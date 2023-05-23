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تدرب على تنفيذ تفجير في السعودية.. إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية

الجاني "أحمد بن علي بن معتوق آل بدر" اتهم بالخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة والتدرب على الأسلحة والقنابل

كتب خالد الأحمد
إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية watanserb.com
إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية
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وطن- نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن بعد اتهامه بالتخابر مع دولة معادية والتخطيط لهجوم إرهابي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية.

الداخلية السعودية تكشف التفاصيل

وقالت وزارة الداخلية السعودية أنها نفذت حكم القتل تعزيراً بالجاني “أحمد بن علي بن معتوق آل بدر” سعودي الجنسية، بعد أن أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل”.

وأضافت الوزارة على حسابها في ” تويتر” أن الجاني آل بدر عاد إلى المملكة وتستر على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية.

كما قام بحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة.

وبحسب المصدر أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

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وتابعت الوزارة:” نظراً لما قام به الجاني من فعل محرم وكونه ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.”

ووفق البيان صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المنطقة الشرقية.

إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية
إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية

عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية

وتسليح شخص ما في السعودية بشكل غير قانوني عمل يعاقب عليه القانون. وبموجب مبادئ الشريعة الإسلامية، يعتبر هذا عملاً من أعمال العدوان، وعلى هذا النحو، قد يواجه المخالفون عقابًا شديدًا.

قد تشمل هذه العقوبة عقوبة الإعدام. في الممارسة العملية، عادة ما تستند العقوبات على الجرائم المسلحة إلى نظام الحكم القضائي التقديري (التعزير)، والذي يسمح بفرض مجموعة واسعة من العقوبات.

هذا وأعدمت السلطات السعودية اليومين الماضيين 4 مواطنين أدينوا بجرائم إرهاب، ليصل عدد الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى 7 منذ مطلع الشهر.

وخلال الأسبوع الماضي أعدمت السلطات السعودية في القصيم بالمنطقة الشرقية مواطناً أدين بـ”تأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة والاعتداء على رجال الأمن، وتواصله مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته”، دون أن تسمي هذه التنظيمات.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت السلطات في بيانين منفصلين إعدام شخصين أدينا بمهاجمة مقار ومركبات ورجال الشرطة، كلاهما في المنطقة الشرقية.

وفي آذار مارس 2022 أعلنت المملكة، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصاً بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي الذي سبقه بأكمله.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب “جرائم شنيعة متعددة” من بينها “الإرهاب والتخابر” مع جهات خارجية لتنفيذ “عمليات تخريب” بالمملكة.

واتُهم بعضهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو القاعدة أو “حركة أنصار الله الحوثية” في اليمن.

وتحتل السعودية المركز الخامس بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، ويسبقها في الترتيب الصين وإيران ومصر والعراق.وشهد العام الماضي تنفيذ المملكة عمليات إعدام بحق 69 شخصا.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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