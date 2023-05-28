الأحد, مايو 28, 2023
الرئيسيةالهدهدخاطبه بـِ"أخي العزيز".. أمير قطر أول زعيم هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات وهذا...
الهدهد

خاطبه بـِ”أخي العزيز”.. أمير قطر أول زعيم هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات وهذا ما يتمنّاه

كتب أنس السالم
أمير قطر أول من هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات watanserb.com
أمير قطر أول من هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات
- Advertisement -

وطن – كأول زعيم في العالم، سارع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة لرئاسة تركيا مدتها 5 سنوات.

أمير قطر أول من هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات 

وخاطب أمير قطر أردوغان بـ”أخي العزيز” وقال في تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي في تويتر: “مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

ويرتبط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقاتٍ أخوية قوية، وكذلك على صعيد العلاقات بين البلدين.

أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

واعلن عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

أردوغان يسجد بعد إعلان فوزه برئاسة تركيا بولاية جديدة مدتها 5 سنوات
أردوغان يسجد بعد إعلان فوزه برئاسة تركيا بولاية جديدة مدتها 5 سنوات (متداول – تويتر)

وتنافس بهذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف “الجمهور” الرئيس أردوغان، والمرشح عن تحالف “الشعب” زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو.

- Advertisement -
كمال كليجدار أوغلو ورجب طيب أوردغان watanserb.com
كمال كليجدار أوغلو ورجب طيب أوردغان

وشهدت تركيا تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث، عقب إخفاق المرشحين في الحصول على نسبة (50% + صوت واحد) بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.

يتبع ..

المصدررصد وطن - تويتر - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

انتخابات تركيا.. ضرب نائب يتبع كليجدار أوغلو والدم يلطخ قميصه (فيديو)

الهدهد

النتائج الأولية لـ انتخابات تركيا.. أردوغان يكتسح بعد فرز هذه النسبة

الهدهد

غرائب انتخابات تركيا.. “قطة وخروف” والزي القوقازي حاضر (شاهد)

تقارير

نتائج انتخابات تركيا (بث مباشر).. غلق صناديق الاقتراع وأردوغان يتجه للحسم

الهدهد

انتخابات تركيا ترفع مؤشر الكراهية ضد الأجانب.. والسوريون الضحية الأكبر (أرقام)

الهدهد

الطفلة السورية روجينا قرنفل توجه رسالة جديدة لكليجدار أوغلو (فيديو مؤثر)

الهدهد

انتخابات تركيا.. اتفاق كليجدار أوغلو مع الأكراد قد ينقلب ضده

تقارير

جولة في عقل الناخب التركي.. صراع محموم بين أردوغان وكليجدار أوغلو من يحسمه؟

الهدهد

الانتخابات الرئاسية التركية.. هل يدفع كيليجدار أوغلو ثمن جنون العظمة؟

الهدهد

الليرة تهدد عرش أردوغان في جولة الانتخابات الحاسمة.. ما القصة؟

الهدهد

طالب بمليون ليرة.. كليجدار أوغلو تقدم بدعوى ضد أردوغان بسبب فيديو

الهدهد

أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر.. عملية إنقاذ معقدة تنتهي نهاية سعيدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“مشروع عائلي” يعيد الفنانة المصرية “شمس البارودي” إلى الأضواء وابنها يكشف التفاصيل

دينا الشربيني تُعلّق على أنباء ارتباطها بتامر حسني :”أحبه حتى قبل فيلم تاج” (شاهد)

هيفاء وهبي تشعل “ممشى أهل مصر” برقص ساخن ومثير بفستان قصير (فيديو)

انتخابات تركيا.. ضرب نائب يتبع كليجدار أوغلو والدم يلطخ قميصه (فيديو)

النتائج الأولية لـ انتخابات تركيا.. أردوغان يكتسح بعد فرز هذه النسبة

غرائب انتخابات تركيا.. “قطة وخروف” والزي القوقازي حاضر (شاهد)

هيثم بن طارق “رجل الإطفاء” لحرائق المنطقة.. ما وراء زيارته لـ إيران (فيديو)

قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا يشعل المواقع! (فيديو)

نتائج انتخابات تركيا (بث مباشر).. غلق صناديق الاقتراع وأردوغان يتجه للحسم

ما هي متلازمة الشّخص المتيبّس التي أصابت سيلين ديون

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC