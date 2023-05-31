هذا المشروب يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ..تعرف عليه

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وطن- وجد تحليل لدراسات مختلفة أن مستخلص هذا الشاي “يقلل بشكل كبير” من مستويات السكر في الدم في الأشخاص المصابين بداء السكري.

مرض السكري

مرض السكري هو حالة خطيرة، وعادة ما تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

ويعد ارتفاع مستويات السكر في الدم أمرًا خطيرًا ويمكن أن يتسبب في تلف دائم لأجزاء من الجسم بما في ذلك العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية إذا تركت دون علاج لسنوات.

لذلك، من المهم بشكل خاص لمرضى السكر أن يحافظوا على مستويات السكر في الدم – المعروفة أيضًا باسم جلوكوز الدم – منخفضة.

وللحفاظ على صحتهم، يُطلب الخبراء دائما من مرضى السكري من النوع 2 على وجه التحديد تقليل السكر والدهون والملح إلى الحد الأدنى.

ومع ذلك، هناك مشروب واحد يمكن أن يساعدهم في إدارة مستويات السكر في الدم، حسب ما كشفته مجلة إكسبرس البريطانية.

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كيف يخفض الرويبوس ضغط الدم؟

وفقًا للكيميائي تيم بوند، فإن شاي الرويبوس يمكن أن يفيد مرضى السكر.

شاي الرويبوس هو شاي عشبي، لا علاقة له بالشاي الأسود أو الأخضر. كما يُعرف الشاي – ذو اللون الأحمر البني – بشكل أكثر شيوعًا باسم شاي ريدبوش في المملكة المتحدة.

وأوضح بوند:”يحتوي هذا الشاي على مجموعة من مضادات الأكسدة بما في ذلك الأسبلاتين، والذي قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.”

وقد خلصت سبع تجارب بشرية و 49 دراسة معملية إلى أن شرب هذا الشاي له فوائد صحية متعددة بما في ذلك تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم (مستويات السكر في الدم الأمثل لمرضى السكر)



كما بيّنت كذلك الدراسات أن هذا الشاي له تأثيرات” عامة “واعدة أخرى على التحكم في نسبة السكر في الدم والعظام والكبد والصحة الإدراكية والجهاز التنفسي.

ومع ذلك، قال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لتحديد الاستخدام الآمن والعملي لهذا الشاي للوقاية والعلاج من مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به في البشر في المستقبل.

ما هي أعراض مرض السكري؟

الشعور بالعطش الشديد.

التبول بشكل متكرر أو أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن.

حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات نوبات متكررة من مرض القلاع.

رؤية مشوشة.

وإذا كنت تعاني من أي من هذه أعراض، يجب عليك التحدث مع طبيبك.