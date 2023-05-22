الثلاثاء, مايو 23, 2023
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الهدهد

رسالة مبكية من زوجة سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

المعتقلون صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وقد انقطعت الاتصالات معهم منذ نحو عشرة أيام

كتب سالم حنفي
سجناء الرأي في البحرين watanserb.com
ما لا يقل عن 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين
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وطن- أثيرت مخاوف واسعة على حياة سجناء رأي محكومين بالإعدام في سجون البحرين. وذلك بعد انقطاع الاتصالات معهم منذ عدة أيام.

وعبّرت زينب إبراهيم، زوجة المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان، وقالت إبراهيم، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “انقطاع أحبتنا عن الاتصال بعد الاعتداء عليهم من قبل حراس سجن جو.. سنتوجه غدا لمكتب ولي العهد، اتصالاتنا بالسجن والمؤسسات الحكومية الحقوقية لم تغير شيئا. الاختفاء القسري يعتبر جريمة في القانون الدولي.. اكشفوا عن مصيرهم”.

وأضافت في كلمات مؤثرة: “يصعب عليي حتى التركيز في تدريس اطفالي المقبلين على امتحانات، فهم يتسائلون كل دقيقة هل اتصل أبي.. يثقل لساني كيف أرد أو أطمئنهم وأنا لا أمتلك جواب.. اكشفوا عن مصير زوجي محمد رمضان”.

وكانت زينب، قد نشرت مقطع فيديو يوثّق لحظة توقيف عوائل المحكومين بالإعدام بعد خروجهم من مكتب رئيس الوزراء لتسليم رسالة مستعجلة بخصوص انقطاع الاتصال عن المعتقلين وتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل قوات أمنية بسجن جو.

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إدانة حقوقية

في السياق، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، في بيان، إنّ أياماً عدة مضت على انقطاع الاتصالات مع المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام في سجن “جَوْ” المركزي، مشيراً إلى أن عوائل المحكومين بالإعدام لا تعرف شيئاً عن مصير أبنائها.

وأضاف أنّ عقوبة الإعدام التعسُّفي ليست وسيلة الانتقام الوحيدة بحق السجناء فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن هذا التكتم على أوضاعهم وسيلة أخرى للانتقام والتعسُّف، وأن الحرية الكاملة حقهم، كما نقل موقع “بحريني ليكس“.

مطالب عوائل المعتقلين

وقبل أيام، أصدرت عوائل محكومين بالإعدام في سجون البحرين على خلفيات سياسية، بيانًا عاجلًا إثر انقطاع الاتصالات من أبنائهم، وترافق ذلك مع توافر معلومات بتعرضهم للاعتداء.

وقال البيان: “نحن عوائل المحكومين بالإعدام في قضايا سياسية نعبر عن قلقنا البالغ عن مصير أبنائنا وانقطاع الاتصال بهم منذ تاريخ 15 مايو”.

وأضاف: “وردتنا اتصالات من سجناء بتاريخ 15 مايو، أخبرونا أن أحبتنا تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل حراس السجن، أدت الى إصابات وحروق لبعض السجناء في المبنى. لا نعرف مدى خطورة الإصابات”.

وتابع البيان: “لقد نمى إلى مسامعنا أن محمد رمضان وحسين مرزوق تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة خارج المبنى. نحن قلقون جداً من استمرار تعرض السجناء لسوء المعاملة والتعذيب في ظل انقطاعهم عن العالم الخارجي”.

وعلق بيان الأهالي على ما ورد عن وزارة الداخلية البحرينية بما يتعلق بالحادثة بأنه “تم ضبط الموقف وإعادة النظام” دون توضيح لما جرى، بالقول: “هذا البيان زاد من خوفنا على مصير أبنائنا”.

وطالب البيان، الحكومة ووزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية في البحرين وعلى رأسها الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيقات الخاصة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة بالتحقيق الفوري في الحادثة.

كما طالبوا بالتأكد من سلامة السجناء وتوفير العلاج المباشر لهم في حال تعرضهم لإصابات، والكشف عن تصوير كاميرات المراقبة في المبنى، وتمكينهم من الاتصال المباشر إلى جانب محاسبة المتورطين في الاعتداء إذا ما ثبتت إدانتهم.

وصدر البيان عن عوائل المحكومين بالإعدام: عائلة حسين مرزوق، عائلة محمد رمضان، عائلة حسين موسى، عائلة ماهر الخباز، عائلة زهير إبراهيم، عائلة حسين علي مهدي، عائلة سيد أحمد العبار، عائلة سلمان عيسى، عائلة محمد رضي، عائلة حسين عبد الله، عائلة موسى علي موسى، عائلة حسين الراشد.

معتقلون ينتظرون الإعدام

وتفيد منظمات حقوقية بأن هناك ما لا يقل عن 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، وجميعهم تقريبًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بانتظار مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فقط.

وتؤكد مجموعات وهيئات حقوق الإنسان أن المحاكمات الجائرة، وكذلك المحاكمات التي حدث فيها التعذيب والإكراه، أدت إلى فرض عقوبة الإعدام بشكل خاطئ في ثماني حالات على الأقل.

المصدربحريني ليكس + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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