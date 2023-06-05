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حياتنا

دراسة: قد يؤدي فقدان شخص عزيز إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

"يؤدي الحزن إلى ارتفاع ضغط الدم".

كتب معالي بن عمر
الحزن watanserb.com
مشاكل في القلب
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وطن-لا جرم أن فقدان شخص عزيز مرحلة من الحياة عصيبة ووقعها مرير على الجميع. ومن الطبيعي أن نشعر بالضيق والاكتئاب وصعوبة في النوم بسبب الفجيعة.

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الحزن هو رد الفعل الطبيعي على أي شكل من أشكال الخسارة أو الفقدان، يشمل الحزن مجموعة من المشاعر تتراوح من الحزن العميق وتصل إلى الغضب في بعض الأحيان. يمكن أن تختلف عملية التكيف والتعامل الفعّال مع خسارة كبيرة من شخص إلى آخر، وفقا لعدّة عوامل، منها: خلفية هذا الشخص أو معتقداته، وعلاقته بالفقيد أو مدى تعلُّقه به.

وفي هذا السياق، كشف باحثون من جامعة أريزونا مؤخرًا أن وفاة أحد أفراد الأسرة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وللوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى الباحثون دراسة نشرت في مجلة Psychosomatic Medicine.

أمراض القلب
فقدان شخص عزيز تعتبر مرحلة من الحياة عصيبة

ارتفاع ضغط الدم بسبب الحزن الشديد

بحسب ما ترجمته “وطن“، فقد شارك في العمل 59 شخصًا فقدوا أحد أفراد أسرتهم في الأشهر الـ 12 الماضية. وتم إجراء مقابلات مع المشاركين وطُلب منهم التركيز على لحظات الحزن التي عاشوها بعد وفاة أحبائهم. كما تحدث العلماء إلى كل مشارك لمدة 10 دقائق وطلبوا منهم سرد الوقت الذي شعروا فيه بالوحدة الشديدة في أثناء حزنهم. وخلال هذا الوقت، تم قياس ضغط الدم الانقباضي، أي الضغط الذي يمارسه القلب على الشرايين عندما ينبض.

ثمّ، بعدما سردوا حيثيات فترة الحزن التي مروا بها، ارتفاع ضغط الدم لديهم. ومقارنة بخط الأساس، زاد ضغط الدم الانقباضي بمعدل 21.1 ملم من الزئبق، وهي الوحدة المستخدمة لقياس ضغط الدم. وهذا في الحقيقة، معدّل الزيادة الذي يتوقعه المرء بعد القيام بالتمارين البدنية المعتدلة.

وفي مرحلة ثانية، ارتفاع معدل ضغط الدم بشكل أكبر عند المتطوعين، الذين تجاوزت مشاعرهم مجرّد الحزن لتصل إلى الحزن الشديد والعميق.

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وفاة أحد الأحباء: رد فعلنا العاطفي على هذه الخسارة يؤثر على القلب

في هذا الشأن، أوضحت ماري فرانسيس أو كونور، أستاذة علم النفس ومؤلفة البحث، في بيان: “هذا يعني أنه ليس موت أحد الأحباء فقط هو الذي يؤثر على القلب، ولكن رد فعلنا العاطفي تجاه تلك الخسارة هو الذي يؤثر على قلبنا”.

وأضافت ماري فرانسيس أوكونور: “نتائج الدراسة مفيدة للأطباء لأنها تظهر أن الأشخاص الثكلى هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب الأخرى. لذا، من المهم أن يشجع علماء النفس والمعالجون مرضاهم الثكلى على إجراء فحوصات طبية منتظمة”.

من جانبها تُدرّس الباحثة في قسمها ما يسمى “الاسترخاء التدريجي للعضلات”؛ وهي طريقة تسعى من خلالها  تعليم الأشخاص الثكلى والحزانى على أحبائهم، كيفية التخلص من التوتر والاسترخاء التام لمجموعات العضلات الرئيسية في أجسامهم.

وقالت في هذا الصدد: “هذا النوع من التدخل المستند إلى الجسم يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الحزن ويقلل من مستويات التوتر لديهم. كما أنيما زلت أبحث عن التدخلات التي ستساعد في معالجة الجانب الجسدي والطبي بسبب الفجيعة، بالإضافة إلى الجانب العاطفي”.

الحداد والحزن الشديد
الحداد والحزن الشديد يؤدي إلى مشاكل القلب
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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