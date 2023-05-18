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من يستحق ثقتك؟ 9 علامات تساعدك على معرفة ما إذا كان الشخص جديرًا بها

"يمتلك الأخ.اص الجديرون بالثقة حس المسؤولية."

كتب معالي بن عمر
الصدق والثقة watanserb.com
الصدق والثقة
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وطن-نشر موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على الثقة في الآخرين التي لا يسهل تحديدها، ويصعب التأكد من الشخص الجدير بها إلا بخوض التجربة في بعض الأحيان، يقول إرنست همنغواي “إن أفضل طريقة لمعرفة إذا كان يمكنك الوثوق بشخص ما هي الثقة به”، وفي قول آخر “الثقة بك هو قراري، إثبات صوابي هو اختيارك”.

وإذا كنت تبحث عن قياس موثوقية شخص ما، استعرض الموقع تسع سمات رئيسية ترتبط عادةً بالأشخاص الجديرين بالثقة. من الصدق إلى المسؤولية، ستساعدك هذه الخصال في تحديد الأشخاص الذين يمكنك الاعتماد عليهم حقًا.

1) الصدق

سواء كان الشخص الذي ستثق به شريكًا أو أحد زملاء العمل، فإن الصدق هو الصفة الأولى التي يجب أن تبحث عنها فيه. قد يكون من الصعب تمييز ما إذا كان الشخص يكذب أو يقول الحقيقة، لأنه من الصعب قراءة بعض الناس. ومع ذلك، هناك ميزات للبحث عنه.

الصدق مع الآخرين
الشريك الصادق

أولاً، لاحظ ما إذا كان الشخص يعتمد على التواصل بالعين. إحدى أولى علامات الكذب هي صعوبة الحفاظ على التواصل البصري. لاحظ أيضًا لغة جسد الشخص. هل هو مرتاح في حديثه معك أم يتصرّف بقلق؟ هل يقضم أظافره؟ قد يشير ذلك إلى أنه متوتر، ربما بسبب الكذب.

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يكذبون دفاعيين وعصبيين وخائفين من اكتشاف الأمر. حتى أنهم قد يعكسون الموقف ويتهمونك بالكذب. في النهاية، المفتاح لمعرفة ما إذا كان شخص ما جديرًا بالثقة هو ما إذا كان منفتحًا وصادقًا معك، أو ما إذا كان يخفي شيئًا عنك، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

2) الموثوقية

الأشخاص الجديرون بالثقة يتقيدون بالمواعيد والاجتماعات، ويلتزمون بالمواعيد النهائية، ويحترمون الالتزامات. يحفظون وعودهم ويفعلون ما وعدوا به دون البحث عن أعذار أو مبررات.

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تجعلهم مصداقيتهم شركاء موثوقين، بحيث يمكنك الاعتماد عليهم حتى لا تصاب بخيبة أمل أو تُهمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نزاهتهم وصدقهم تجعلهم أشخاصًا يمكنك الاعتماد عليهم بأمان تام.

3) السرية

إذا أعطيت أسرارك لشخص ما واكتشفت لاحقًا أنه أفشاها لأشخاص آخرين، فهذا يدل على أنه ليس شخصًا جديرًا بالثقة. تنطبق هذه القاعدة أيضًا في مكان العمل، إذا كان الشخص يميل إلى نشر المعلومات، فمن غير المرجح أن يحترم سرية المعلومات الحساسة.

بشكل عام، لن يحتاج الشخص الجدير بالثقة حقًا إلى أن يُطلب منه الاحتفاظ بسر، لأنهم يفهمون بطبيعة الحال أهمية السرية.

الشخص الجدير بالثقة
الابتسامة الصادقة

4) الشعور بالمسؤولية

يمتلك الأشخاص الجديرون بالثقة حس المسؤولية. إنهم مسؤولون عن أفعالهم والتأكد من وفائهم بواجباتهم والتزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ الأشخاص المسؤولون المبادرة ويتعاملون بشكل استباقي مع المشكلات عند ظهورها، بدلاً من انتظار شخص آخر لحلها. في المقابل، يميل الأشخاص غير المسؤولين إلى التصرف بناءً على نزوة ولا يهتمون حقًا بكيفية تأثير أفعالهم على الأشخاص من حولهم.

