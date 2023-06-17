بايدن متهم بالتحرش.. حاول لمس ثدي فنانة شهيرة والكاميرا اصطادته

- Advertisement -

وطن- واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهاما بالتحرش وذلك إثر محاولته لمس ثدي الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونغوريا.

وانتشر مقطع فيديو حقق مشاهدات كبيرة، أظهر كيف عانق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لونغوريا بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

وفسّر الكثير من النشطاء، مشهد بايدن مع لونغوريا، بأنه محاولة منه للمس ثدي الممثلة.

اتهامات لبايدن بالتحرش

وقالت الناشطة كاترينا بيرسون: “يا له من شيء مثير للاشمئزاز! العديد من النساء على دراية بما شعرت به إيفا لونغوريا في تلك اللحظة. من الواضح أنها كانت غير مرتاحة لوضعه يديه على جسدها”، وفق موقع “روسيا اليوم“.

واتفق ناشط آخر مع هذا التعليق وقال: “انتبهوا إلى مدى قرب يديه من صدرها. إنه مريب”.

فيما تساءل آخر: “هل سمعت من قبل عن مصافحة اليد يا جو؟”.

- Advertisement -

زلة لسان جديدة من بايدن

في شأن آخر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة لسان جديدة، عندما كان يتحدث في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.

وختم بايدن كلمته بعبارة “فليحفظ الله الملكة”، ما أثار استغراب الحاضرين والصحافة عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة.

الرئيس الأميركي #جو_بايدن ينهي خطاباً بعبارة "حفظ الله الملكة" خلال حديثه في جامعة #هارتفورد بولاية #كونيتيكت عن السيطرة على الأسلحة في البلاد ومرور عام على تمرير أول إجراء رئيسي للسلامة بهذا الشأن #العربية pic.twitter.com/bdy3ArL3DF — العربية (@AlArabiya) June 17, 2023

البيت الأبيض يوضح

ولاحقا، ذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو “حفظ الله الملكة، الملك”.

وأكد البيت الأبيض أن تجمع صحفييه ليس لديهم أدنى فكرة، حول دوافع تحدث الرئيس الأمريكي بهذه العبارة.