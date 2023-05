مزاعم بالتجسس.. إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

- Advertisement -

وطن- هاجم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، تطبيق المحادثة والتواصل “واتساب”. حيث أعرب رائد الأعمال والملياردير الأمريكي عن شكوكه حول مدى أمان تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري.

شارك إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة لأحد النشطاء، عبر فيها عن استيائه من طريقة تعامل تطبيق “واتساب” مع التحديثات الجديدة التي يقوم بها بين الفترة والأخرى.

وقال الناشط “foaddabiri” عبر تويتر، إن واتساب يستخدم الميكروفون في الخلفية، بينما كان نائما ومنذ أن استيقظ عند الساعة السادسة صباحا.

وقال إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: “ما الذي يحدث؟”.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

— Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023