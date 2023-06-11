طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف الشيخة مهرة

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وطن- أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السيدة “زوي غريغوراكوس” والدة الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حفل زفاف ابنتها على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

والدة الشيخة مهرة ذات الأصول الألمانية

وظهرت السيدة “زوي غريغوراكوس Zoe Grigorakos” ذات الأصول اليونانية في واحدة من اللقطات التي شاركتها الشيخة مهرة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام“، من حفل زفافها الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

وزوي غريغوراكوس هي الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووقع الطلاق بينهما قبل سنوات.

إطلالة والدة الشيخة مهرة

وبعد تداول صور حفل زفاف الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، ظهرت صورة مميزة نالت اهتمام الجمهور بشكل لافت.

تضمنت الصورة لقطة ملفتة لوالدة الشيخة مهرة في أحدث ظهور وهي تقف بجانبها في حفل الزفاف، حيث خطفت الأنظار بحضورها وأناقتها اللافتة، فضلاً عن تشبيه الكثيرين لها بابنتها الشيخة مهرة.

وأبدى متابعو الشيخة مهرة إعجابهم بالإطلالة التي اعتمدتها السيدة زوي في حفل زفافها ابنتها والتي جمعت بين البساطة والفخامة والرقي في آن واحد.

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وتألقت السيدة زوي في زفاف ابنتها الشيخة مهرة بفستان من تصميم المصممة الايطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت السيدة زوي بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقية، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

زفاف الشيخة مهرة الأسطوري

وكان عدد من الصفحات الخاصة تداولت أخبار الزفاف الأسطوري للشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم، على ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

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وأظهرت الصور الملتقطة فخامة الزفاف، وأناقة الديكورات الخاصة بالحفل الذي أقيم في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

وبدت العروس في إطلالتها المبهرة وهي ترتدي أزياء بتوقيع دار Ezra Couture العالمية.

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ووفق مجلة “هاربر بازار“، تألقت الشيخة مهرة في يومها الخاص بفستان مطرز من تصميم عزرا كوتور.

وأكملت ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس من دار شوبارد بسوار من الذهب الأبيض الخالص النقي، ومرصع بأحجار ماسية يبلغ سعرها نحو 500 ألف درهم إماراتي. أي ما يعادل 275.733 ألف دولار أمريكي.