الخميس, مايو 18, 2023
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عُماني يوزع أجهزة آيفون على ضيوفه ويحدث ضجة.. ما السبب؟ (فيديو)

مشجع للسيتي وزع 14 جهاز آيفون على ضيوفه احتفالا بهزيمة الريال على يد فريقه وخروجه من دوري الأبطال

كتب خالد الأحمد
هزيمة الريال أمام مانشستر سيتي watanserb.com
عماني يوزع هواتف آيفون بعد فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد
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وطن – على مبدأ “وللناس فيما يعشقون مذاهب”، قام مشجع عماني لفريق مانشستر سيتي، بتوزيع عدد من أجهزة “آيفون” احتفالا بهزيمة الريال على يد فريقه وخروجه من دور الأبطال.

وتلقى ريال مدريد واحدة من أسوأ هزائمه على مدار تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد تعرضه لرباعية نظيفة أمام مضيفه مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر المشجع العماني في مقطع فيديو متداول وهو يعد الأجهزة التي سيهديها لضيوفه، وهي 13 جهازاً بعدد بطولات ريال مدريد فرحاً بهزيمته.

وتوجه للكاميرا ليقول: “بمناسبة هزيمة الريال بأربعة لن يوزع فقط 13 جهازاً بل أحد الحضور سيأخذ جهازين” ـ كما قال ـ وحدد اسمه ” عم محفوظ”.

وشوهد المشجع العماني وهو يدخل إلى قاعة ويخاطب من فيها بقوله “مدريدية أحسن الله عزاءكم حبيبي.”

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وتابع: “4 ولكن أبرد على قلوبكم الخسارة وبدأ يوزع أجهزة أخرى.”

هزيمة ساحقة لريال مدريد على يد مانشستر سيتي

ونجح فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه العريض على ريال مدريد برباعية نظيفة دون رد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، الأربعاء 19 مايو.

وتعد هذه ثاني أكبر هزيمة يتعرض لها ريال مدريد في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا بنظام البطولة الحالي الذي بدأ عام 1992.

وبفوز مانشستر سيتي على حامل اللقب ريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يتأهل الفريق الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخ مسيرته إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب الذي لم يدخل خزائن النادي اللندني بعد.

وشهدت المباراة تفوّق صاحب الأرض مانشستر سيتي على منافسه ريال مدريد، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد تسديداته إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي بعد ضمان العبور إلى نهائي البطولة القارية الأوروبية، نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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