بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر: “حسبي الله فيكي خرابة بيوت”!

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وطن- هاجمت المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، مسؤولة صفحات “السوشيال ميديا” الخاصة بالفنان هالة عمر، ووصفتها بـ”خرابة البيوت”، في إشارة إلى أنها سبب طلاقها.

خرابة بيوت

ونشرت بسمة بوسيل لقطة من زفاف مديرة أعمال زوجها المدعوة هالة عمر، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“. وعلقت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة.”

وأوضحت بسمة بوسيل أن هالة عمر سبب طلاقها من تامر حسني، قائلة في منشور آخر: ” احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

ولم يرد تامر حسني بشكل مُباشر، بل قام بنشر ذات الفيديو وتوضيح طبيعة علاقته بهالة عمر.

مقاتلة ومدافعة

وكتب تامر حسني عبر حسابه على “فيسبوك“: ” لكل اللي بيسأل عن وجة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي.. شايف اسئلة كتير أنا هحكيلكوا”.

وتابع تامر: “هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت.. ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها”.

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وزاد الفنان المصري: “لما سافرت إسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة اوي بتعيط وبتجري عليا فا وقفتلها وفكرتني بنفسها.. وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل، عشان كنت بتحارب جدًا في بداياتي.. فاتصدمت إن اللي بتقول كده بنت صغيره كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة”.

مسؤولة السوشيال ميديا

واستطرد تامر: “وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع.. وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا.. لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها.. فضلوا يقنعوني أن كده مش صح ولازم أكتر حد خبره يمسكها.. وأنا قولت لا لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق أن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب”.

واستكمل تامر حسني: “عرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده.. مصدقتش طبعًا ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر”.

ثم تحدث تامر عن زوج هالة عمر: “أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب أديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله”.

بنتي الكبيرة

وأضاف: “ومن اللحظه دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد.. اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها”.

وختم تامر: “معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة رديت دلوقتي هنا.. ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله”.