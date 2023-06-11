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الصرع المقاوم للأدوية: الأطفال يعيشون لفترة أطول بعد إجراء جراحة على الجمجمة

"الجراحة للعلاج من الصرع المقاوم للأدوية، طريقة آمنة وفعالة حتى عند الأطفال دون سن 3 أشهر".

كتب معالي بن عمر
جراحة الجمجمة عند الأطفال المصابين بالصرع المقاوم للأدوية
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وطن-أظهرت دراسة حديثة أن فرص البقاء على قيد الحياة لدى الأطفال المصابين بالصرع المقاوم للأدوية بعد 10 سنوات من إجراء الجراحة أعلى.

يُذكر أنه في فرنسا، يعاني حوالي 600 ألف شخص من الصرع، نصفهم دون سن العشرين، وفقًا للتأمين الصحي. وعلى الرغم من أن علاج هذا المرض المزمن يعتمد على تناول الأدوية المضادة للصرع، فإنه بالنسبة لنحو ربع المرضى، فإن هذه الأدوية غير فعالة بما فيه الكفاية، بحيث تستمر نوبات الصرع، وهذا ما يدفع الأطباء للتدخل الجراحي (جراحة الأعصاب، الجراحة الإشعاعية للدماغ أو التخثير الحراري)، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة لدى الأطفال المصابين بالصرع
جراحة الجمجمة عند الأطفال المصابين بالصرع المقاوم للأدوية

ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة لدى الأطفال المصابين بالصرع والذين خضعوا لعملية جراحية

وفقًا لدراسة حديثة، سينخفض ​​خطر الوفاة المبكرة عند الأطفال بعد هذه العملية، بنسبة تزيد عن 80٪. وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قارن العلماء معدل البقاء على قيد الحياة لـ 18292 مريضًا، تتراوح أعمارهم بين 0 و 17 عامًا، وكلّهم يعانون من الصرع المقاوم للأدوية.

وكان ما مجموعه 10240 مشاركًا شابًا يتناولون الأدوية المضادة للاختلاج أو الصرع فقط، وكان 5019 مريضًا يستخدمون العلاجات المضادة للاختلاج وتحفيز العصب المبهم. وأخيراً، تناول 3033 طفلاً أدوية مضادة للاختلاج وخضعوا لجراحة في الجمجمة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وجاء في النتائج المنشورة في مجلة The Lancet Child: “كانت فرص البقاء على قيد الحياة للمرضى بعد 10 من العلاج الطبي 89.27٪، و92.65٪ لمن يستخدمون العلاجات المضادة للاختلاج وتحفيز العصب المبهم و 98.45٪ للمتطوعين المستفيدين من جراحة الجمجمة”.

الصرع: الجراحة “علاج آمن وفعال حتى في الأطفال دون سن 3 أشهر”

يمكن أن يؤدي نقص التدخّل الجراحي لمعالجة الصرع بشكل مباشر إلى وفيات مبكرة يمكن الوقاية منها لدى الأطفال المصابين بالصرع كل عام، إذ أبرزت الدراسة أن الجراحة للعلاج من الصرع المقاوم للأدوية، طريقة آمنة وفعالة حتى عند الأطفال دون سن 3 أشهر.

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ومن جانبها، قال ساندي لام، المؤلفة الرئيسية للدراسة في بيان: “نحن بحاجة إلى تحسين الإحالة المبكرة لتقييم شامل للصرع للحد من الآثار الضارة للنوبات المستمرة على الدماغ النامي وتقليل وقت الجراحة، إذ يمكن أن تعتمد حياة الأطفال عليها”.

الصرع: الجراحة "علاج آمن وفعال حتى في الأطفال دون سن 3 أشهر"
الأطفال المصابين بالصرع
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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