الأربعاء, مايو 10, 2023
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5 طرق لإعطاء الأولوية لصحتك العقلية في بيئات العمل السامة

من المهم حقًا وضع حدود وإعطاء الأولوية لصحتك العقلية

كتب ايمان الباجي
5 طرق لإعطاء الأولوية لصحتك العقلية في بيئات العمل السامة watanserb.com
الصحة العقلية في مكان العمل
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وطن- يمكن أن يؤثر العمل في بيئة سامة عليك بشكل سلبي للغاية، مما يجعلك تشعر بالتوتر والقلق الشديد.

كما يمكن أن يؤدي التعامل مع الرؤساء والزملاء الغيورين والسامين إلى تقليل احترامك لذاتك وقد يتسبب في تدني أدائك في بيئة عمل تنافسية.

وبالتالي، من المهم جدًا إعطاء الأولوية للصحة العقلية في مثل هذه المواقف.

فيما يلي 5 طرق لوضع صحتك العقلية في المقدمة إذا كنت تواجه صعوبة في مكان عملك السام، وفقا لما أورده موقع timesofindia.

ضع حدودك

من المهم جداََ وضع حدود وإعطاء الأولوية لصحتك العقلية. إذا لجأ رئيسك أو زملائك إليك من أجل مطالب غير معقولة، فقل لا. يجب أن تتعلم أن تقول لا عندما تشعر بالضغط أو الإرهاق.

 الحدود التى نضعها فى علاقاتنا مع الآخرين في مكان العمل تمكننا من الإحساس بقيمة ذاتنا وأهميتها، وهو أمر مطلوب للصحة النفسية.

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يمكن أن يؤثر العمل في بيئة سامة عليك بشكل سلبي للغاية

ممارسة الرعاية الذاتية

الرعاية الذاتية أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الصحة العقلية في بيئة عملك. يتضمن ذلك أخذ استراحات من 5 إلى 10 دقائق بين ساعات العمل، والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا، وممارسة النشاط البدني، وإيجاد وقت للهوايات أو الأنشطة التي تجلب لك السعادة.

كل هذه العادات ستجعلك سعيدًا ومبهجًا.

الاهتمام بنفسك وطلب الدعم

إذا كنت تعاني من مشكلات الصحة العقلية في العمل، فاطلب الدعم من الزملاء أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة. يمكنك أيضًا التفكير في التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية لمساعدتك في التعامل مع التوتر والقلق.

خلق بيئة عمل إيجابية

حتى في بيئات العمل السامة، يمكنك إنشاء بيئة عمل إيجابية من خلال التركيز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. يمكنك تطوير علاقات إيجابية مع زملاء العمل أو التركيز على المهام التي تجلب لك الشعور بالإنجاز. هذه الأشياء الإيجابية الصغيرة ستجعلك تشعر بتحسن كبير.

الاستقالة من العمل

إذا كانت بيئة العمل السامة مربكة للغاية وتؤثر على صحتك العقلية، فقد يكون من الضروري التفكير في ترك الوظيفة. قد يكون هذا قرارًا صعبًا، ولكن من المهم إعطاء الأولوية لصحتك العقلية ورفاهيتك.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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