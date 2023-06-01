الخميس, يونيو 1, 2023
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رياضة

رسميا.. ميسي يغادر باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته الجديدة؟

بينما يفاوضه برشلونة، ينافس نادي الهلال السعودي أيضاً بقوة على التعاقد مع ميسي، خاصة وأن عرضه هو الأكبر في تاريخ أي رياضي

كتب فهمي الورغمي
ميسي watanserb.com
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يغادر باريس سان جيرمان
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وطن- في خبر مفاجئ أثار كثيراً من الجدل بين محبي النجم العالمي، أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، اليوم الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية الموسم.

ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان

وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“، فقد أكد “غالتييه” خلال المؤتمر الصحفي، أن مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه كليرمون في الجولة الختامية من الدوري، يوم السبت، ستكون الأخيرة لميسي على ملعب حديقة الأمراء، مطالباً الجماهير باستقباله بالطريقة التي يستحقها.

وقال غالتييه ما نصّه: “لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وتابع موضحاً: “ستكون هذه آخر مباراة له في بارك دي برانس، وآمل أن يتلقى أحر الترحيب”.

وكان ميسي قد انضم إلى الفريق الباريسي صيف العام 2021 بعقد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، قبل أن يقرّر الرحيل بعد موسمين لعبهما بقميص بطل فرنسا.

وشهدت الفترة الماضية، توتراً كبيراً بين ميسي وباريس سان جيرمان، خاصة وأن الأخير قد عاقب النجم الأرجنتيني بالإيقاف لأسبوعين، بسبب غيابه عن التدريبات، بينما كان “البرغوث” متواجداً في السعودية.

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ما وجهة ميسي الجديدة؟

ويعدّ برشلونة الأقرب حالياً لاستعادة خدمات ميسي، حيث يحتاج لتخفيض فاتورة الأجور بقيمة 200 مليون يورو، قبل تسجيل أي صفقة جديدة، وفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني “الليجا”.

وينافس نادي الهلال السعودي أيضاً بقوة على التعاقد مع ميسي، خاصة وأن عرضه هو الأكبر في تاريخ أي رياضي، (400) مليون يورو في الموسم الواحد، وسط غموض كبير بشأن موقفه من عرضي برشلونة والزعيم الأزرق.

ومن جانبه، أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان وأسطورة البارسا، سينتظر لأيام أخرى عرضاً رسمياً من برشلونة قبل أن يقرر وجهته المقبلة.

وشدّد الصحفي على أن هناك تواصلاً مع تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، وميسي، ولكنه لا يريد أن يقول أي شيء قبل أن يحصل على عرض رسمي من الفريق الكتالوني.

المصدرأسوشيتد برس + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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