مقطع فيديو يفضح مؤامرة ميسي ومدربه سكالوني في كأس العالم 2022

وطن- كشفت قناة أرجنتينة عن وجود مؤامرة كان بطلها الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي ومدربه سكالوني، في المواجهة أمام بولندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، التي انتهت بفوز راقصو التانغو بهدفين نظيفين دون رد.

مؤامرة ميسي ومدربه سكالوني

وذكرت القناة الأرجنتينية (tyc sports)، في تقرير نشرته، عن وجود شبه مؤامرة كان بطلها ميسي ومدربه سكالوني، خلال المباراة الماضية أمام بولندا في ختام منافسات دور المجموعات، حيث شعرت الأخيرة بالتوتر بعد التأخر في نتيجة اللقاء أمام راقصو التانغو بهدفين نظيفين دون رد.

👀 La charla entre Scaloni y Messi:

-"No quieren más, le hacemos uno más y quedan afuera" parece decir el entrenador.

+"2 a 0 allá?" Responde Messi

-"Claro", afirma Scaloni. pic.twitter.com/FYrzUqCvqm — Marco D'Arcangelo (@MarcoDArcangel7) December 1, 2022

كما وأردفت، ” اتجه ميسي إلى دكة بدلاء منتخب الأرجنتين، ليبادل الحوار السريع مع مدربه ليونيل سكالوني، من أجل الإبقاء على النتيجة كما هي، ليتمكن بعدها السعودية في المباراة الأخرى من تسجيل هدف تقليص الفارق أمام المكسيك لتنتهي بهدفين مقابل هدف”.

وهذا الأمر تسبب في إقصاء منتخب المكسيك من منافسات دور المجموعات، وصعود منافسه في المباراة بولندا إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

ميسي سأل عن موقف بولندا من التأهل

وأضافت القناة الأرجنتينية، ” ميسي سأل مدربه سكالوني عن موقف بولندا من التأهل، ليرد عليه الأخير: إذا سجلنا هدفاً في شباكهم سيودعون البطولة، إنهم لا يريدون المزيد .. لا يريدون المزيد”.

كما وختم التقرير، ” هدف منتخب السعودية المتأخر في شباك المكسيك، أزال مخاوف بولندا بالفعل من الخروج من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، ليضمن الأخير التأهل دون اللجوء إلى قواعد اللعب النظيف وفق لوائح الفيفا”.

قناة ارجنتينية تكشف بالدليل من خلال فيديو مؤامرة ارجنتينية في مجموعة السعودية بكاس العالم لتبجيل و مساعدة بولندا على الترشح ثانية بعد الارجنتين اذ تكلم ميسي مع مدربه و قال له ماالوضع في مقابلة المكسيك و السعودية فرد المدرب ان بولندا ان قبلت هدفا ثالثا فلن تترشح لذلك توقفت النتيجة pic.twitter.com/PXlJLATW6o — samm eddy (@EddySamm) December 3, 2022

وسيلتقي منتخب بولندا أمام حامل اللقب فرنسا، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، من أجل حسم أحدهما بطاقة العبور إلى الدور ال8 (الربع النهائي) في البطولة العالمية.

ومن الجدير بالذكر، بأن أحداث مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستنتهي فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.