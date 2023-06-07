الأربعاء, يونيو 7, 2023
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حياتنا

بسمة بوسيل تعود للغناء: الفنانة المغربية تثير الجدل وتحظى بالإعجاب

بسمة بوسيل تعود للأضواء: الغناء، الأزياء، والحياة بعد تامر حسني

كتب وطن
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وطن- تثير الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة من الجدل بين الجمهور بعد ظهورها في مقاطع فيديو وهي تغني. وقد أثارت هذه المقاطع تساؤلات حول عودتها للغناء، خاصة بعد طلاقها من الفنان تامر حسني.

أغاني تثير الجدل والإعجاب

بوسيل، التي بدأت مشوارها الفني كمغنية قبل زواجها، قدمت عدة أغاني لفنانين مشهورين بصوتها، منها أغنية “مين اللي بيختار” لهبة طوجي. وقد أثارت هذه الأغنية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بإعجاب الجمهور.

وقد شاركت بوسيل مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “إنستجرام” وهي تغني أغنية لابنها آدم تامر حسني. وقد أثنى المتابعون على صوتها وأدائها في الأغنية.

حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين

وقد ظهرت بوسيل وهي تغني أيضا في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، مما أثار الجدل حول اتجاهها نحو احتراف الغناء بعد طلاقها.

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ومع ذلك، واجهت بوسيل أزمة بعد غنائها لأغنية هبة طوجي “مين اللي بيختار”، حيث اعتبرت الشركة المالكة لحقوق الأغنية أن هذا يعتبر تعديا على حقوق الأغنية. وقد حذفت بوسيل الأغنية من حسابها بعد الأزمة.

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل تعود للغناء

ماذا تعرف عن بسمة بوسيل؟

بسمة بوسيل هي فنانة ومصممة أزياء مغربية. وُلدت في المغرب في 10 مايو 1991. بدأت مشوارها الفني في عام 2012 عندما شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” الشهير، وهو برنامج مسابقات غنائية عربي. وقد أظهرت خلال البرنامج موهبتها الغنائية القوية.

بعد مشاركتها في البرنامج، انتقلت بوسيل إلى مصر، حيث التقت بالفنان المصري تامر حسني وتزوجت منه في عام 2013. وقد أنجبت منه طفلتين وطفل.

بالإضافة إلى موهبتها الغنائية، أطلقت بوسيل خط أزياء خاص بها يُدعى “Bassma Boussil Haute Couture”. وقد أظهرت فيه موهبتها في تصميم الأزياء والأناقة.

ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أثارت بوسيل الجدل بعد ظهورها في مقاطع فيديو وهي تغني، مما أثار تساؤلات حول عودتها للغناء بعد طلاقها من تامر حسني.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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