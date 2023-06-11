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طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف الشيخة مهرة

زوي غريغوراكوس هي الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي والدة الشيخة مهرة

كتب خالد الأحمد
طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف الشيخة مهرة
حفل زفاف الشيخة مهرة
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وطن- أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السيدة “زوي غريغوراكوس” والدة الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حفل زفاف ابنتها على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

والدة الشيخة مهرة ذات الأصول الألمانية

وظهرت السيدة “زوي غريغوراكوس Zoe Grigorakos” ذات الأصول اليونانية في واحدة من اللقطات التي شاركتها الشيخة مهرة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام“، من حفل زفافها الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

وزوي غريغوراكوس هي الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووقع الطلاق بينهما قبل سنوات.

الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس
الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس

إطلالة والدة الشيخة مهرة

وبعد تداول صور حفل زفاف الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، ظهرت صورة مميزة نالت اهتمام الجمهور بشكل لافت.

تضمنت الصورة لقطة ملفتة لوالدة الشيخة مهرة في أحدث ظهور وهي تقف بجانبها في حفل الزفاف، حيث خطفت الأنظار بحضورها وأناقتها اللافتة، فضلاً عن تشبيه الكثيرين لها بابنتها الشيخة مهرة.

الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس
الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس

وأبدى متابعو الشيخة مهرة إعجابهم بالإطلالة التي اعتمدتها السيدة زوي في حفل زفافها ابنتها والتي جمعت بين البساطة والفخامة والرقي في آن واحد.

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الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس
الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس

وتألقت السيدة زوي في زفاف ابنتها الشيخة مهرة بفستان من تصميم المصممة الايطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت السيدة زوي بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقية، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس
الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس

زفاف الشيخة مهرة الأسطوري

وكان عدد من الصفحات الخاصة تداولت أخبار الزفاف الأسطوري للشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم، على ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

 

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وأظهرت الصور الملتقطة فخامة الزفاف، وأناقة الديكورات الخاصة بالحفل الذي أقيم في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

وبدت العروس في إطلالتها المبهرة وهي ترتدي أزياء بتوقيع دار Ezra Couture العالمية.

 

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ووفق مجلة “هاربر بازار“، تألقت الشيخة مهرة في يومها الخاص بفستان مطرز من تصميم عزرا كوتور.

وأكملت ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس من دار شوبارد بسوار من الذهب الأبيض الخالص النقي، ومرصع بأحجار ماسية يبلغ سعرها نحو 500 ألف درهم إماراتي. أي ما يعادل 275.733 ألف دولار أمريكي.

المصدرانستجرام، مجلة هاربر بازار، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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