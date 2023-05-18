نيوزويك تهاجم الغرب وإعلامه دفاعاً عن أردوغان: الدكتاتوريون لا يذهبون إلى جولة إعادة!

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وطن- نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، مقالاً للباحث الأكاديمي والزميل في الشؤون الدولية بجامعة كولومبيا العريقة، أسعد سام، وجّه فيه هجوماً وانتقادات حادة للدول الغربية وإعلامها المناهض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتقِداً وصفه بـ”الديكتاتور”.

وبدا الكاتب مقالته بالتأكيد أن الانتخابات الرئاسية التركية تتجه إلى جولة الإعادة بعد أن لم يحصل أي من المرشحَين -الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو- على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، موضحاً أن جولة الإعادة تعكس التآكل المستمر لدعم أردوغان في السنوات الأخيرة. وذلك بفضل الأزمات الأخيرة مثل التضخم بنسبة 80 في المائة والزلزال المروع الذي لم يكن أردوغان مستعدًا له ولم يُنظر إليه على أنه كفء في الإصلاح، وكذلك انعكس على تآكل دعمه في استطلاعات الرأي، كما يتوقع المرء في بلد به انتخابات ديمقراطية وزعيم منتخب ديمقراطياً.

تعمّد الغرب الهجوم على حكم أردوغان

وقال الكاتب إن ذلك لم يمنع الإعلام والسياسيين الغربيين من وصف أردوغان بشكل روتيني بأنه زعيم استبدادي، مع عناوين مثل: “هل يمكن لتحالف متنوع إنهاء الحكم الاستبدادي لرجب طيب أردوغان؟”، و”من ديمقراطي إلى استبدادي. قصة رجب طيب أردوغان”، و”كيف جعل أردوغان تركيا سلطوية مرة أخرى”.

وأوضح أن الليبراليين ووسائل الإعلام الغربية لا يؤمنون بالانتخابات التركية ويسمونها “زوراً النظام الاستبدادي”، ويعتقدون أنهم يدقون ناقوس الخطر للديمقراطية.

وتابع قائلاً: “الحقيقة مختلفة بعض الشيء. صحيح أن أردوغان قد انخرط في قمع الصحافة الحرة، وسجن الصحفيين ومعارضيه، وحظر وسجن أتباع محمد فتح الله غولن، الحليف السابق. أنا لا أدافع عن هذه الأفعال التي تنم عن سلوك الرجل القوي ولا تعكس بالتأكيد سلوكيات ديمقراطية غربية. كما تآمر أردوغان مع إيلون ماسك لجعل تويتر يقمع الأصوات الداعمة لمعارضته”.

ازدواجية المعايير

وأردف منتقِداً ازدواجية المعايير الغربية بالقول: “لكن إذا كنت لا تعتبر قمع جهاز الكمبيوتر المحمول هانتر بايدن تزويرًا للانتخابات، فلا يمكنك اتهام أردوغان بذلك أيضًا”.

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وقال الكاتب إن تركيا ليست ديمقراطية غربية ولكنها ديمقراطية شرق أوسطية، كما أن أردوغان رئيس منتخب ديمقراطياً في منطقة لا تميل إلى إجراء انتخابات على الإطلاق، حيث يميل جيرانه الذين لديهم هذه الأصوات إلى “الفوز” بنسبة 80 أو 90 في المائة من الأصوات، مؤكّداً أن تلك الانتخابات مزورة، مشدّداً على أنه من الواضح أن الشخص الذي يذهب إلى جولة الإعادة ليس كذلك.

تحجج المعارضة بالتدخل الروسي

وبحسب الكاتب، لم يمنع ذلك المعارضة التركية من إخراج صفحة من كتاب اللعب الليبرالي الأمريكي، وإلقاء اللوم في خسارتهم على التدخل الروسي، كما فعل منافس أردوغان كمال كيليجدار أوغلو؛ واتهم روسيا بنشر معلومات مضللة باستخدام تقنية التزييف العميق. كما التقى السفير الأمريكي في تركيا جيف فليك، مما أعطى أردوغان الفرصة لاتهام المعارضة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ولفت الكاتب إلى أنه إذا كان التزييف العميق على تويتر تدخلاً روسيًا، فلماذا لا يمثل لقاء مع سفير أمريكي في الحياة الواقعية، يلتقي مع أحد المرشحين فقط، تدخلاً من الولايات المتحدة؟

وقال: الجواب لا، هذا هو نوع الانتفاخ الذي أصبح يتوقعه المرء من سكان ديمقراطية -حتى ديمقراطية غربية- حول انتخابات حرة ونزيهة.

احترام النتائج أهم جزء في الانتخابات الديمقراطية

وشدد الكاتب على أن الانتخابات الحرة ضرورية في أي ديمقراطية، ومع ذلك، فإن قبول نتائج تلك الانتخابات هو أهم جزء في حماية العملية الديمقراطية. سواء أحببت النتيجة أم لا، إذا دعمنا الفائز أم لا، فإن الفائز لا يزال هو الفائز؛ إن إدانة النتيجة وإلقاء اللوم عليها على التدخل الأجنبي لن يؤدي إلا إلى زرع الشك في النظام وزيادة الانفصال السياسي.

ونوّه الكاتب إلى أن جولة الإعادة للانتخابات التركية ستبدأ في غضون أسبوعين، ويحتاج أردوغان إلى 1 في المائة إضافية من الأصوات للفوز، وتحتاج المعارضة إلى الحصول على أكثر من 5 في المائة للفوز، موضحاً أنه يمكنهم سحبها إذا اتّحدت المعارضة لدعم كليجدار أوغلو، على الرغم من الأيديولوجيات المختلفة.

وأكد أنّ المعارضة إذا لم تفعل ذلك، فمن الواضح أن الحكومات الغربية ووسائل إعلامها ستستمر في وصف الانتخابات التركية بـ”التزوير” حتى تتولى المعارضة التركية السلطة، رغم إرادة الشعب التركي.

ووصف الكاتب ذلك بأنه “ادعاء كاذب”، قائلاً: “خذها من شخص عاش في الشرق الأوسط معظم حياته وشاهد ما تعنيه الانتخابات المزورة الحقيقية وكيف أن الناس الذين يعيشون هناك لا يهتمون على الإطلاق بالنتائج لأنهم يعرفونها سابقًا”.

مؤشرات تؤكد ديمقراطية تركيا

واعتبر الكاتب أنه في الانتخابات التركية، وهي من بين الانتخابات القليلة في المنطقة، يمكنك تغيير النظام من خلال التصويت. ومن الأمثلة على ذلك: خسر أردوغان بلدية إسطنبول، أحد أهم المناصب التركية، أمام زعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

ونوه الكاتب إلى أن تنديد الإعلام الغربي بالانتخابات التركية، ووصف أردوغان بالديكتاتور، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعملية الانتخابية في المستقبل ودفع مؤامرة تؤدي إلى تقليص الثقة في النظام الانتخابي التركي.

واختتم الكاتب مقاله بالقول: “يبدو أن وسائل الإعلام الأمريكية تريد تصدير مشاكلها الخاصة، ربما تكون أفضل إشارة على أن الديمقراطية ما زالت حية وبصحة جيدة في تركيا”.