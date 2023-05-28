خاطبه بـِ”أخي العزيز”.. أمير قطر أول زعيم هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات وهذا ما يتمنّاه

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وطن – كأول زعيم في العالم، سارع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة لرئاسة تركيا مدتها 5 سنوات.

أمير قطر أول من هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات

وخاطب أمير قطر أردوغان بـ”أخي العزيز” وقال في تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي في تويتر: “مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

ويرتبط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقاتٍ أخوية قوية، وكذلك على صعيد العلاقات بين البلدين.

أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

واعلن عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وتنافس بهذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف “الجمهور” الرئيس أردوغان، والمرشح عن تحالف “الشعب” زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو.

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وشهدت تركيا تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث، عقب إخفاق المرشحين في الحصول على نسبة (50% + صوت واحد) بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.

يتبع ..