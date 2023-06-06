زوجة ميسي تحسم وجهته الجديدة.. شرط وحيد يعيق عودة الابن الضال إلى برشلونة

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وطن – يبدو أن عارضة الأزياء الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، حسمت نهائيا مستقبل زوجها، ليونيل ميسي، على المستوى الكروي بعد قراره مغادرة ناديه الفرنسي، باريس سان جيرمان.

أنتونيلا تكشف وجهة ميسي القادمة

شاركت أنتونيلا صورة برفقة ميسي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “وداعًا باريس، مرحبًا برشلونة، لا يسعني الانتظار للفصل التالي من حياتنا”.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد أعلن، السبت، مغادرة “البولغا” صفوفه في منشور عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، حيث كتب: “يود باريس سان جيرمان أن يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، من بينها واحدة باللونين الأحمر والأزرق، مع لقبين للبطولة الفرنسية”.

ونشر الباريسي مقطع فيديو قصير، أرفقه بعبارة “شكرا ميسي” بثلاث لغات وهي الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، مع صور اللاعب بقميص باريس سان جيرمان.

Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France. #MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/uQrZJzfqX2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

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زوجة ميسي تريده أن يعود لبرشلونة

أفادت تقارير إعلامية، مطلع هذا الأسبوع، أن زوجة ليونيل ميسي أنتونيلا روكوزو تلعب دورًا حاسمًا في إعادة لمّ شمل، مهاجم باريس سان جيرمان المحتمل مع ناديه السابق، برشلونة الإسباني.

وفقًا لما نقله موقع “سبورت كيدا” عن الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، يبدو أن أنتونيلا روكوزو لها رأي في عودة ميسي المحتملة إلى كامب نو هذا الصيف. ومعلوم أن الأيقونة الأرجنتينية كان سيغادر ناديه الباريسي مع انتهاء عقده في نهاية يونيو الجاري.

لم يخف برشلونة رغبته في استعادة ميسي (36عامًا)، الذي رحل عن العملاق الكتالوني في عام 2021، سواء عبر وسائل الإعلام المحسوبة على النادي أو من أعضاء الإدارة وحتى من المدرب “تشافي هيرنانديز” نفسه.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت في وقت سابق، أنّ إدارة نادي برشلونة ستحاول إعادة ميسي إلى تشكيلة الفريق الصيف المقبل، وذلك بعدما وضعت خطة عمل، تهدف من خلالها إلى الحصول على قيمة 200 مليون يورو، إما على شكل دخل أو من طريق تقليل النفقات في الفترة المقبلة، وتقديمها إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنّ برشلونة يستعد لتفعيل رافعة اقتصادية جديدة، إذ يعمل منذ عدة أشهر على بيع نسبة من حقوقه السمعية والبصرية، وذلك بعدما قام النادي الكتالوني في الصيف الماضي بتفعيل أربع رافعات اقتصادية، آخرها بيع نسبة 24.5% من استوديوهات نادي برشلونة لشركة “أورفيوس ميديا”، مقابل 100 مليون يورو.

وأكدت “ماركا” في السيّاق، أنّ إدارة نادي برشلونة تتفاوض مع شركتين خبيرتين في إنتاج المحتوى السمعي البصري من أجل بيع نسبة 24.5%، مع إمكانية إنعاش خزينة النادي بقيمة مالية تقدر بحوالى 150 مليون يورو من هذه العملية، مع العلم أنّ النادي الكتالوني بإمكانه بيع نسبة 49% كحد أقصى من حصة استوديوهاته.

ومعلوم لعشاق الساحرة المستديرة، ما حققه ليونيل ميسي طيلة مسيرته التي لا تُنسى في برشلونة حيث اعتبره الكثيرون أنه أعظم لاعب مرّ على النادي منذ تأسيسه (29 تشرين الثاني 1899)، حيث سجّل 672 هدفا وقدم 303 تمريرة حاسمة في 778 مباراة.

ميسي، هو أيضاً الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، وكان طيلة عقدين من الزمن المحبوب الأول لمشجعي برشلونة. ولم يهدأ هذا الإعجاب حيث هتف المشجعون باستمرار من أجل عودته إلى العملاق الكتالوني خلال هذا الموسم.