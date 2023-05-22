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مُتمكن من قضايا الخليج العربي.. إيران تُعين “علي رضا عنايتي” سفيراً لدى السعودية

تأتي الأنباء عن تعيين عنايتي، بعد ساعات من نفي وسائل إعلام إيرانية تعيين علي شمخاني، في منصب السفير لدى السعودية

كتب خالد الأحمد
علي رضا عنايتي watanserb.com
علي رضا عنايتي
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وطن- بعد شهرين من إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها بوساطة صينية، عيّنت إيران الديبلوماسي “علي رضا عنياتي” سفيراً لها في السعودية، في خطوة وصفها مراقبون للشأن السياسي في المنطقة بأنها استكمال لمسار المصالحة الذي تنتهجه إيران والسعودية منذ اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي في الصين.

إيران تُعين سفيرا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، بحسب وسائل إعلام إيرانية، عن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى السعودية.

ويأتي تعيين عنايتي، بعد ساعات من نفي وسائل إعلام إيرانية تعيين علي شمخاني، في منصب السفير لدى السعودية، عقب إقالته في وقت سابق اليوم من منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.

وكانت وكالة «إيسنا» الحكومية قد ذكرت في بداية أبريل (نيسان) الماضي بحسب وسائل إعلام إيرانية أن عنايتي أحد المرشحين لتولي منصب سفير بلاده في الرياض.

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وزار وفد فني إيراني السعودية في 12 أبريل الماضي، استعداداً لإعادة فتح سفارة طهران في الرياض، بعد نحو أسبوع من اجتماع وزيري خارجية البلدين بالعاصمة الصينية، في أول لقاء رسمي بين أكبر مسؤولين دبلوماسيين بالبلدين منذ أكثر من 7 أعوام.

الديبلوماسي علي رضا عنياتي
الديبلوماسي علي رضا عنياتي

ديبلوماسي مُتمكن من قضايا الخليج

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة “مهر” للأنباء، أنه “من المرجح اختيار علي رضا عنايتي، المدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية حاليا، كسفير جديد لطهران لدى الرياض”.

ووفق المصدر نفسه، فإن عنياتي كان مسؤولاً عن سفارة إيران في الكويت عام 2013، ثم تم تعيينه مديرًا عامًا لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية عام 2018.

وسبق لعنايتي أن لعبت دورا نشطا في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

هذا وتأتي عملية تعيين عنايتي، استكمالا لاتفاق السعودية وإيران في 10 مارس آذار الماضي في العاصمة الصينية بكين على استئناف العلاقات التي كانت مقطوعة بينهما منذ العام 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت الرياض حينها، أن الإتفاق أُبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

المصدرتويتر، وكالة "مهر" للأنباء، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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