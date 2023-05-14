الأحد, مايو 14, 2023
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رياضة

وليد الركراكي محبوب أكثر من أشرف حكيمي ورونالدو لهذا السبب

وليد الركراكي يحظى بشعبية واسعة لدى عموم المغاربة وأيضا لدى الجماهير العربية والأفريقية بفضل إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022 الذي بلغ خلاله المربع الذهبي

كتب فهمي الورغمي
مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي watanserb.com
مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي
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وطن- يتصدر مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي صدارة منصة التتويج لأكثر الشخصيات المحبوبة في المغرب. يأتي هذا الاستطلاع بعد أشهر من النجاح المبهر للمغرب في دخول المربع الذهبي ضمن المراكز الأربعة الأولى في نهائيات “مونديال فيفا قطر 2022”.

ومن بين أكثر 10 شخصيات محبوبة لدى المغاربة، تصدر مدرب المنتخب الوطني “وليد الركراكي” القائمة في المرتبة الأولى.

محبوب الجماهير في المغرب

وقد تم الإعلان عن نتائج هذا البحث الاستقصائي الذي أجرته شبكة Imperium، بناءً على دراسة ميدانية بعنوان “محبوب الجماهير في المغرب 2023″، بتاريخ 10 مايو/أيار في الدار البيضاء.

وقد تضمنت الدراسة، مقابلة أكثر من 3600 شخص من ست مدن مغربية، حسب ما أوضح ذلك أنور صبري رئيس جمعية “Les Impériales”، نقلاً عن موقع “آفريك Afrik” الفرنسي.

أشرف حكيمي في المرتبة الثانية

بعد صدارة الركراكي، يأتي الظهير الأيمن المغربي، ومدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي في المرتبة الثانية.

وبعد حكيمي، جاء الممثل حسن الفد في المرتبة الثالثة، تلاه بالترتيب: ياسين بونو، حكيم زياش، محمد الجم، كريستيانو رونالدو، جاد المالح، ياسر لمغاري وأخيراً المغني (عبد الحفيظ الدوزي) المشهور بلقب دوزي.

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وفي السياق، أشار الموقع الفرنسي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجني فيها وليد الركراكي ثمار مشاركته الرائعة وتألقه التاريخي في مونديال قطر 2022.

حيث كان مدرب أسود الأطلس أول مدرب أفريقي وعربي يقود فريقًا أفريقيًا إلى دور الأربعة في كأس العالم.

أشرف حكيمي ووليد الركراكي
أشرف حكيمي ووليد الركراكي

الركراكي أفضل مدرب في إفريقيا

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن موقع الأخبار الرياضية “فوت أفريكا” كان قد أجرى استطلاعًا وضع فيه المدرب المغربي، وليد الركراكي، على رأس ترتيب أفضل المدربين في إفريقيا، في عام 2022، بحصوله على 44.42٪ من الأصوات.

كما تم التصويت على الركراكي كـ ثالث أفضل مدرب في العالم برصيد 30 نقطة.

ويشار هنا أن الركراكي وهو مدرب المغرب، هو أول مدرب أفريقي يحتل مكانا على منصة التتويج المذكورة.

وفي تلك القائمة، تمركز المدرب المغربي خلف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني برصيد 40 نقطة، ومدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الذي يحتل المركز الثاني في هذا الترتيب برصيد 45 نقطة.

المصدرموقع "آفريك Afrik" الفرنسي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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