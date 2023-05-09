الثلاثاء, مايو 9, 2023
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مزاعم بالتجسس.. إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعلن منذ فترة عن تحويله منصة التدوين المصغر "تويتر" لـ "تطبيق فائق"سيوفر خدمات مثل التواصل عبر تقنية التشفير من طرف إلى طرف مثل التي "يستخدمها "واتساب"

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك يهاجم واتساب watanserb.com
إيلون ماسك يهاجم واتساب
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وطن- هاجم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، تطبيق المحادثة والتواصل “واتساب”. حيث أعرب رائد الأعمال والملياردير الأمريكي عن شكوكه حول مدى أمان تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري.

إيلون ماسك يهاجم تطبيق “واتساب”

شارك إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة لأحد النشطاء، عبر فيها عن استيائه من طريقة تعامل تطبيق “واتساب” مع التحديثات الجديدة التي يقوم بها بين الفترة والأخرى.

وقال الناشط “foaddabiri” عبر تويتر، إن واتساب يستخدم الميكروفون في الخلفية، بينما كان نائما ومنذ أن استيقظ عند الساعة السادسة صباحا.

وقال إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: “ما الذي يحدث؟”.

ليتفاعل مع ماسك على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلا: “لا يمكن الوثوق في واتساب”.

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وتُظهر لقطة الشاشة (screenshot) استخدامات الميكروفون في الهاتف، ويظهر أن “واتساب” هو الذي استخدم الميكروفون.

وبالبحث في تفاصيل الناشط “فؤاد” تبين من خلال وصف حسابه الموثق بأنه مهندس في “تويتر”، ويسكن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث المقر الرئيسي لموقع التواصل الاجتماعي.

إيلون ماسك يهاجم تطبيق واتساب
إيلون ماسك يهاجم تطبيق واتساب

هل يستخدم واتساب المايكروفون بطريقة سرية؟

هذا السؤال قد يثير قلق الكثير من المستخدمين الذين يهتمون بخصوصية محادثاتهم وبياناتهم. ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بواتساب، فإن التطبيق لا يستخدم المايكروفون إلا بعد الحصول على إذن من المستخدم، ولا يقوم بتسجيل أو تخزين أو مشاركة أي محتوى صوتي دون موافقة المستخدم.

كما أن واتساب يستخدم التشفير الكامل للرسائل والمكالمات الصوتية والفيديوية، مما يعني أنه لا يمكن لأحد، حتى واتساب نفسه، الاطلاع على ما يتم تبادله بين المستخدمين.

لذلك، يمكن القول بأن واتساب لا يستخدم المايكروفون بطريقة سرية أو مخفية، وأنه يحترم خصوصية المستخدمين ويحمي بياناتهم.

لكن إذا كنت تبحث عن تطبيقات أخرى مثل واتساب يمكن العمل بها، فهناك العديد من الخيارات المتاحة في السوق. بعض هذه التطبيقات توفر مزايا أمان وخصوصية أكثر من واتساب، بينما توفر أخرى ميزات إضافية و فيما يلي بعض أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها كبديل لواتساب:

تليغرام: تطبيق مراسلة مفتوح المصدر يدعم التشفير من طرف إلى طرف في الدردشة السرية، ويسمح بإرسال ملفات تصل إلى 1.5 جيجابايت، ويضم مجموعات تصل إلى 100000 شخص وقنوات عامة للبث، ويعمل على منصات متعددة في وقت واحد.

سيجنال: تطبيق مراسلة يستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف التي تستخدمها واتساب، لكنه يوفر أمانًا أعلى من خلال رسائل التدمير الذاتي وأمن الشاشة وعدم ربط أي بيانات بهويتك، كما يدعم المكالمات الصوتية والفيديو الجماعية.

– ديسكورد: منصة للدردشة مع زملائك في الألعاب أو اهتماماتك، حيث يمكنك إنشاء خوادم خاصة أو الانضمام إلى خوادم عامة، وإجراء محادثات نصية أو صوتية أو فيديو، والتكامل مع تطبيقات مثل Spotify وTwitch وYouTube.

هذه بعض التطبيقات اخرى مثل واتساب يمكن العمل بها، لكن هناك المزيد من التطبيقات التي تستحق التجربة مثل Kik وKeybase وSnapchat وSkype وViber وThreema وLINE. نأمل أن تجد التطبيق المناسب لك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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