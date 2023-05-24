لماذا شرب الماء يخفض نسبة السكر في الدم؟

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وطن-يشعر الأشخاص المصابون بالسكري-والذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم دائمًا-بالعطش بانتظام. وفي الحقيقة، تظهر هذه الحاجة إلى الترطيب عادةً بعد الوجبات، لاسيما عندما يفشل الأنسولين في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي. وفي الواقع، لخفض نسبة السكر في الدم، من الممكن شرب الماء.

يجب على مرضى السكري توخي الحذر عند شرب شيء ما، لأن بعض المشروبات تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. ومن الواضح أن هذا ما يحدث مع العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة، ولكن يجب أيضًا أن يكونوا حذرين من عصير الليمون ومشروبات الخضروات التي تحتوي على الأرز، وفق ما أفادت به مجلة “سامانتيريس” الفرنسية.

وفي الحقيقة، من الصعب العثور على ما تشربه عندما تكون مصابًا بمرض السكري، ولكن يبدو أن الماء له تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم ويمكن أن يخفضه عندما يكون مرتفعًا جدًا. لكن، كيف يكون ذلك؟

تأثير الماء على نسبة السكر في الدم

لخفض مستوى السكر الموجود في الدم، سيحاول الجسم التخلص من السكر عن طريق الكلى من خلال إنتاج البول. هذا هو السبب في أن الحاجة إلى شرب الكثير من الماء؛ هي أحد أعراض مقدمات السكري: يحاول الجسم التخلص من السكر ويصاب بالجفاف. لذلك من المهم إعطائه كمية كافية من الماء حتى يعمل بشكل صحيح.

عن طريق شرب الماء بكميات كافية، فإنك تسرع من عودة مستويات السكر إلى الدم بشكل طبيعي. لكن، كن حذرًا، فالماء لا يحل محل الأنسولين. أما إذا كنت تعاني من مرض السكري، فمن الضروري أن يتابعك طبيب وأن تتلقى العلاج المناسب. ولا شكّ في أن المياه يمكن أن تساعدك من حين لآخر، لكنها لا تكفي. لاحظ أيضًا أن القهوة والشاي فعالان أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم، ولكن لا يزال من الضروري تناولهما باعتدال.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها لخفض نسبة السكر في الدم؟

بشكل عام، يُنصح الرجال بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا. أما بالنسبة للنساء، يتم تقليل هذا المقدار إلى 1.6 لتر من الماء. وعند الإصابة بمرض السكري، من المهم للغاية شرب كمية كافية، لأن الماء لا يساعد فقط في خفض نسبة السكر في الدم ولكنه يقلل أيضًا من مخاطر ارتفاع السكر في الدم، حسبما ترجمته “وطن“.

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وفي الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 حول الصلة بين انخفاض استهلاك الماء وخطر ارتفاع السكر في الدم، يبدو أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 1 لتر من الماء يوميًا أقل عرضة للإصابة بفرط سكر الدم من أولئك الذين لا يشربون أكثر من 500 مل من الماء يوميا.

الوجبة الصباحية والمسائية لمرضى السكر

عندما تكون مصابًا بداء السكري، تصبح القيود الغذائية روتينك اليومي؛ لكن تقييد الطعام لا يعني نهاية الوجبات الدسمة. إذ إنه من الممكن دائمًا تناول الطعام والاستمرار في تناول أفضل الوجبات. لهذا ننصحك في الصباح بوجبة فطور يتخلّلها خبز القمح الكامل والموز والجبن وحليب الصويا محلي الصنع. كما يمكنك إكمال كل هذا الإفطار مع عصيدة من الشوفان.

وفي المساء، يمكنك تناول سلطة كول سلو الدسمة مع شرائح خبز القمح الكامل على العشاء، ويفضّل تناول خبز الجاودار أو الديك الرومي أو المأكولات البحرية، وأخيراً، بالنسبة للوجبة الخفيفة، لديك خيار البروبيوتيك بالزبادي للمساعدة على الهضم.