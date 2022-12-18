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صورة أردوغان وإيلون ماسك في مدرجات نهائي كأس العالم تثير تفاعلا

أردوغان وإيلون ماسك حرصا على مشاركة الدوحة ختام المونديال الكبير

كتب خالد السعدي
أردوغان و إيلون ماسك watanserb.com
أردوغان وإيلون ماسك في نهائي كأس العالم بقطر
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وطن– نشر ناشطون أتراك على موقع تويتر، صورة تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، في مدرجات ستاد لوسيل، خلال مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

وأظهرت الصورة مصافحةً ودية بين أردوغان وماسك، الذي قيل إنه مَن توجّه للرئيس التركي من أجل مصافحته بعدما رآه في الاستاد.

تفاعل واسع

أثارت هذه الصورة تفاعلاً بين النشطاء على موقع تويتر، فيما انتقد سعوديون حالة الاحتفاء بالصورة.

فقال يوسف: “عظيم جدًا. اردوغان رجل بكل معنى الكلمة. الله يحفظلنا ياه سلطان المسلمين بلا منازع”.

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فردّ عليه ناشط سعودي يُدعى عزيز: “أعجمي كيف يكون سلطان المسلمين ؟”.

وكتب ناشط سعودي يدعى “ياسر”: “وين الشرف في الموضوع”.

وسخر رضا: “لا تذهب دون أن تقول سبحان الله”.

إيلون ماسك في قطر

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد حضر المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين في قطر، والتي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بالبطولة.

وانتشر مقطع فيديو للملياردير الأمريكي وهو يدخل استاد لوسيل، الذي احتضن نهائي مونديال 2022، وسط مجموعة من القطريين.

وظهر مالك موقع “تويتر” يصافح المشجعين في المدرجات، مما أثار تفاعلاً، إذ تمّ تداول هذه اللقطات على نطاقٍ واسع.

وظهر إيلون ماسك من مدرجات ستاد لوسيل المونديالي، من على المنصة الشرفية للشخصيات الرسمية والضيوف الخاصين.

ورصدت عدسات وسائل الإعلام الدولية، الأمريكي إيلون ماسك، بينما كان يتحدث مع بعض المشجعين في المدرجات.

التتويج الكبير للأرجنتين

وتوجهت الأنظار الأحد، إلى استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الذي استضاف نهائي بطولة كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وانتهت المباراة بفوز راقصي التانجو 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد تعادل دراماتيكي خلال المباراة 3 / 3.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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