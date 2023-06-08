الخميس, يونيو 8, 2023
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الدهون المتركّزة في الفخذ قد تؤدي إلى التدهور المعرفي ومرض الزهايمر

" السمنة، والتراكم المفرط للدهون في الجسم، يمكن أن تؤدي إلى تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر".

كتب معالي بن عمر
دهون الفخذ تؤدي الى التدهور المعرفي
دهون الفخذ
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وطن-كشفت دراسة أميركية حديثة أن مستوى الدهون في عضلات الجسم قد يشير إلى احتمالية تعرض الشخص للتدهور المعرفي مع تقدمه في العمر، بحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

فل تعتبر الدهون عامل خطر يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي؟ في الحقيقة، نعم، حسب نتائج دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.

التدهور المعرفي ودهون الأفخاذ
الدهون تؤدي إلى التدهور المعرفي مع التقدم في السن

الدهون في الفخذ تغيّر القدرات المعرفية

يُعرف التدهور المعرفي بانخفاض القدرات الحسية والفكرية بسبب العمر أو المرض. ووفقًا للباحثين، فإن الزيادة المحددة على مدى خمس سنوات في الدهون المخزنة في عضلة الفخذ (تسمى بدانة العضلات) يمكن أن تؤدي إلى ضعف في وظيفة أو أكثر من الوظائف الإدراكية.

وحسبما ترجمته “وطن“، فإن هذا العامل الخطر كان مستقلاً عن الوزن الإجمالي ورواسب الدهون الأخرى وخصائص العضلات (مثل القوة أو كتلة العضلات)، فضلاً عن عوامل خطر الخرف التقليدية مثل الجينات.

الارتباط بين مستوى الدهون والانخفاض المعرفي: متابعة أكثر من 1600 شخص بالغ

للوصول إلى هذه النتيجة، قام الباحثون بتقييم الدهون العضلية في 1634 من البالغين (بما في ذلك 48 ٪ من النساء) الذين تتراوح أعمارهم بين 69 و 79 عامًا، في العام الأول والسادس من المتابعة. ثم قاموا بتحليل وظائفهم المعرفية في السنة الأولى والثالثة والخامسة والثامنة والعاشرة من التجربة.

ووفقًا للنتائج التي توصلوا إليها، ارتبطت زيادة السمنة العضلية بين العام الأول والسادس بتدهور معرفي أسرع وأكبر بمرور الوقت.

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في هذا السياق، أوضحت إحدى مؤلفي الدراسة، كاترينا روزانو، من كلية الصحة العامة بجامعة بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية.”تشير بياناتنا إلى أن السمنة وتركّز الدهون في العضلات تلعب دورًا فريدًا في التدهور المعرفي، ويختلف عن الأنواع الأخرى من الدهون أو خصائص العضلات الأخرى”.

ما العلاقة بين السمنة والخرف؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دراسة الصلة بين السمنة والخرف، حيث أظهر باحثون كنديون بالفعل أن السمنة، والتراكم المفرط للدهون في الجسم، يمكن أن تؤدي إلى تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف.

وختم الموقع بالقول، إن الخطوة التالية للباحثين ستتركّز على فهم كيف أن يمكن أن ترتبط الدهون العضلية والدماغ، وما إذا كان تقليل الدهون في العضلات يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف.

التدهور المعرفي والدهون
العلاقة بين السمنة والخرف
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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