زيادة الوزن: 13 نصيحة لمساعدة طفلك على إنقاصه

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وطن-يعاني الشباب في فرنسا من زيادة الوزن، إذ أوضح المتخصصون في طب الأطفال في مؤتمر صحفي كيفية مساعدة الأطفال على إنقاص الوزن دون تعريضهم لصدمات نفسية، تؤدي إلى عدم توازنهم.

في أثناء العرض التقديمي لنشر مهمة “ابحث عن دورتك التدريبية” التي تهدف إلى رعاية الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، قدم خبراء طب الأطفال بعض النصائح للآباء لمساعدة أطفالهم على فقدان الوزن الزائد، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

لا لممارسة الضغط

– عليك التحلي بالصبر، فقد تستغرق المتابعة وقتًا.

– شجع طفلك.

– تجنب الحديث معه عن وزنه طوال الوقت.

– إعداد نفس قائمة طعام مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

لا للطعام الممنوع

– تقديم الأطباق بدون زيادة الكمية

– إذا لم يعد طفلك جائعًا، فلا داعي لإجباره على إنهاء وجبته.

– للشعور بالشبع يفضل تناول الطعام ببطء.

– حفظ المشروبات والأطعمة السكرية عند الإجازات. كما سبق للأطعمة الدهنية جدا.

– من الأفضل تجنب الأكل بين الوجبات (الإفطار والغداء والوجبات الخفيفة والعشاء).

تحرك طوال العام بينما تستمتع

– كنت أنت القدوى: قم بالأنشطة معًا.

– تحرك أثناء اللعب: تعتبر الملاعب مكانًا مثاليًا لممارسة الرياضة.

– حدد الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات ومارس عوصًا عن ذلك الأنشطة الأخرى (المهن اليدوية، وألعاب الطاولة ، والنزهات، وما إلى ذلك).

ووفق ما ترجمته “وطن“، يعاني 17٪ من الشباب الفرنسي الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا من زيادة الوزن قبل عام 2020. ناهيك بأن نسبة الأطفال المصابين بالسمنة ارتفعت خلال الأزمة الصحية لـ Covid-19 من 2.8٪ إلى 4.6٪ في 2020-21 مقارنة بالعامين الدراسيين السابقين، وفقًا لـدراسة أجرتها Public Health France في دور الحضانة في Val-de-Marne ولما أفاد به الخبراء أيضًا.

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ويُذكر أنه في عام 2020 كان يعاني 9.2٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا من السمنة المفرطة مقارنة بـ 5.4٪ في عام 2012، وفقًا لما نشره باحثو Inserm بتاريخ 20 فبراير 2023.