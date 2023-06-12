بيكيه غاضب جدا من علاقة شاكيرا الجديدة.. هذا ما فعله عندما سمع اسم لويس هاميلتون! (فيديو)

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وطن- تزداد شائعات أن شاكيرا ولويس هاميلتون بدآ بالفعل علاقة غرامية، بعد أن شوهدوا معًا في برشلونة.

الطيار الإنجليزي

في خضم هذه التكهنات ، كان جيرارد بيكيه غير مرتاح عندما نطق شركاؤه في البث اسم سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون.

حدث كل هذا عندما كان بيكيه جزءًا من بث عبر منصة Twitch مع إباي لانوس و سيرخيو أغويرو.

في منتصف البث سأل أحد المحاورين لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق أغويرو “هل تؤيد الطيار الإنجليزي”، في إشارة إلى لويس هاميلتون؟”.

لا أعرف من هو

فأجاب: “نعم ، أنا أتبع كل من هو رقم واحد”.

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في هذه اللحظة، تدخل لاعب برشلونة السابق بيكيه وتساءل عن اختيار صديقه الأرجنتيني: “لكن هل هاميلتون رقم واحد؟ لا أعرف حتى من هو “.

بابتسامة مؤذية ، رد أغويرو بتكرار اسم من سيكون شريك شاكيرا الجديد: “أنا من محبي هاميلتون ، أحب هاميلتون ، ما هي المشكلة؟”

لم يعد بإمكان جيرارد إخفاء عدم ارتياحه وحاول إنهاء الموضوع وقال: “هذا كل شيء.. إنه من محبي هاميلتون. هذا كل شيء ، ما الأمر؟”.

لويس وبيكيه في صورة

بعد الشائعات الأخيرة حول المغنية الكولومبية مع سائق الفورمولا 1 ، قام مستخدمو الشبكات الاجتماعية بنفض الغبار عن بعض الصور التي شاركها لاعب كرة القدم السابق على حسابه على انستجرام في مايو 2018 ، حيث شوهد مع لويس هاميلتون.

“قضينا وقتًا رائعًا مع لويس هاميلتون” ، كانت الرسالة التي كتبها جيرارد بيكيه عن الأسطورة في ذلك الوقت.

إلى جانب هذا التعليق ، توجد مجموعة صور يظهر فيها شريك شاكيرا السابق وهو يشارك البريطانيين ويزور مكاتب مرسيدس .

بالإضافة إلى ذلك ، في إحدى الصور المشتركة ، يرى أنه كان هناك أيضًا برفقة طفليه: ميلان وساشا.

شاكيرا في دوري كوينز؟

إباي للانوس و جيرارد بيكيه هم مبتكرو الدوري الشهير من أصحاب النفوذ ولاعبي كرة القدم السابقين “دوري الملوك”.

هذا الدوري له نسخته النسائية المسماة ” كوينز ليغ”، والذي أكد فيها أغويرو أنه سيحب ألا يكون هناك أي شخص آخر غير شاكيرا في فريقه.

قال الأرجنتيني لمورينا بيلتران ، كابتن فريقه: “تخيلوا أن شاكيرا تلعب مع كوني سبورتس وأن الرئيس هو جيرارد بيكيه”.