لمس ثدي فنانة شهيرة والكاميرا اصطادته
جو بايدن وإيفا لونغوريا
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وطن- واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهاما بالتحرش وذلك إثر محاولته لمس ثدي الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونغوريا.

وانتشر مقطع فيديو حقق مشاهدات كبيرة، أظهر كيف عانق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لونغوريا بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

وفسّر الكثير من النشطاء، مشهد بايدن مع لونغوريا، بأنه محاولة منه للمس ثدي الممثلة.

اتهامات لبايدن بالتحرش

وقالت الناشطة كاترينا بيرسون: “يا له من شيء مثير للاشمئزاز! العديد من النساء على دراية بما شعرت به إيفا لونغوريا في تلك اللحظة. من الواضح أنها كانت غير مرتاحة لوضعه يديه على جسدها”، وفق موقع “روسيا اليوم“.
واتفق ناشط آخر مع هذا التعليق وقال: “انتبهوا إلى مدى قرب يديه من صدرها. إنه مريب”.

فيما تساءل آخر: “هل سمعت من قبل عن مصافحة اليد يا جو؟”.

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زلة لسان جديدة من بايدن

في شأن آخر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة لسان جديدة، عندما كان يتحدث في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.

وختم بايدن كلمته بعبارة “فليحفظ الله الملكة”، ما أثار استغراب الحاضرين والصحافة عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة.

البيت الأبيض يوضح

ولاحقا، ذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو “حفظ الله الملكة، الملك”.

وأكد البيت الأبيض أن تجمع صحفييه ليس لديهم أدنى فكرة، حول دوافع تحدث الرئيس الأمريكي بهذه العبارة.

المصدرروسيا اليوم ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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