5) النزاهة

عندما يكون لدى الشخص مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها، فمن السهل الوثوق به. في الواقع، الشخص الذي يتمتع بإحساس قوي بالنزاهة يتصرف بشكل أخلاقي ووفقًا لمبادئه.

يتميز الأشخاص ذوو النزاهة بالصدق والموثوقية والمسؤولية عن أفعالهم. إن قدرتهم على العيش وفقًا لمبادئهم تجعلهم قدوة للآخرين، ما يكسبهم الاحترام والإعجاب.

6) الشفافية

دلى جميع الناص صداقات منذ فترة طويلة، لكننا ما زلنا لا نعرف عنهم ما يفكرون به حقًا وما إذا كانوا يقدروننا بصدق. يبتسم هؤلاء الأشخاص ويتصرفون كما لو أن كل شيء على ما يرام، لكنهم يجعلوننا نشعر بعدم الارتياح لأننا نشعر أن هناك شيئًا مخفيًا وراء ابتسامتهم. بعبارة أخرى، هؤلاء الناس يرتدون قناعا.

من الأفضل أن تثق بشخص صادق وصريح، حتى لو كانت كلماته أحيانًا غير سارة أو إذا كان يختلف معنا، من أن تثق بشخص يبتسم باستمرار. عندما يكون الشخص شفافًا، فهذا يعني أنه منفتح وصادق بشأن أفكاره ومشاعره ونواياه.

الشفافية والصراحة
الثقة والمسؤولية عن القرارات الشخصية

7) الولاء

نبحث في الصداقة عن الأشخاص الملتزمين بالعلاقة، والذين يدعموننا في جميع الظروف، ويدافعون عنا ويحفظون أسرارنا. نريد أصدقاء مخلصين لا يتخلون عنا أو يلجأوا إلى شخص أكثر شهرة أو أكثر إشراقًا وأموالاً.

في العلاقات الرومانسية، نبحث عن شخص ملتزم ومخلص وصادق. لا نريد أن يحتفظ شريكنا بالأسرار أو يغازل الآخرين أو يتخلى عنا عندما تصبح الأمور صعبة.

أما في العمل، فالولاء ضروري أيضًا. فنحن بحاجة إلى زملاء يمكننا الوثوق بهم، ويشاركوننا نفس الأهداف والقيم مثلنا، ونستطيع أن نعتبرهم زملاء حقيقيون في الفريق.

8) المسؤولية

يتحمل الأشخاص المسؤولون المسؤولية الكاملة عن أفعالهم. إذا حققوا هدفهم، فسيكونون فخورين به ويستمتعون بنجاحهم. ومع ذلك، إذا ساءت الأمور، فلن يحاولوا التقليل من أهمية الحدث أو إلقاء اللوم على شخص آخر. على العكس من ذلك، سوف يتعرفون بسهولة على أخطائهم.

يسعى الأشخاص المسؤولون إلى تصحيح أخطائهم والتأكد من أنهم يتعلمون من تجاربهم حتى لا تتكرر. لذلك يمكنك أن تثق في شخص مسؤول، لأنه لن يهرب من الحقيقة، حتى لو كان من الصعب قبولها.

9) التعاطف

التعاطف هو قدرة الشخص على وضع نفسه مكان شخص آخر وفهم عواطفه. هذا الارتباط العاطفي مهم لأنه يعزز التضامن والمساعدة المتبادلة بدلاً من التصرّق بطريقة تسبب الضرر. لذلك عندما يتعاطف معك شخص ما، فمن المرجح أن يتصرف نيابة عنك ويتجنب إلحاق الأذى بك.

الصدق في بيئة العمل وعدم إفشاء الأسرار
التواصل العاطفي
المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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