الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةالهدهدمن هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟
الهدهد

من هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟

لم يكشف ماسك عن اسم ياكارينو، لكن مصادر تحدثت لصحيفة ووول ستريت جورنال أفادت بأن الطرفين قطعا شوطاً متقدماً في محادثاتهما

كتب ايمان الباجي
من هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟ watanserb.com
ليندا ياكارينو
- Advertisement -

وطن- قال إيلون ماسك، مالك موقع التواصل “تويتر”، إنه عين مديرًا تنفيذيًا جديدًا للشركة وسيبدأ عمله في غضون ستة أسابيع تقريبًا.

بعد أشهر من استحواذه على منصة تويتر وقيادتها، قال ماسك إنه عثر أخيراََ على مدير تنفيذي جديد (CEO) لقيادة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي اشتراه العام الماضي.

وقد عيّن مالك شركة تويتر إيلون ماسك، مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في إن بي سي، ليندا ياكارينو، لتتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ليندا ياكارينو

لم يكشف ماسك عن اسم ياكارينو، لكن مصادر تحدثت لصحيفة ووول ستريت جورنال أفادت بأن الطرفين قطعا شوطاً متقدماً في محادثاتهما.

وقد أبدى ماسك، عبر حسابه في “تويتر“، حماسته “لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر”. وأكد أن المسؤولة الجديدة “ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع”.

مضيفََا “سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر”.

- Advertisement -

من هي ليندا ياكارينو؟

وفقًا لملفها الشخصي على موقع LinkedIn، تعمل ياكارينو منذ عام 2011 كرئيسة قسم الإعلانات والشراكات العالمية في “إن بي سي يونيفرسال” NBCUniversal.

قبل ذلك، عملت أيضًا في قسم مبيعات الإعلانات الرقمية في الشركة.

علاوة على ذلك، عملت ياكارينو في شركة “تيرنر برودكاستينغ” (Turner Broadcasting) لمدة 19 عامًا كرئيسة في مجال الإعلان والتسويق والاستحواذ.

وقد تخرجت ياكارينو من جامعة ولاية بنسلفانيا، بعد أن درست الفنون الحرة والاتصالات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Insider، ورد أن ياكارينو  أخبرت أصدقاءها في الماضي أنها تريد أن تصبح رئيسة تنفيذية لشركة تويتر.

ومع ذلك، أشار تقرير لموقع إنسايدر (Insider) الأميركي إلى ظهور اسم إيلا إروين نائبة رئيس تويتر للثقة والأمان كمرشحة محتملة. تعمل إيروين حاليًا كرئيسة لقسم جهود الثقة والأمان في تويتر. ويُقال إن لديها علاقة ودية مع ماسك خاصة بعد أن قام بترقيتها، وفقا لما أوردته صحيفة hindustantimes.

المصدرصحيفة hindustantimes، ترجم وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

الهدهد

مزاعم بالتجسس إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

حياتنا

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

حياتنا

من هو أغنى رجل في العالم لسنة 2023؟

الهدهد

إيلون ماسك يكشف عن السبب الغريب لعيشه في منزل صغير بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني!

الهدهد

ابن إيلون ماسك تغريدة لمالك تويتر “ولقطة شاشة” تثير حيرة متابعيه

الهدهد

سيرجيو راموس ينفجر في وجه إيلون ماسك ويوجه له هذه الرسالة بعد تلقيه تهديدات ما القصة؟!

الهدهد

محمد هنيدي يصف إيلون ماسك “بالفاجر” والأخير رد عليه بمفاجأة غير متوقعة

الهدهد

مصيبة تلو أخرى كيف خسر إيلون ماسك 13 مليار دولار في يوم واحد!؟

حياتنا

صدمة لـ إيلون ماسك لحظة انفجار صاروخ “سبيس إكس” بعد إطلاقه بدقائق

حياتنا

إيلون ماسك يهدد بمقاضاة مايكروسوفت لهذا السبب!

الهدهد

“سبيس إكس” تؤجل إطلاق الرحلة المنتظرة لأقوى صاروخ في العالم

حياتنا

غرفة نوم إيلون ماسك قبل الثراء الفاحش حقيقة صور غزت تويتر ()

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صواريخ المقاومة أنزلت بهم الرعب 5 فيديوهات لهروب وزراء وجنود ومستوطنين إسرائيليين

من هو اللاعب الأردني موسى التعمري الذي تعاقد مع مونبلييه الفرنسي؟!

السودان لحظة دفن جثث الدعم السريع داخل أحياء سكنية لتعذر نقلها للمقابر

صواريخ المقاومة تصل القدس للمرة الأولى منذ العدوان الحالي على غزة ورعب المستوطنين

مرتضى منصور وأولاده يُطلقون الزمالك بالثلاثة بعد هذا القرار

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحميك من هذه المشاكل الصحية

قراءة في العدوان على غزة مكسب مؤقت لنتنياهو والمقاومة خلقت ديناميكية جديدة

مواجهات عربية نارية مرتقبة نتائج قرعة كأس آسيا 2023 والتوقيت

“ودّع متابعيه بالدموع” محمد أبوعبيد يغادر “العربية الحدث” ما علاقة غزة! (فيديو)

هذا ما قاله أحمد الطنطاوي في أول ظهور له بعد عودته لمصر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC