الثلاثاء, مايو 16, 2023
الرئيسيةحياتنامؤثر.. شقيق فهد الحيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته
حياتنا

مؤثر.. شقيق فهد الحيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

الفنان السعودي فهد الحيان أثارت وفاته بسكتة قلبية حالة من الحزن والأسى لدى عائلته وفي الوسط الفني والإعلامي في السعودية

كتب فهمي الورغمي
الفنان فهد الحيان watanserb.com
الفنان فهد الحيان
- Advertisement -

وطن- بعد يوم من وفاة الممثل السعودي فهد الحيان، قرر شقيقه عبد العزيز الكشف لمتابعي الراحل ومحبيه، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه قبل أن توافيه المنية، أمس الاثنين، بسكتة قلبية.

شقيق فهد الحيان يتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياته

ورغم ألم الفُراق الذي مُني به عبد العزيز وعائلته في فقدان شقيقه فهد الحيان، إلا أنه آثر التحدث لوسائل إعلام سعودية عن الحالة الصحية التي سبقت وفاة الممثل الراحل، مبيناً أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية قبل وفاته.

وأوضح عبد العزيز في حديثه لموقع “العربية.نت” السعودي قائلا “زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

وشدد على أن شقيقه فهد الحيان قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان. لافتا بأن له أعمالا خيرية كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.

وتابع عبد العزيز حديثه قائلا “لم يكن يشتكي من أي شي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”.

- Advertisement -

وختم إفادته بقوله أن “فهد الحيان قد وضع بصمته في قلوب محبيه عبر الابتسامة والأعمال الطيبة، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير”.

الفنان فهد الحيان
شقيق الفنان فهد الحيان يكشف تفاصيل النومة الأخيرة في حياة أخيه

حزن في السعودية بعد إعلان وفاة فهد الحيان

في خبر أحزن الوسط الفني والجمهور السعودي، أعلنت وسائل إعلام محلية أمس- الإثنين- وفاة الفنان فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان الحيان من أبرز نجوم الكوميديا في الدراما السعودية، وشارك في عدة أعمال ناجحة، أشهرها مسلسل “طاش ما طاش” الذي انطلق منه في عام 1993.

وُلد فهد الحيان في قرية “نعام” بمحافظة الحريق، وكان يحب التمثيل منذ صغره، وبدأ مشواره الفني من خلال جمعية الثقافة والفنون، حيث اختاره الفنان ناصر القصبي للمشاركة معه في مسلسل “طاش ما طاش”، وأدى دور “هزار” ببراعة.

وفي عام 2006، اتجه الحيان إلى الإنتاج، وأنتج المسلسل الكوميدي “غشمشم” الذي قام ببطولته في ستة مواسم، وكانت شريكته في البطولة الفنانة هيا الشعيبي.

وأعلن الحيان اعتزاله التمثيل في عام 2014، لكنه تراجع عن قراره لاحقاً، وقال إن سبب اعتزاله هو التهميش والإهمال من قبل هيئة الفن وزملائه في المجال.

وأثار خبر وفاته حزناً كبيراً بين زملائه وجمهوره، الذين تذكروا أدواره المضحكة والمؤثرة، ودعوا له بالرحمة والمغفرة  .

المصدرتويتر، موقع "العربية.نت" السعودي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

انهيار وصدمة هيا الشعيبي بعد وفاة فهد الحيان (شاهد)

تقارير

الغارديان تهاجم الجامعة العربية والقادة العرب بأقذر الألفاظ بسبب إعادة بشار الأسد

الهدهد

أدونيس.. “داعية الإلحاد” في أرض الحرمين مجددا تحت رعاية ابن سلمان

الهدهد

وساطة السعودية بين قطر والبحرين تؤتي ثمارها.. هذا ما سيحدث خلال أيام

حياتنا

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان .. وهذا السبب

الهدهد

“دعارة وتجارة جنس”.. ضابط سعودي سابق يكشف ما فعله محمد بن سلمان بسعوديات فقيرات

حياتنا

ستخلعه إذا لم يلبي رغبتها.. سعودي يبكي وينهار بعد طلب غريب من زوجته (فيديو)

الهدهد

بطاقة زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف بتصميم ملكي (شاهد)

الهدهد

فيديو يصدم السعوديين لسائق يصدم سيارات متوقفة والمارة يطاردونه بالحجارة

حياتنا

حجاب ياسمين عبد العزيز يصعد بها للتريند وإشادة بجمالها (فيديو)

الهدهد

فيديو انهيار لمى الأصيل بعد زواج باسل خير عليها.. صراخ وبكاء هستيري

الهدهد

أمراء يطالبون ابن سلمان بتخفيف قيود الاعتقال عن ابن نايف وابن عبدالعزيز وهذا موقفه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب وفاة هشام شربتجي في دار للمسنين.. ياسر العظمة نعاه بكلمات مؤثرة

تخص جهاز قطر للاستثمار وجهات أخرى.. الأمير تميم يصدر قرارات هامة

بعد فضيحة علاقتها مع أشرف حكيمي.. جوانا سانز تنفجر غضبا: “لا أعرفه”

أسر 700 جندي واقتحام معسكرات للجيش.. فيديوهات جديدة وبيان للدعم السريع

“أبو مازن ونمبر وان”.. سخرية واسعة من لقاء محمد رمضان ومحمود عباس

الخبراء يحذرون..5 أشياء تجنب فعلها مباشرة بعد الأكل

كيف تحسّن جودة نومك أثناء السفر؟

الإمارات قيد الحصار بعد وفاة لبناني في أحد سجونها.. ما مصير الجثة؟ (تقرير)

على طريقة “خاشقجي”.. رجل أعمال يقطع صديقته بالمنشار وخطأ بسيط كشفه (شاهد)

حسن شاكوش يفضح زوجته ويروي ما حدث في “ليلة الدخلة”!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC