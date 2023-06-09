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حياتنا

مريم الدباغ تستعرض صدرها المنفوخ بقميص نوم من أجل إعلان (فيديو)

سبق أن روّجت المشهورة التونسية للحم الخنزير رغم أنها مسلمة في معرض إعلانها لأحد الفنادق

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ تستعرض صدرها المنفوخ بقميص نوم من أجل إعلان (فيديو)
مريم الدباغ
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وطن- شاركت المشهورة التونسية مريم الدباغ، متابعيها روتين اعتنائها ببشرتها قبل النوم، وارتدت قميص نوم لفعل ذلك.

روب استحمام

نشرت مريم الدباغ مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، توثق خلالها كيفية اعتنائها ببشرتها، ضمن دعاية ترويجية لمنتجات خاصة بالبشرة.

وكعادتها، اعتمدت مريم الدباغ على جسدها فارتدت قميص نوم رمادياً، يكشف صدرها بشكل فاضح، وفوقه روب استحمام.

وسبق أن روّجت المشهورة التونسية مريم الدباغ للحم الخنزير، رغم أنها مسلمة، ويعتبر تناوله من الكبائر في الشريعة الإسلامية.

ترويج للحرام

لكن يبدو أن مريم الدباغ لا تكترث بالأمر، طالما أنّ الغاية هي النقود في النهاية، حيث كان التسويق ضمن إعلان للفندق.

فقد نشرت المشهورة التونسية مريم الدباغ عدة فيديوهات من داخل الفندق، ووصلت إلى بوفيه الطعام.

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ومن بين عدة أطعمة، كان هناك لافتة مخصصة للأصناف التي تمّ إعدادها من لحم الخنزير.

كما وثقت مريم الدباغ ظهورها بمصعد الفندق، وهي ترتدي روب استحمام أيضاً كمعظم إعلاناتها.

فستان شفاف

ومؤخراً، خضعت الدباغ، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أبيض شفاف كشف ملابسها الداخلية.

ونشرت مريم الدباغ التي تتواجد في تركيا حالياً، ثلاثة صور وهي ترتدي فستاناً أبيض شفافاً بشكل كامل.

وكانت منطقة الصدر بفستان مريم الدباغ، غير شفافة، بينما كشفت ملابسها الداخلية التي كانت أيضاً باللون الأبيض بوضوح.

وتركت المشهورة التونسية مريم الدباغ شعرها القصير والمبلل منسدلاً، واعتمدت ماكياجاً ثقيلاً بالألوان الترابية.

وعلقت الدباغ على الصور: “مذنب من البريق”.

سجن مريم الدباغ

في سياق آخر، وواجهت المشهورة التونسية مريم الدباغ، شبح السجن 10 سنوات، على خلفية توقيع شيكات بلا رصيد.

وذكرت حينها إذاعة “موازييك” المحلية، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أمرت بتوقيف مريم الدباغ على خلفية صدور مناشير تفتيش في حقها من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنها مدة عشرة أعوام سجناً مع النفاذ العاجل.

ولكن تم إطلاق سراح مريم الدباغ بعد قضاء ساعات في التوقيف، بعد ثبوت براءتها.

يشار إلى أن الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت مريم الدباغ في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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