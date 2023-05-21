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الملح أو السكر..ما الذي يؤثر على صحة قلبك أكثر؟

سواء كنت تأكل الكثير من السكر أو الكثير من الملح، فأنت تعرض قلبك للخطر. لكن أيهما أسوأ لصحة قلبك؟

كتب ايمان الباجي
الملح أو السكر..ما الذي يؤثر على صحة قلبك أكثر؟ watanserb.com
ما الذي يؤثر على صحة قلبك أكثر؟
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وطن- أظهرت الأبحاث بشكل متزايد أن اتباع نظام غذائي غني بالملح والسكر يمكن أن يزعج قلبك ويعرضك لخطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، تحدث موقع “healthshots“مع الدكتور موهيت تاندون، استشاري أمراض القلب غير الغازية   ليكشف لنا “أيهما الأسوأ لصحة القلب السكر أم الملح”؟!

لماذا السكر مضر لقلبك؟

تحتوي الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المصنعة والبسكويت والحلوى والكعك على سكر مضاف يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

تناول الكثير من الأطعمة السكرية يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية

نقلاً عن دراسة نشرت عام 2014 في مجلة JAMA International Medicine ، ذكر الدكتور تاندون أن الأشخاص الذين يستهلكون 17-21 في المائة من السعرات الحرارية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب.

ويقول الخبير: “لذلك، كلما زاد استهلاكك من السكريات المضافة، زاد خطر إصابتك بأمراض القلب.”

ويضيف الخبير أن السكر قد لا يؤثر على قلبك بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر عليه بشكل غير مباشر وذلك عن طريق زيادة مخاطر عوامل الخطر، مثل استقلاب السكريات الزائدة في نظامك الغذائي عن طريق الكبد وتحويلها إلى دهون، والتي يمكن أن تؤدي إلى الكبد الدهني والسمنة، والتي بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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يمكن للسكريات المضافة الزائدة أيضًا أن تعزز الالتهاب المزمن وتزيد من ضغط الدم، مما يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يؤثر الملح على قلبك؟

يتكوّن ملح الطعام من الصوديوم وهو معدن أساسي مطلوب للحفاظ على الصحة العامة.

لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون مشكلة ليس فقط لقلبك ولكن لجسمك، حيث قال الدكتور تاندون إن 1500 مجم من الصوديوم يوميًا أكثر من كافية لشخص بالغ لتلبية احتياجاته اليومية من الصوديوم.

ووفقًا لهيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية يجب أن يكون تناول الصوديوم أقل من 5 جرامات في اليوم.

كما أن الملح ليس المصدر الوحيد للصوديوم. يحتوي الخبز والبيتزا والسندويشات واللحوم الباردة والشوربات والوجبات الخفيفة اللذيذة والدواجن والجبن والعجة والمزيد من الأطعمة اليومية على الكثير من الصوديوم.

واستهلاك الكثير من الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بكمية أكبر من الماء مع الحفاظ على تركيزه الطبيعي. يؤدي هذا إلى زيادة حجم الدم الكلي، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، وبالتالي زيادة مستويات ضغط الدم لديك والضغط على الشرايين.

على المدى الطويل، يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك، قد تشعر بالانتفاخ وقد تعاني من تورم القدمين والكاحلين، كما يوضح الدكتور تاندون.

تحتوي الأطعمة المالحة على الكثير من الصوديوم، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب

في حين أن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن انخفاض تناول الصوديوم يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر انخفاض ضغط الدم.

أيهما أسوأ لقلبك؟

يمكن أن يتسبب الكثير من السكر في نظامك في الإصابة بالسمنة، ويدفعك نحو مرض السكري، ويعزز تصلب الشرايين وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

من ناحية أخرى، يمكن أن يزيد الصوديوم الزائد من مستويات ضغط الدم لديك، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

سواء كنت تأكل الكثير من السكر أو الكثير من الملح، فإن كلاهما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. سواء كنت تحب الأطعمة المالحة أو السكرية، يجب أن تتناولها باعتدال.

وللحفاظ على صحة القلب، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم. 
المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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