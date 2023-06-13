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طليقة حاكم دبي.. من هي والدة الشيخة مهرة ذات الأصول اليونانية؟

تزوجت زوي غريغوراكوس من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 1994 وأنجبت منه ابنة واحدة هي الشيخة مهرة التي ولدت في 26 فبراير 1994

كتب فهمي الورغمي
طليقة حاكم دبي.. من هي والدة الشيخة مهرة ذات الأصول اليونانية؟
اليونانية زوي غريغوراكوس
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وطن- حضور لافت وإطلالة مميزة جعلا من اليونانية “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حفل زفاف ابنتهما الشيخة مهرة قبل أيام، محل اهتمام وتساؤلات حول شخصيتها وتفاصيل حياتها العائلية بعيداً عن دبي وعلاقتها بابنتها.

من زوي غريغوراكوس طليقة حاكم دبي؟

زوي غريغوراكوس هي طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووالدة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد. تزوجت من الشيخ محمد في عام 1994، وأنجبت منه ابنة واحدة هي الشيخة مهرة، التي ولدت في 26 فبراير 1994.

 

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انفصلت “زوي” عن الشيخ محمد بعد سنوات من الزواج، وعادت إلى اليونان.

لم تظهر كثيراً في الإعلام، وحافظت على خصوصية حياتها.

تحظى زوي غريغوراكوس بعلاقة جيدة مع ابنتها الشيخة مهرة التي تزورها في اليونان بشكل دوري.

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كما شاركت زوجة ابن راشد السابقة في حفل زفاف ابنتها على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، في يونيو الجاري.

 

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زوي غريغوراكوس والشيخة مهرة
زوي غريغوراكوس والشيخة مهرة

طليقة حاكم دبي بإطلالة ساحرة

أبهرت زوي الحضور بجمالها وأناقتها في الحفل، وارتدت فستاناً نيود من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي. كما تشبه ابنتها الشيخة مهرة في ملامحها الرقيقة والجذابة.

وظهرت السيدة “زوي غريغوراكوس Zoe Grigorakos” ذات الأصول اليونانية في واحدة من اللقطات التي شاركتها الشيخة مهرة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام“، من حفل زفافها الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

 

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زوي غريغوراكوس والشيخة مهرة
زوي غريغوراكوس والشيخة مهرة

وتألّقت السيدة زوي في زفاف ابنتها الشيخة مهرة بفستان من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

أما على صعيد الشعر والمكياج، فاكتفت السيدة زوي بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقية، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

 

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زوي غريغوراكوس والشيخة مهرة
زوي غريغوراكوس والشيخة مهرة
المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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