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دبلومامسي فرنسي عن اتفاق السعودية وإيران: ابن سلمان اختار جانبه والإمارات أبرز الخاسرين

الدبلوماسي الفرنسي قال إن ولي العهد السعودي اختار البنية التحتية والمدن التي تتطلب السلام مع إيران

كتب سالم حنفي
اتفاق السعودية وإيران watanserb.com
استئناف العلاقات بين السعودية وايران
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وطن– أكد دبلوماسي فرنسي بأن الخاسر الاكبر من اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران هي إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

ونقل كبير مراسيلي صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، جورجي مالبرونوت عن الدبلوامسي الفرنسي قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “اختار جانبه” ورأى أن التنمية المتمثلة في البنية التحتية والمدن تتطلب السلام مع إيران.

أبرز الخاسرين

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي بأن أكبر الخاسرين من هذا الاتفاق هي إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب قوله.

الاتفاق سيقلل التوترات في الشرق الأوسط

ولفت الدبلوماسي الفرنسي المتواجد في الشرق الأوسط، إلى أن الاتفاق سيقلل من التوترات الإقليمية في (لبنان واليمن)، إلا أنه أشار إلى انه سيكون هناك محاولات للخروج عن المسار من جانب أولئك الذين يعارضون التقارب السعودي الإيراني.

الإعلان عن اتفاق سعودي-إيراني حول استئناف العلاقات

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وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بعد مباحثات استمرت 4 أيام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس“، فقد تضمن الاتفاق الذي رعته الصين، تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

واتفق الطرفان على تفعيل “اتفاقية التعاون الأمني” الموقعة بينهما في عام 2001، و”الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب”، الموقعة في عام 1998.

قلق إسرائيلي

وعلى الرغم من الترحيب الدولي الكبير بالاتفاق، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعادة العلاقات بين السعودية وإيران بأنها “فشل ذريع وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية” التي يتزعمها حاليا بنيامين نتنياهو.

في السياق، قال رئيس رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، إن “تجديد العلاقات بين السعودية وإيران، هو تطور خطير بالنسبة لإسرائيل وانتصار سياسي بالنسبة لإيران”.

واعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية يشكل “ضربة قاضية لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران”، وشدد على أن ذلك “فشل ذريع لحكومة نتنياهو، نجم عن مزيج بين الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي في البلاد”.

وقال إن “دول العالم والمنطقة تراقب الصراع في إسرائيل مع حكومة مختلة تعمل على التدمير الذاتي بشكل منهجي؛ ثم تختار هذه الدول جانبا (في الصراع – بين إسرائيل وإيران)”.

ووصف حكومة نتنياهو بأنها فشل اقتصادي وسياسي وأمني مدو، وتعرض دولة إسرائيل للخطر بشكل يومي، وأضاف “نحن بحاجة إلى حكومة طوارئ وطنية واسعة، تعمل على إصلاح الأضرار العديدة التي حدثت”.

كما عقب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قائلا إن “العالم لا يتوقف ونحن مشغولون هنا بالصراعات بين القوى والصدامات”.

وأضاف “إيران والسعودية اتفقتا الآن على تجديد العلاقات بينهما وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة لإسرائيل والعالم الحر بأسره”.

وتابع “حان الوقت للجلوس والتحدث وحل خلافاتنا من أجل لم شملنا واتحادنا ضد التهديد الوجودي الذي نواجهه”.

بدوره، وصف رئيس الدفاع السابق بيني غانتس الاتفاق بالتطورات المقلقة، وأشار إلى أن التحديات الأمنية الجسام التي على إسرائيل التعامل معها تزداد، بينما نرى رئيس الوزراء والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية منشغليْن في الانقلاب السلطوي.

المصدرتويتر ، وكالة الأنباء السعودية ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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