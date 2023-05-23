تدرب على تنفيذ تفجير في السعودية.. إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية

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وطن- نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن بعد اتهامه بالتخابر مع دولة معادية والتخطيط لهجوم إرهابي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية.

الداخلية السعودية تكشف التفاصيل

وقالت وزارة الداخلية السعودية أنها نفذت حكم القتل تعزيراً بالجاني “أحمد بن علي بن معتوق آل بدر” سعودي الجنسية، بعد أن أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل”.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر… pic.twitter.com/CvUj1jnwx5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 23, 2023

وأضافت الوزارة على حسابها في ” تويتر” أن الجاني آل بدر عاد إلى المملكة وتستر على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية.

كما قام بحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة.

وبحسب المصدر أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

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وتابعت الوزارة:” نظراً لما قام به الجاني من فعل محرم وكونه ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.”

ووفق البيان صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المنطقة الشرقية.

عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية

وتسليح شخص ما في السعودية بشكل غير قانوني عمل يعاقب عليه القانون. وبموجب مبادئ الشريعة الإسلامية، يعتبر هذا عملاً من أعمال العدوان، وعلى هذا النحو، قد يواجه المخالفون عقابًا شديدًا.

قد تشمل هذه العقوبة عقوبة الإعدام. في الممارسة العملية، عادة ما تستند العقوبات على الجرائم المسلحة إلى نظام الحكم القضائي التقديري (التعزير)، والذي يسمح بفرض مجموعة واسعة من العقوبات.

هذا وأعدمت السلطات السعودية اليومين الماضيين 4 مواطنين أدينوا بجرائم إرهاب، ليصل عدد الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى 7 منذ مطلع الشهر.

وخلال الأسبوع الماضي أعدمت السلطات السعودية في القصيم بالمنطقة الشرقية مواطناً أدين بـ”تأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة والاعتداء على رجال الأمن، وتواصله مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته”، دون أن تسمي هذه التنظيمات.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت السلطات في بيانين منفصلين إعدام شخصين أدينا بمهاجمة مقار ومركبات ورجال الشرطة، كلاهما في المنطقة الشرقية.

وفي آذار مارس 2022 أعلنت المملكة، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصاً بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي الذي سبقه بأكمله.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب “جرائم شنيعة متعددة” من بينها “الإرهاب والتخابر” مع جهات خارجية لتنفيذ “عمليات تخريب” بالمملكة.

واتُهم بعضهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو القاعدة أو “حركة أنصار الله الحوثية” في اليمن.

وتحتل السعودية المركز الخامس بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، ويسبقها في الترتيب الصين وإيران ومصر والعراق.وشهد العام الماضي تنفيذ المملكة عمليات إعدام بحق 69 شخصا.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.