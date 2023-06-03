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ما فعله أردوغان مع شقيق أمير قطر على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شارك شقيقه الشيخ خليفة بن حمد وزير الداخلية، في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة

كتب خالد الأحمد
الرئيس أردوغان والشيخ خليفة آل ثاني watanserb.com
الرئيس أردوغان والشيخ خليفة آل ثاني
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وطن- خص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية، بحفاوة لافتة وتبادل معه الحديث في حفل تنصيب الرئيس بحضور عدد كبير من الرؤساء وكبار الضيوف وذلك في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة اليوم.

احتفاء أردوغان بوزير الداخلية القطري

وأظهر مقطع فيديو الرئيس أردوغان وهو يصافح الشيخ خليفة آل ثاني، الذي كان ينوب عن أمير قطر في حضور حفل تنصيب أردوغان، وتبادل الرئيس معه القبلات وسط العشرات من المدعويين.

كما ظهر أردوغان وهو يجري حوار جانبي مطول مع وزير الداخلية القطري، شقيق الأمير تميم بن حمد، وسط احتفاء كبير به.

الرئيس أردوغان والشيخ خليفة آل ثاني
الرئيس أردوغان وهو يصافح الشيخ خليفة آل ثاني

رسائل متبادلة

ووفق وسائل إعلام قطرية نقل الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، تحيات وتهاني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ، إلى أخيه الرئيس التركي، متمنيا له التوفيق والسداد وللجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.

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ومن جانبه، حمل الرئيس التركي، وزير الداخلية تحياته للأمير تميم بن حمد متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التطور والنماء.

مراسم تنصيب أردوغان لولاية جديدة

وشهدت مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، السبت، حضورا عربيا لافتا، وفق إعلانات رسمية.

وشارك في المراسم كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي. كما شارك الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري في حفل مراسم تنصيب الرئيس التركي قادماً من الأردن في مشاركته في الزفزف الملكي للأمير حسين عبد عبد الله وفي وقت سابق السبت، أدى الرئيس أردوغان اليمين رئيسا لتركيا، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

العلاقات القطرية التركية

وتربط قطر علاقات قوية مع تركيا، التي دعمت الدوحة عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر في 2017، تم حلُّه مطلعَ العام 2021 وكان أردوغان في قطر للمشاركة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم أواخر العام الماضي.

وبذلت قيادة الدولتين جهدا بارزا من أجل تعزيز ودفع العلاقات الثنائية منذ عام 2014، مرورا بالاتفاق المهم لإنشاء اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة للبلدين، وهو ما فتح الباب نحو آفاق تخدم الشراكة الثنائية وتليق بإمكانات البلدين على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والعسكري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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