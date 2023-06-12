قرار غير متوقع من الرئيس الجزائري لتأديب فرنسا بعد تطاول “ماكرون” عليه وإهانته له!

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وطن – في واقعة قد تكشف عن وجود تأزم حقيقي في العلاقات الجزائرية-الفرنسية بعد فترة من محاولات التهدئة، نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية تفاصيل مرسوم للرئيس عبدالمجيد تبون يعكس توترا حدا بين البلدين.

هذا التأزم في العلاقات كشفت عنه العدد 36 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 مايو/آيار الفائت، حدد من خلاله المرسوم ظروف وشروط أداء النشيد الوطني للبلاد بشكله الكامل او الجزئي.

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، فإن عبدالمجيد تبون أصدر مرسوما جديدا، أعاد من خلاله مقطعاً تم حذفه عام 2007 من النشيد الوطني له علاقة بفرنسا.

ونصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 23-195 على أن يتم عزف النسيد الوطني بدون تغيير، وأن يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة (كلمات وموسيقى) بمقاطعه الخمسة.

يشار إلى أن هذا المرسوم الرئاسي للرئيس عبدالمجيد تبون، يعدل مرسوما رئاسيًا سابقًا كان صدر عام 1986، ألغي بموجبه المقطع الذي يتضمن ذكر فرنسا، وفي عام 2007، حُذف المقطع من النشيد الوطني من الكتب المدرسية.

النص المعاد للنشيد الوطني الجزائري

ونص الجزء المحذوف والذي تم إعادته بالقول: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.

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وكان هذا المقطع من النشيد الوطني قد حذف سابقا من أجل تجنب الحرج السياسي مع باريس، حيث يعدّ النشيد الوطني الجزائري الذي كتبه الشاعر الجزائري مفدي زكريا خلال فترة سجنه في الخمسينيات، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي، الوحيد في العالم الذي يتضمن ذكر دولة أخرى.

ويرى مراقبون، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة مناوشات سياسية بين الجزائر وفرنسا، فمنذ مدة، تقوم السلطات الجزائرية بتصعيد المناكفة السياسية مع باريس باستخدام كافة الرمزيات التاريخية، واستدعاء لافت للتاريخ الدامي والجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، في حين تعمل مختلف المؤسسات الحكومية على تنشيط تظاهرات وفعاليات والتركيز على استعادة كافة الحقوق التاريخية.

زيارة تبون لفرنسا لن تتم

ويأتي ذلك كله، بعد أن أكدت وسائل إعلام فرنسية بأن زيارة “تبون” المقررة في منتصف الشهر الجاري، قد تم تأجيلها للمرة الثانية، مؤكدة بأنها لن تتم في الموعد المحدد لها.

وقالت إذاعة”أوروبا1″ في تقرير لها أنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن زيارة الرئس عبدالمجيد تبون التي كانت مقررة بعد أيام إلى فرنسا ستتأجل إلى أشهر أخرى.

تطورات عكرت الأجواء بين الجزائر وفرنسا

وعن سبب عدم إتمام زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لفرنسا، أوضحت الإذاعة بأن الأجندة والمناخ الحالي غير مناسبين لإتمام الزيارة، مشيرة إلى تطورات حدثت مؤخرا عملت على تعكير الأجواء بين البلدين.

ولفتت إلى أنه على الرغم من العلاقات بين باريس والجزائر العاصمة، قد هدأت رسميا، إلا أن التوترات لا تزال قائمة بين البلدين.

تسريب لـ ماكرون يهين فيه عبدالمجيد تبون

ويأتي هذا التأجيل الجديد للزيارة، وما تبعه من إعادة فقرة معادية لفرنسا في النشيد الوطني الجزائري، بعد أيام قليلة من تداول تسريب مزعوم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوجه خلاله إهانات كبيرة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والجزائر.

وبحسب ما ورد في التسريب الصوتي الذي نشره وروّج له موقع “هسبريس” المقرب من الدوائر الأمنية والاستخبارية المغربية، فقد وصف “ماكرون” الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالدمية والساذج الفاقد القدرة على اتخاذ القرار، وأن الجزائر أصبحت سوقاً للخردة العسكرية الروسية.

كما وصف “ماكرون” الجزائر، بأنها ليس لها رؤية إستراتيجية غير “ملاحقة المغرب الذي لا يعيرهم أي اهتمام، والذي تقدّم بمراحل عنهم”.