عُماني يوزع أجهزة آيفون على ضيوفه ويحدث ضجة.. ما السبب؟ (فيديو)

وطن – على مبدأ “وللناس فيما يعشقون مذاهب”، قام مشجع عماني لفريق مانشستر سيتي، بتوزيع عدد من أجهزة “آيفون” احتفالا بهزيمة الريال على يد فريقه وخروجه من دور الأبطال.

وتلقى ريال مدريد واحدة من أسوأ هزائمه على مدار تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد تعرضه لرباعية نظيفة أمام مضيفه مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر المشجع العماني في مقطع فيديو متداول وهو يعد الأجهزة التي سيهديها لضيوفه، وهي 13 جهازاً بعدد بطولات ريال مدريد فرحاً بهزيمته.

وتوجه للكاميرا ليقول: “بمناسبة هزيمة الريال بأربعة لن يوزع فقط 13 جهازاً بل أحد الحضور سيأخذ جهازين” ـ كما قال ـ وحدد اسمه ” عم محفوظ”.

وشوهد المشجع العماني وهو يدخل إلى قاعة ويخاطب من فيها بقوله “مدريدية أحسن الله عزاءكم حبيبي.”

وتابع: “4 ولكن أبرد على قلوبكم الخسارة وبدأ يوزع أجهزة أخرى.”

ونجح فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه العريض على ريال مدريد برباعية نظيفة دون رد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، الأربعاء 19 مايو.

