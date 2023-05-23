الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةحياتنابسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر: "حسبي...
حياتنا

بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر: “حسبي الله فيكي خرابة بيوت”!

لم يرد تامر حسني بشكل مُباشر بل قام بنشر فيديو من فقرته في زفاف هالة عمر وتوضيح طبيعة علاقته بها

كتب رفيف عبدالله
بسمة تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر:
تامر حسني في زفاف هالة عمر
- Advertisement -

وطن- هاجمت المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، مسؤولة صفحات “السوشيال ميديا” الخاصة بالفنان هالة عمر، ووصفتها بـ”خرابة البيوت”، في إشارة إلى أنها سبب طلاقها.

خرابة بيوت

ونشرت بسمة بوسيل لقطة من زفاف مديرة أعمال زوجها المدعوة هالة عمر، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“. وعلقت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة.”

هالة عمر
ما نشرته بسمة حول مديرة السوشيال ميديا

وأوضحت بسمة بوسيل أن هالة عمر سبب طلاقها من تامر حسني، قائلة في منشور آخر: ” احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

هالة عمر
اتهمت بسمة هالة بأنها سبب خراب بيتها وطلاقها

ولم يرد تامر حسني بشكل مُباشر، بل قام بنشر ذات الفيديو وتوضيح طبيعة علاقته بهالة عمر.

مقاتلة ومدافعة

وكتب تامر حسني عبر حسابه على “فيسبوك“: ” لكل اللي بيسأل عن وجة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي.. شايف اسئلة كتير أنا هحكيلكوا”.

وتابع تامر: “هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت.. ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها”.

- Advertisement -

وزاد الفنان المصري: “لما سافرت إسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة اوي بتعيط وبتجري عليا فا وقفتلها وفكرتني بنفسها.. وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل، عشان كنت بتحارب جدًا في بداياتي.. فاتصدمت إن اللي بتقول كده بنت صغيره كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة”.

هالة عمر
تامر حسني يوضح طبيعة علاقته بهالة عمر

مسؤولة السوشيال ميديا

واستطرد تامر: “وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع.. وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا.. لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها.. فضلوا يقنعوني أن كده مش صح ولازم أكتر حد خبره يمسكها.. وأنا قولت لا لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق أن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب”.

واستكمل تامر حسني: “عرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده.. مصدقتش طبعًا ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر”.

هالة عمر
وصف تامر هالة بأنها مثل ابنته الكبرى

ثم تحدث تامر عن زوج هالة عمر: “أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب أديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله”.

بنتي الكبيرة

وأضاف: “ومن اللحظه دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد.. اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها”.

وختم تامر: “معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة رديت دلوقتي هنا.. ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

حياتنا

مروة عبد المنعم تنهار باكية على الهواء مباشرة.. فضحت تامر حسني وكشف سرّ مقتل خادمتها

حياتنا

خطوة مفاجئة من بسمة بوسيل مع تامر حسني رغم طلاقهما! (فيديو)

حياتنا

فيديو إباحي لابنة فنانة عربية مشهورة يغزو مواقع التواصل.. ظهرت عارية مع شاب (شاهد)

حياتنا

بسمة بوسيل في اليونان بملابس مثيرة.. هل صدقت إشاعات ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة؟

حياتنا

وصفت “بخرابة البيوت”.. ما علاقة جليلة المغربية بطلاق تامر حسني وبسمة؟

حياتنا

هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟

حياتنا

بعد إعلان بسمة بوسيل خبر الطلاق.. رد مفاجئ وغير متوقع من تامر حسني

حياتنا

تامر حسني في شكل مخيف.. تحول لـ أرنولد شوارزنيجر من أجل هذا الهدف! (شاهد)

حياتنا

انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

حياتنا

بسمة بوسيل بالحجاب وتامر حسني يحتضنها أمام الكعبة (شاهد)

حياتنا

تامر حسني وبسمة بوسيل ينفصلان رسمياً.. هذا ما حدث بالتفصيل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

التعدي على قبر السيدة آمنة بنت وهب والدة النبي “محمد” في السعودية! (شاهد)

التطبيع بين السعودية وإسرائيل .. تفاصيل مثيرة عن المحادثات ومكالمة نتنياهو وابن سلمان

تدرب على تنفيذ تفجير في السعودية.. إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية

5 اختلافات بين صورتي الجمل.. قِسْ قوة نظرك واكتشفها سريعا

فيديو سجود كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الشباب

عبر دم المراهقين.. ملياردير أمريكي يعود شابا بعلاج كلفه الملايين (شاهد)

السعودية طوقت رونالدو “بمتاريس قانونية”.. يريد الرحيل ويخشى هذا الأمر

“إذا لم تؤيد أردوغان فلا عمل لك هنا”.. فيديو لـ الدبيبة من ليبيا يفجر الجدل

بكاء رجوة آل سيف ومسحها دموعها تأثرا بما قالته حماتها الملكة رانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC