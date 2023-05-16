مؤثر.. شقيق فهد الحيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

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وطن- بعد يوم من وفاة الممثل السعودي فهد الحيان، قرر شقيقه عبد العزيز الكشف لمتابعي الراحل ومحبيه، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه قبل أن توافيه المنية، أمس الاثنين، بسكتة قلبية.

شقيق فهد الحيان يتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياته

ورغم ألم الفُراق الذي مُني به عبد العزيز وعائلته في فقدان شقيقه فهد الحيان، إلا أنه آثر التحدث لوسائل إعلام سعودية عن الحالة الصحية التي سبقت وفاة الممثل الراحل، مبيناً أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية قبل وفاته.

حزن واسع على رحيل الممثل #فهد_الحيان، ومحبيه يعيدون تداول الشخصيات الفكاهية التي رسمت الابتسامة على مُحياهم. – https://t.co/Yen2pwmxUT pic.twitter.com/7lQa9dQQR8 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 15, 2023

وأوضح عبد العزيز في حديثه لموقع “العربية.نت” السعودي قائلا “زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

وشدد على أن شقيقه فهد الحيان قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان. لافتا بأن له أعمالا خيرية كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.

وتابع عبد العزيز حديثه قائلا “لم يكن يشتكي من أي شي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”.

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وختم إفادته بقوله أن “فهد الحيان قد وضع بصمته في قلوب محبيه عبر الابتسامة والأعمال الطيبة، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير”.

حزن في السعودية بعد إعلان وفاة فهد الحيان

في خبر أحزن الوسط الفني والجمهور السعودي، أعلنت وسائل إعلام محلية أمس- الإثنين- وفاة الفنان فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان الحيان من أبرز نجوم الكوميديا في الدراما السعودية، وشارك في عدة أعمال ناجحة، أشهرها مسلسل “طاش ما طاش” الذي انطلق منه في عام 1993.

مواقف مؤثرة بين فهد الحيان رحمه الله وابنته🥺💔. pic.twitter.com/Im2gNqnob0 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 15, 2023

وُلد فهد الحيان في قرية “نعام” بمحافظة الحريق، وكان يحب التمثيل منذ صغره، وبدأ مشواره الفني من خلال جمعية الثقافة والفنون، حيث اختاره الفنان ناصر القصبي للمشاركة معه في مسلسل “طاش ما طاش”، وأدى دور “هزار” ببراعة.

وفي عام 2006، اتجه الحيان إلى الإنتاج، وأنتج المسلسل الكوميدي “غشمشم” الذي قام ببطولته في ستة مواسم، وكانت شريكته في البطولة الفنانة هيا الشعيبي.

عاجل 🔴 وفاة الفنان السعودي #فهد_الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته – pic.twitter.com/DK45RMzH8Y — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 15, 2023

وأعلن الحيان اعتزاله التمثيل في عام 2014، لكنه تراجع عن قراره لاحقاً، وقال إن سبب اعتزاله هو التهميش والإهمال من قبل هيئة الفن وزملائه في المجال.

وأثار خبر وفاته حزناً كبيراً بين زملائه وجمهوره، الذين تذكروا أدواره المضحكة والمؤثرة، ودعوا له بالرحمة والمغفرة .