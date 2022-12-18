صورة أردوغان وإيلون ماسك في مدرجات نهائي كأس العالم تثير تفاعلا

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وطن– نشر ناشطون أتراك على موقع تويتر، صورة تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، في مدرجات ستاد لوسيل، خلال مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

وأظهرت الصورة مصافحةً ودية بين أردوغان وماسك، الذي قيل إنه مَن توجّه للرئيس التركي من أجل مصافحته بعدما رآه في الاستاد.

إيلون ماسك يشاهد المباراة النهائية لكأس العالم مع كوشنر صهر ترامب. يرى رئيسنا رجب طيب أردوغان ويأتي لتحية له. أنت زعيم عظيم أردوغان👏👏 pic.twitter.com/IUw58wATmR — Eyüp Sağcan أيوب صاغجان🇹🇷 (@eyupsagcan) December 18, 2022

تفاعل واسع

أثارت هذه الصورة تفاعلاً بين النشطاء على موقع تويتر، فيما انتقد سعوديون حالة الاحتفاء بالصورة.

فقال يوسف: “عظيم جدًا. اردوغان رجل بكل معنى الكلمة. الله يحفظلنا ياه سلطان المسلمين بلا منازع”.

عظيم جدًا. اردوغان رجل بكل معنى الكلمة. الله يحفظلنا ياه سلطان المسلمين بلا منازع — Yusuf Elhamdo (@YElhamdo) December 18, 2022

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فردّ عليه ناشط سعودي يُدعى عزيز: “أعجمي كيف يكون سلطان المسلمين ؟”.

أعجمي كيف يكون سلطان المسلمين ؟ 😂 — 🇸🇦عزيز🇸🇦 (@alomari122618) December 18, 2022

وكتب ناشط سعودي يدعى “ياسر”: “وين الشرف في الموضوع”.

وين الشرف في الموضوع — ياسر عسيري🇸🇦⁩ (@Yasser_Aseeri) December 19, 2022

وسخر رضا: “لا تذهب دون أن تقول سبحان الله”.

لا تذهب دون أن تقول سبحان الله — reda عيى (@erinov_er) December 18, 2022

إيلون ماسك في قطر

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد حضر المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين في قطر، والتي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بالبطولة.

وانتشر مقطع فيديو للملياردير الأمريكي وهو يدخل استاد لوسيل، الذي احتضن نهائي مونديال 2022، وسط مجموعة من القطريين.

@elonmusk dukung siapa lae?

Argentina pasti

cihuyyy sama kita lae elon 🤩🤘🏿 pic.twitter.com/Knlo8RetJQ — Tom at Skill ❍ (@theo12_ini) December 18, 2022

وظهر مالك موقع “تويتر” يصافح المشجعين في المدرجات، مما أثار تفاعلاً، إذ تمّ تداول هذه اللقطات على نطاقٍ واسع.

وظهر إيلون ماسك من مدرجات ستاد لوسيل المونديالي، من على المنصة الشرفية للشخصيات الرسمية والضيوف الخاصين.

ورصدت عدسات وسائل الإعلام الدولية، الأمريكي إيلون ماسك، بينما كان يتحدث مع بعض المشجعين في المدرجات.

التتويج الكبير للأرجنتين

وتوجهت الأنظار الأحد، إلى استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الذي استضاف نهائي بطولة كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وانتهت المباراة بفوز راقصي التانجو 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد تعادل دراماتيكي خلال المباراة 3 / 3.