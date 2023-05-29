تظاهرات في البحرين تُحرج الملك حمد.. ما علاقة محمد بن سلمان؟ (فيديو)

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وطن- أعلن بيان من وزارة الداخلية السعودية إعدام مُواطنين بحرينيين اثنين بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط حالة من الاحتقان والتصعيد شهدها عدد من مناطق البحرين تنديداً بالحادثة، في ظل حالة من الصمت الرسمي المُطبق في المنامة.

السعودية تعدم مواطنَين بحرينيين

وجّهت السلطات السعودية قبل سنوات للمواطنين البحرينيين “جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان” و”صادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر”، تهمة التنسيق مع خلايا إرهابية في الخارج وخاصة في البحرين لتنفيذ هجمات داخل السعودية، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب موادّ وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة، وتسليمها لزعيم الخلية.

ووفق البيان الذي نشرته وزارة الداخلية، تمّت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقهما حكم يقضي بقبول إدانتهما بما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين – بحرينيي الجنسية – أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، تابعة لكيان إرهابي، تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب… pic.twitter.com/pnOj3cIdbV — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 29, 2023

وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيّد من مرجعه، وبحسب البيان تم تنفيذ حكم القتل بالجانيين، يوم الإثنين 29/5/2023، بالمنطقة الشرقية.

وختمت الوزارة بتأكيدها: “حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته، كلّ من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

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وتمّ القبض على الرجلين في عام 2015، عند عبورهما جسر الملك فهد من البحرين إلى المملكة العربية السعودية، وهما من المسلمين الشيعة.

وفي سياق متصل، نفت المملكة السعودية التهم التي وُجّهت لها بتعذيب المُتهمين.

البحرين | انطلاق تظاهرة منددة بجريمة اعدام البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر في السعودية #البحرين_مفجوعة pic.twitter.com/CLgaSxoiV7 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) May 29, 2023

تنديد واسع في البحرين

ندّدت جمعية “الوفاق” الشيعية، إحدى مجموعتي المعارضة الرئيسيتين في البحرين، بإعدام الرجلين الموقوفين في السعودية منذ 2015. وقالت على صفحتها على فيسبوك، إنّ “النظام السعودي يرتكب جريمة بإعدام البحرينيين صادق ثامر وجعفر سلطان”.

الوفاق: إعدام النظام السعودي لشابين بحرينيين خطيئة وهو إعدام سياسي يفتقد لأبسط المعايير القانونية فجعت البحرين اليوم الاثنين ٢٩ مايو/ أيار على وقع خبر بإعدام شابين بحرينيين هما (صادق ثامر وجعفر سلطان) على يد السلطات السعودية في خطوة تصعيدية خطيرة. ونعتقد أنّ إعدام الشابين… pic.twitter.com/DRHQWo1h6Z — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) May 29, 2023

وأشارت المنظمة إلى أنّ إعدام الشابين البحرينيين خطيئة وجريمة وهو إعدام سياسي يفتقد لأبسط المعايير القانونية والأخلاقية.

وأكدت الجمعية في ذات البيان، أنه “لا يجوز استخدام لغة القتل في معالجة القضايا السياسية والقانونية، ويتحمل النظام البحريني المسؤولية بالشراكة مع السلطات السعودية”.

وخرج عشرات البحرينيين في تظاهرة، اليوم الإثنين، مُندّدين بعملية إعدام البحرينيين. وهم يردّدون على طريقة مؤيدي النظام الإيراني قبل اتفاق التطبيع: “آل خليفة آل سعود… الموت لآل سعود”.

#بالفيديو

مظاهرة غاضبة في البحرين تنديداً بالنظام السعودي لإعدامه الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان#السعودية pic.twitter.com/pU1cbZsK60 — SAMAPRESS | سما برس (@SamapressO) May 29, 2023

أكثر الدول تنفيذاً للإعدام

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا “موريس تيدبال بنز”، قد طالب في يونيو/حزيران الماضي، السلطاتِ السعودية في خطاب بوقف “أي خطوات محتملة نحو إعدام” الرجلين، والسماح بتحقيقات طرف ثالث في عام 2022 عندما بدأت الشائعات تظهر أن الرجلين تعرضا للتعذيب لاعترافهما بصلاتهما بجماعات إرهابية.

وتُعدّ عملية الإعدام هذه هي الأربعين في المملكة العربية السعودية هذا العام والتاسعة من نوعها منذ 2 مايو 2023، مما يؤكد مجددًا أن المملكة العربية السعودية هي أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام في الشرق الأوسط.

ففي عام 2022 وحده، أعدمت السعودية 147 شخصًا، بينهم 81 في يوم واحد. ونُفذت جميع عمليات الإعدام هذه باستثناء واحدة في الجزء الشرقي من المملكة الذي تقطنه أغلبية شيعية كنوع من الإخافة والترهيب الذي يُمارسه النظام السعودي بقيادة الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد “محمد بن سلمان“.

ومنذ أيام نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن بعد اتهامه بالتخابر مع دولة معادية والتخطيط لهجوم إرهابي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنها نفّذت حكم القتل تعزيراً بالجاني “أحمد بن علي بن معتوق آل بدر” سعودي الجنسية، بعد أن أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل.