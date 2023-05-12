من هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟

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وطن- قال إيلون ماسك، مالك موقع التواصل “تويتر”، إنه عين مديرًا تنفيذيًا جديدًا للشركة وسيبدأ عمله في غضون ستة أسابيع تقريبًا.

بعد أشهر من استحواذه على منصة تويتر وقيادتها، قال ماسك إنه عثر أخيراََ على مدير تنفيذي جديد (CEO) لقيادة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي اشتراه العام الماضي.

وقد عيّن مالك شركة تويتر إيلون ماسك، مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في إن بي سي، ليندا ياكارينو، لتتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

لم يكشف ماسك عن اسم ياكارينو، لكن مصادر تحدثت لصحيفة ووول ستريت جورنال أفادت بأن الطرفين قطعا شوطاً متقدماً في محادثاتهما.

وقد أبدى ماسك، عبر حسابه في “تويتر“، حماسته “لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر”. وأكد أن المسؤولة الجديدة “ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع”.

مضيفََا “سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر”.

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من هي ليندا ياكارينو؟

وفقًا لملفها الشخصي على موقع LinkedIn، تعمل ياكارينو منذ عام 2011 كرئيسة قسم الإعلانات والشراكات العالمية في “إن بي سي يونيفرسال” NBCUniversal.

قبل ذلك، عملت أيضًا في قسم مبيعات الإعلانات الرقمية في الشركة.

علاوة على ذلك، عملت ياكارينو في شركة “تيرنر برودكاستينغ” (Turner Broadcasting) لمدة 19 عامًا كرئيسة في مجال الإعلان والتسويق والاستحواذ.



وقد تخرجت ياكارينو من جامعة ولاية بنسلفانيا، بعد أن درست الفنون الحرة والاتصالات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Insider، ورد أن ياكارينو أخبرت أصدقاءها في الماضي أنها تريد أن تصبح رئيسة تنفيذية لشركة تويتر.

ومع ذلك، أشار تقرير لموقع إنسايدر (Insider) الأميركي إلى ظهور اسم إيلا إروين نائبة رئيس تويتر للثقة والأمان كمرشحة محتملة. تعمل إيروين حاليًا كرئيسة لقسم جهود الثقة والأمان في تويتر. ويُقال إن لديها علاقة ودية مع ماسك خاصة بعد أن قام بترقيتها، وفقا لما أوردته صحيفة hindustantimes.

