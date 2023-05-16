جموع غفيرة.. جنازة فهد الحيان وظهور مؤثر لـ فايز المالكي

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وطن- شيعت جموع غفيرة من المواطنين والفنانين جثمان الممثل السعودي الراحل فهد الحيان، بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، ليوارى الثرى في مقبرة المنصورية بالرياض.

وتوفي الفنان فهد الحيان، أمس الإثنين، عن عُمر ناهز 52 عامًا بعد تأثره بعارض صحي مفاجئ، نتج عنه سكتة قلبية، طاوياً مسيرة فنية حافلة بدأت منذ عام 1994.

فايز المالكي في جنازة فهد الحيان

وكان من بين المشيعين زملاء الفقيد، الفنان فايز المالكي، والفنان عوض عبدالله، والفنان مرزوق الغامدي، والفنان عبدالرحمن الخطيب، والفنان علي ابراهيم والفنان تركي السدحان، كما شهد حضور عدد كبير من المحبين والأصدقاء.

وظهر فايز المالكي متأثرا بشكل كبير أثناء تشييع زميله الراحل، في لقطات حازت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء.

وأجرت قناة العربية لقاءات مع عدد من الفنانين في مكان التشييع، وقال أحد الفنانين إن “الراحل عندما كان شاباً كان معهم في سوريا في بداياته”.

فايز المالكي في جنازة ودفن الفنان فهد الحيان . . اللهم واسي واشف جروح محبيه عن الفقد

#فهد_الحيان pic.twitter.com/JHmN5RHs0D — مي العيدان (@mayal3eidan) May 16, 2023

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وأضاف:” بدأ معنا صغيراً وانتهينا نحن معه صغاراً” واستدرك أن الحيان كان صاحب قلب طيب لا يحمل حقداً ولا يكره أحداً.

وقال آخر إن الحيان اسم لا يعوض وإنسان محترم وعلى الصعيد الشخصي عمل معه كما قال في مسلسل “غشمشم” ومسلسل “هشتقة ” وكان قلبه نظيفاً مع الصغار قبل الكبار.

بحضور مجموعة من الفنانين .. جموع غفيرة من المواطنين يشاركون في تشييع جنازة الفنان الراحل #فهد_الحيان -رحمه الله -. – pic.twitter.com/tf0UNSNbEU — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 16, 2023

نعي واسع لفهد الحيان

ونعى الفنان “فايز المالكي” زميله الراحل وعلق قائلاً :” بروحه الطيبة، رسم الابتسامة على محيانا كباراً وصغاراً لسنوات طوال”.

وتابع بنبرة دعاء :”اللهم بقدرها وأكثر .. أجعله من الضاحكين المستبشرين بجناتك جنات النعيم”.

بروحه الطيبة، رسم الابتسامة على محيانا كباراً وصغاراً لسنوات طوال، اللهم بقدرها وأكثر .. أجعله من الضاحكين المستبشرين بجناتك جنات النعيم. حملة للمرحوم -بإذن الله- #فهد_الحيان_في_ذمة_الله #فهد_الحيان https://t.co/kXJ1R6ujiy — فايز المالكي (@fayez_malki) May 16, 2023

كما نعى مستخدمو موقع «تويتر» أيضاً الفنان الراحل خلال عدد من التغريدات التي تضمنت دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.

الأيام الأخيرة للفنان فهد الحيان

وكان عبد العزيز شقيق الفنان السعودي الراحل فهد الحيان، قد قال في تصريح لموقع “العربية نت“، إن شقيقه في الأيام الأخيرة من حياته، لم يكن يعاني من أي تعب صحي، وكان يتمتع بوضع صحي جيد للغاية ولم يظهر عليه أي من أشكال الإجهاد أو المرض.

وروى آخر لحظات الفنان فهد الحيان، بقوله إن شقيقه توجه لزيارته قبل يومين من حدوث الوفاة، وكان يودعه كأنه يشعر بأنه سيفارق الحياة، ثم جلس برفقته، وتناول وجبة الغداء معه، ثم وجه التحية لجميع أشقاءه من الفتيات والرجال، وسأل عن كل من كان غائب من أسرته.

وشدد شقيق الفنان الراحل فهد الحيان أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، ولكن عندما خلد للنوم الأخير الذي لم يستيقظ منه، شعر أبناؤه بالقلق عليه لكثرة ساعات النوم التي قضاها، لذلك ذهبوا إليه لكي يوقظوه، وحينها اكتشفوا أنه رحل عن الحياة وصعدت روحه لبارئها.

من هو فهد الحيان؟

وولد فهد بن محمد بن ناصر الحيان في قرية «نعام» التابعة لمحافظة الحريق.

كانت بدايات مسيرته في عام 1994 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وشارك مع المخرج منذر النفوري، حتى طلب منه المشاركة في مسلسل طاش ما طاش وعرفه الجمهور من خلاله.

وقدم عدة أدوار مثل شخصية هزار، وفي عام 2006 افتتح شركة إنتاج ومنها أنتج مسلسل غشمشم وقام بدور البطولة المطلقة، وقدم ست مواسم خمسة منه شاركته البطولة الفنانة هيا الشعيبي.

وفي يوم 28 ديسمبر 2014 أعلن اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية.

لكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية ومن ضمنها مسلسل “منا وفينا”، بمشاركة الفنانين عبد الله السدحان، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وحسن عسيري.