عُماني يوزع أجهزة آيفون على ضيوفه ويحدث ضجة.. ما السبب؟ (فيديو)

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وطن – على مبدأ “وللناس فيما يعشقون مذاهب”، قام مشجع عماني لفريق مانشستر سيتي، بتوزيع عدد من أجهزة “آيفون” احتفالا بهزيمة الريال على يد فريقه وخروجه من دور الأبطال.

وتلقى ريال مدريد واحدة من أسوأ هزائمه على مدار تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد تعرضه لرباعية نظيفة أمام مضيفه مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر المشجع العماني في مقطع فيديو متداول وهو يعد الأجهزة التي سيهديها لضيوفه، وهي 13 جهازاً بعدد بطولات ريال مدريد فرحاً بهزيمته.

مشجع للسيتي يوزع آيفون احتفالا بهزيمة الريال على يد فريقه وخروجه من دوري الأبطال 🏆 ⚽️#شبكات pic.twitter.com/XbSxttY6oz — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 18, 2023

وتوجه للكاميرا ليقول: “بمناسبة هزيمة الريال بأربعة لن يوزع فقط 13 جهازاً بل أحد الحضور سيأخذ جهازين” ـ كما قال ـ وحدد اسمه ” عم محفوظ”.

وشوهد المشجع العماني وهو يدخل إلى قاعة ويخاطب من فيها بقوله “مدريدية أحسن الله عزاءكم حبيبي.”

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وتابع: “4 ولكن أبرد على قلوبكم الخسارة وبدأ يوزع أجهزة أخرى.”

هزيمة ساحقة لريال مدريد على يد مانشستر سيتي

ونجح فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه العريض على ريال مدريد برباعية نظيفة دون رد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، الأربعاء 19 مايو.

Goal! Substitute Julian Alverez makes it 4-0 in stoppage time. Emphatic from Manchester City! #beINUCL #UCL pic.twitter.com/GfyTYvwpNT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 17, 2023

وتعد هذه ثاني أكبر هزيمة يتعرض لها ريال مدريد في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا بنظام البطولة الحالي الذي بدأ عام 1992.

وبفوز مانشستر سيتي على حامل اللقب ريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يتأهل الفريق الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخ مسيرته إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب الذي لم يدخل خزائن النادي اللندني بعد.

وشهدت المباراة تفوّق صاحب الأرض مانشستر سيتي على منافسه ريال مدريد، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد تسديداته إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي بعد ضمان العبور إلى نهائي البطولة القارية الأوروبية، نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.