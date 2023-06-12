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بيكيه غاضب جدا من علاقة شاكيرا الجديدة.. هذا ما فعله عندما سمع اسم لويس هاميلتون! (فيديو)

أنكر بيكيه أنه سمع باسم لويس هاميلتون سابقاً فأخرج الناشطون صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام

كتب رفيف عبدالله
بيكيه غاضب جدا من علاقة شاكيرا الجديدة.. هذا ما فعله عندما سمع اسم لويس هاميلتون!
بيكيه غاضب من لويس هاميلتون
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وطن- تزداد شائعات أن شاكيرا ولويس هاميلتون بدآ بالفعل علاقة غرامية، بعد أن شوهدوا معًا في برشلونة.

الطيار الإنجليزي

في خضم هذه التكهنات ، كان جيرارد بيكيه غير مرتاح عندما نطق شركاؤه في البث اسم سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون.

حدث كل هذا عندما كان بيكيه جزءًا من بث عبر منصة Twitch مع إباي لانوس و سيرخيو أغويرو.

في منتصف البث سأل أحد المحاورين لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق أغويرو “هل تؤيد الطيار الإنجليزي”، في إشارة إلى لويس هاميلتون؟”.

لا أعرف من هو

فأجاب: “نعم ، أنا أتبع كل من هو رقم واحد”.

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في هذه اللحظة، تدخل لاعب برشلونة السابق بيكيه وتساءل عن اختيار صديقه الأرجنتيني: “لكن هل هاميلتون رقم واحد؟ لا أعرف حتى من هو “.

بابتسامة مؤذية ، رد أغويرو بتكرار اسم من سيكون شريك شاكيرا الجديد: “أنا من محبي هاميلتون ، أحب هاميلتون ، ما هي المشكلة؟”

لم يعد بإمكان جيرارد إخفاء عدم ارتياحه وحاول إنهاء الموضوع وقال: “هذا كل شيء.. إنه من محبي هاميلتون. هذا كل شيء ، ما الأمر؟”.

لويس وبيكيه في صورة

بعد الشائعات الأخيرة حول المغنية الكولومبية مع سائق الفورمولا 1 ، قام مستخدمو الشبكات الاجتماعية بنفض الغبار عن بعض الصور التي شاركها لاعب كرة القدم السابق على حسابه على انستجرام في مايو 2018 ، حيث شوهد مع لويس هاميلتون.

“قضينا وقتًا رائعًا مع لويس هاميلتون” ، كانت الرسالة التي كتبها جيرارد بيكيه عن الأسطورة في ذلك الوقت.

إلى جانب هذا التعليق ، توجد مجموعة صور يظهر فيها شريك شاكيرا السابق وهو يشارك البريطانيين ويزور مكاتب مرسيدس .

بالإضافة إلى ذلك ، في إحدى الصور المشتركة ، يرى أنه كان هناك أيضًا برفقة طفليه: ميلان وساشا.

شاكيرا في دوري كوينز؟

إباي للانوس و جيرارد بيكيه هم مبتكرو الدوري الشهير من أصحاب النفوذ ولاعبي كرة القدم السابقين “دوري الملوك”.

هذا الدوري له نسخته النسائية المسماة ” كوينز ليغ”، والذي أكد فيها أغويرو أنه سيحب ألا يكون هناك أي شخص آخر غير شاكيرا في فريقه.

قال الأرجنتيني لمورينا بيلتران ، كابتن فريقه: “تخيلوا أن شاكيرا تلعب مع كوني سبورتس وأن الرئيس هو جيرارد بيكيه”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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